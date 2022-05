Bronca en las Cortes: la derecha ataca a Puig por no ir a la manifestación del trasvase y el presidente saca pecho de los 39 recursos judiciales

El hachazo que el Gobierno central pretende asestar al trasvase Tajo-Segura ha impregnado este jueves de principio a fin la sesión de control celebrada en las Cortes. La ausencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a la multitudinaria manifestación organizada el pasado martes en Alicante ha servido de queroseno a la oposición para centrar sus ataques políticos contra el jefe del Consell, que ha defendido que el Gobierno que lidera ha acudido a los tribunales hasta en 39 ocasiones para defender la vigencia de los aportes hídricos. Y eso es algo que, ha asegurado, se seguirá haciendo, al tiempo que se mantendrá abierta la negociación para tratar de frenar el plan del Ejecutivo de Pedro Sánchez. No obstante, ese es un argumento que no ha convencido ni un poco a la portavoz del PP, María José Catalá, que ha considerado que el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, lo está humillando, por lo que ha reclamado mayor firmeza en la defensa de los intereses de la Comunidad Valenciana y, en particular, de la provincia que resultará más afectada al respecto, Alicante. La síndica del grupo parlamentario popular ha propuesto a Puig un pacto que pasa por cerrar filas en el Parlamento autonómico para que los servicios jurídicos interpongan un recurso frente al inminente tijeretazo, una iniciativa que está por ver si el Botànic acepta.

El frente común planteado por Catalá en la Cámara valenciana va en la línea de lo reclamado estos días por la nueva síndica del grupo parlamentario socialista, Ana Barceló, quien ha venido defendiendo la necesidad de un pacto político global para sumar fuerza en la defensa del trasvase. Con todo, no es ningún secreto que la lucha por la supervivencia del trasvase Tajo-Segura está sirviendo para alimentar la batalla política a izquierda y derecha, especialmente en un momento en el que resta un año para las próximas elecciones. Con ese escenario de constante confrontación, parece complicado que se produzca, efectivamente, esa unión, y mucho menos que acuerde que las Cortes emprendan su propia contienda judicial contra el Gobierno estatal. Los agricultores dictan sentencia: el recorte del Tajo-Segura les lleva a la ruina y la clase política no ha hecho nada La portavoz del grupo popular ha sido la primera en abrir la veda, reprochando a Puig su "fracaso" en la defensa de dos asuntos que considera capitales, como es la financiación autonómica y el trasvase. ¿Va a permitir que García-Page siga chuleándole a usted y a los valencianos?, le ha espetado. Para Catalá, Sánchez habla de eliminar trasvases y el presidente de Castilla La Mancha se mofa al invitar a Puig a ir a Israel para ver las técnicas de aprovechamiento del agua. "¿Va a consentir estas humillaciones al pueblo valenciano?", ha insistido la síndica popular, quien ha dicho que espera que obligue al presidente del Gobierno a no aprobar ese controvertido decreto que limitará los aportes hídricos. Puig ha contestado que la auténtica humillación es todavía ver en los medios de comunicación y en los tribunales lo que hizo el PP durante tantos años, mientras que lo que está haciendo la Generalitat con la izquierda al frente es mantener una ofensiva judicial contra trasvases que no se consideraban justos, y eso es algo que seguirán haciendo. "A mí no me humilla quien quiere. Ni a mí ni al pueblo valenciano. Es mucho más que cualquier cosa que pueda decir García Page o quien sea". Y le ha hecho una petición a Catalá: "Dígale al presidente de la Comunidad de Madrid que depure. Uno de los problemas graves del Tajo es que la Comunidad de Madrid no depura. Es un problema gravísimo", ha apostillado. "No nos hace falta nada, que haya una especie de convocatoria o aquelarre para ir a los tribunales", la ha contestado Puig, que ha ahondado en la línea sobre que los criterios sobre los que se asienta la justificación para recortar el trasvase "no están sustanciados técnicamente ni son rigurosos ni corresponden al interés general", ha manifestado. "Con total legitimidad y fortaleza le hemos dicho al Gobierno que no estamos de acuerdo y estaremos en frente en todos los ámbitos, pero por los regantes vamos a continuar negociando", ha insistido. Lo que Puig ha tratado de dejar claro es que no está dispuesto en entrar en la guerra del agua que, a su juicio, ha venido alimentando el PP durante años para sacar rédito electoral. Y en ese sentido, a instado a los populares a arrimar el hombro, a buscar soluciones también con el PP de Castilla La Mancha, reprochando que van más allá y lo que quieren es cerrar definitivamente el trasvase. También Ciudadanos ha entrado al trapo con la cuestión del trasvase: "Hubiera sido valiente acercarse el martes a los regantes que están viendo como el campo se muere, plantarse ante Sánchez y exigirle el agua, pero no lo ha hecho", ha dicho Ruth Merino. En su contestación, el presidente de la Generalitat ha subrayado que el Consell sí estuvo en esa manifestación para buscar soluciones para garantizar agua para siempre. "Esa es nuestra obligación de Gobierno", ha destacado. ¿Dónde estaba el martes? Con la cabeza escondida, porque bajo las siglas del PSOE se destruye la Comunidad Valenciana", le ha recriminado la portavoz de Vox, Ana Vega. Recurso propio del PP Acabado el pleno, la síndica del PP ha anunciado que elevarán su propuesta a través de una proposición no de ley para que las Cortes debatan si se presenta un recurso contra el recorte al trasvase por parte de la propia Cámara. En caso de que no se alcance un acuerdo, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana presentará un recurso judicial propio. En concreto, lo que se pide a través de esa proposición no de ley es : que las Cortes acuerden interponer, a través de sus servicios jurídicos, recurso contencioso-administrativo frente al acuerdo del Consejo de Ministros en virtud del cual se apruebe el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo. Y, en segundo lugar, que el grado de cumplimiento de esta resolución se dé cuenta en estas Cortes en el plazo máximo de tres meses.