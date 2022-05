Oltra enmienda los ataques a Bravo: "Está en el Consell por su carrera profesional"

Giro de guion. En público y para evidenciar que, al menos de cara a la galería, la paz está sellada. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, salió este jueves en defensa de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, que no estaba presente en la sesión. Vino a decir que si ocupa el cargo que ocupa es por sus propios méritos, por su carrera profesional. Que nada tiene que ver con su vinculación con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

La intervención realizada por la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas tuvo su miga por dos cuestiones. La primera es que hace tan solo unos días, Bravo deslizaba que su compañera de Gobierno tendría que plantearse dimitir si su posible imputación afectaba a la imagen de la institución. Como era de esperar, se lió la mundial y poco después Bravo «se desdijo», tal y como se encargó de remarcar Oltra. Y fue así porque la titular de Justicia aseguró que con sus afirmaciones no se había referido a la vicepresidenta, sino que tan solo fue una reflexión genérica. La segunda clave a tener en cuenta es que fue, precisamente, un senador de sus filas, es decir, de Compromís, el que publicó el comentario que enfureció a Bravo. Carlos Mulet expresó en redes sociales: «Cuando ninguno aguanta a su lado en la conselleria, cuando ataca los pilares del Botànic como hace usted con la cruzada contra el valenciano y cuando sabe que solo está en el cargo por lo que está, está usted comprometiendo a la institución», aseveró sobre Bravo. Por si eso fuera poco, agregó que, «si se va a casa, aplaudiremos y respiraremos». Tras esto, la titular de Justicia criticó haber recibido ataques machistas. No identificó al atacante, pero a esas alturas del culebrón no hacía falta.

Con esos antecedentes, fue la propia Oltra, lideresa de Compromís, la que intervino en el pleno cuando un diputado de Vox, David García, hizo alusión al polémico mensaje de Mulet. El representante de la ultraderecha cargó contra el «espectáculo lamentable» del senador y contra el «silencio cómplice» de Puig, jefe del PSPV-PSOE, y lo ligó con su «sumisión» a sus socios de gobierno. No obstante, preguntó al jefe de la Generalitat si va a pedir a Mulet que entregue el acta por decir que «Bravo está en el sillón porque todos sabemos su relación con Ximo Puig». En ese punto, fue la vicepresidenta quien asumió la réplica. En ese sentido, acusó al parlamentario de Vox de mentir. «Todos sabemos que no lo dijo el senador, es la interpretación que su mente hace y usted sabrá por qué», recalcó. En esas, Oltra afirmó que sí sabe por qué Bravo forma parte del Consell, «entre otras cosas» ,y como Puig le dijo en 2015, cuando se inició el primer gobierno del Botànic, «está en el asiento donde está por su carrera profesional, por haber sido miembro del Consejo General del Poder Judicial, la portavoz de hecho, y por conocer desde dentro la justicia», zanjó. «Por eso está en ese cargo, no invente más cosas», añadió.

La de este jueves fue una sesión de bienvenidas, la primera de los nuevos miembros del Gobierno: la responsable de Innovación, Josefina Bueno; el titular de Sanidad, Miguel Mínguez; la de Educación, Raquel Tamarit; la responsable de Política Territorial, Rebeca Torró,y el que ha cogido las riendas de Hacienda, Arcadi España. Este último fue el único que intervino. Lo hizo en una réplica al PP, que atacó a Puig con el viaje programado a Portugal, con su «fuga» de la próxima sesión de control la semana que viene, justo cuando su hermano declara como investigado en el caso de las subvenciones públicas al valenciano. España contestó que las únicas tres fugas que ve son las de la moderación, la realidad y la decencia del PP. El jefe del Consell remató nada tiene que ver una cosa con la otra, pues defiende que el el presidente de la Generalitat que más ha comparecido.