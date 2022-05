Compromís echa un pulso al PSPV: desatascar la Agencia de la Energía a cambio del decreto de renovables

Las fricciones en el tripartito a cuenta del decreto aprobado por el Consell para hacer frente a la crisis derivada de la guerra en Ucrania, se acentúan. La normativa, que simplifica el marco para favorecer la instalación de renovables en la Comunidad, debe ser convalidada en las Cortes en la sesión plenaria programada para este jueves, sin más demora. Eso es algo que está garantizado porque los grupos parlamentarios del PSPV, Compromís y Unides Podem darán luz verde. Ahora bien, tanto los valencianistas como los morados creen que el citado decreto no contiene todas las medidas que se necesitan para avanzar hacia la soberanía energética del territorio. Llegados a este punto, están convencidos de que se debe abordar ya esta cuestión, sin más dilaciones. Para ello, cuentan con la baza de poder forzar que dicho documento sea tramitado como propuesta de ley para, de esa forma, poder incluir modificaciones. No obstante, ese es un extremo que los socialistas quieren evitar a toda costa, al considerar que sería algo así como enmendar al Gobierno autonómico y, por ende, proyectar una imagen de debilidad en sede parlamentaria. Pero ese es un escenario que se puede evitar, siempre y cuando los socialistas cedan y se comprometan a fijar una hoja de ruta concreta para aprobar iniciativas que, en principio, no les acaban de convencer. Una de las principales consiste en poner en marcha la Agencia Valenciana de la Energía. El pulso está servido y la cuenta atrás, se agota.

Por el momento no existe consenso y las negociaciones a tres bandas se apuran estos días para tratar de fijar una postura común con respecto al conocido como decreto ley "ómnibus", que modifica un amplio abanico de normativas amparadas en hacer frente a la crisis. Unides Podem mantiene su posicionamiento inicial: prefiere que el decreto pase a debatirse como propuesta de ley para introducir variaciones y recuerda, incluso, que el PP amenaza con presentar un recurso en el Tribunal Constitucional si no se tramita bajo el marco legislativo. Es Compromís quien, a priori, no ha desvelado todavía sus cartas sobre qué hará de cara a la votación del jueves. De hecho, existe división en sus propias filas, tanto dentro como fuera de la Cámara. Tanto es así que este lunes se había convocado una reunión del grupo parlamentario para abordar este asunto, pero fue cancelada. Mientras la vicepresidenta del Consell, Mónica OItra, y la consellera de Agricultura, Mireia Mollà abogan por aprobar el decreto como está y no abrir el melón de una proposición de ley, la síndica de los valencianas, Papi Robles, se mantiene en que esa es, precisamente, la mejor opción, es decir, la que las dos miembros del Consell rechazan. El Consell recela de que la izquierda planee modificar en las Cortes su decreto de medidas anticrisis Lo que la portavoz en las Cortes quiere es garantizarse que el Ejecutivo autonómico se compromete a realizar modificaciones legislativas para aprobar cuestiones como la Agencia Valenciana de la Energía, contemplada en el acuerdo del Botànic. Al parecer, los socialistas habrían ofrecido realizar cambios puntuales en otras leyes en vigor para avanzar en las cuestiones que plantean los valencianistas y los morados, principalmente para impulsar las renovables a través de comunidades energéticas locales y, además, primar que se instalen placas solares en espacios como las azoteas de zonas ya edificadas antes que en espacios verdes. Desde el PSPV se habría puesto sobre la mesa, incluso, que las reformas de calado se introdujeran a través de la Ley de Acompañamiento a los próximos presupuestos, pero esa es una opción que no contenta a Compromís puesto que, si finalmente no se cumple, se quedarán sin margen de maniobra ante la cercanía de los comicios de 2023. Lo que quieren es exactamente lo contrario: pisar el acelerador de las reformas y amarrar avances cuando falta tan solo un año para que se agote el mandato. Durante toda la legislatura, los socialistas se han mostrado reticentes a la posibilidad de crear una Agencia Valenciana de la Energía con capacidad para comercializar electricidad, tal y como se ha evidenciado durante los tres primeros años de mandato en las Cortes. Ahora es la síndica Ana Barceló la que ha cogido las riendas de la negociación con los socios situados a la izquierda del PSPV. Será su primer éxito o fracaso tras su reciente designación como portavoz parlamentaria. Se da por hecho que si Compromís y el PSPV sellan finalmente un acuerdo, Unides Podem se verá obligado a hacer lo propio y no forzará que el decreto se tramite como ley, para lo cual tendría que votar en la misma línea que la bancada de la derecha.