El pleno de la Diputación de Alicante se aplaza y abre otro frente de la oposición contra Mazón

El próximo 1 de junio no habrá pleno ordinario de la Diputación de Alicante, como suele ser habitual el primer miércoles de cada mes. La sesión ha quedado aplazada hasta el miércoles 8 al no poder asistir el presidente, Carlos Mazón, por tener que realizar un viaje, sin que desde la institución provincial hayan precisado mucho más. Este cambio de fechas, en cualquier caso, es lo que ha provocado un nuevo choque entre los partidos con representación en la Corporación, en un mandato que ya de por sí está siendo muy tenso y en el que los acuerdos de consenso, como el anunciado el miércoles sobre el Xorret de Catí, se pueden contar con los dedos de una mano. La oposición cree que el aplazamiento del pleno supone una nueva evidencia de que Mazón tiene la cabeza más puesta en sus aspiraciones a la Generalitat que en sus obligaciones al frente del Palacio Provincial y, por tanto, prima los intereses partidistas sobre los institucionales. Sin embargo, desde el equipo de gobierno no comparten que PSOE y Compromís quieran aprovechar el aplazamiento del pleno para arremeter contra el presidente. Fuentes del Partido Popular señalan que el viaje no es ni a València ni a Castellón, en respuesta a las insinuaciones de los partidos de izquierdas sobre la posible preocupación de Mazón por su grado de conocimiento entre la población de las otras dos provincias de la Comunidad Valenciana.

Desde el equipo de gobierno sostienen que la nueva fecha se negoció con el resto de los portavoces Los populares explican que la vicepresidenta segunda, Ana Serna, consulta al resto de formaciones la opción de cambiar la fecha del pleno cada vez que la sesión coincide con un acto del presidente fuera de España, y la decisión final se toma por consenso con los portavoces y no por imposición. También sostienen que la visita de la próxima semana del líder del PPCV, sobre la que todavía no han revelado el destino, es en calidad de presidente de la Diputación y hacen un paralelismo con el viaje que Ximo Puig ha hecho esta semana a Portugal. En su defensa, desde el equipo de gobierno se asegura que han cambiado «constantemente» fechas de comisiones a petición de PSOE y Compromís, sobre todo de esta última formación, ya que su portavoz, Gerard Fullana, obtuvo este curso una plaza de profesor de Secundaria. Sobre sus funciones como docente, Fullana responde: «Ellos ponen comisiones cuando saben que no puedo ir y no han cambiado ninguna por mí. De todos modos, es diferentes porque yo no estoy cobrando la dedicación exclusiva y sigo ejerciendo mi labor de fiscalización». Mazón saca pecho de las ayudas de la Diputación contra la despoblación frente a las del Consell En Ciudadanos, el diputado Javier Gutiérrez considera que la oposición tiene «poco que criticar» sobre el cambio de fechas del pleno. Según la versión del titular de Infraestructuras de la institución provincial, se consultó la posibilidad de modificar la fecha, y en ningún momento se ha impuesto. Al igual que hacen los populares, Cs también alude al Gobierno del Botànic, al que acusa de «pasar el rodillo», a diferencia de lo que, sostienen, se está haciendo en la Diputación: consultas, consenso y diálogo con todas las formaciones. Funcionamiento Gutiérrez también saca pecho por la gestión actual del equipo de gobierno de la Diputación y apunta que nunca se habían movilizado «tantos recursos» en beneficio de los municipios provinciales. Por lo tanto, a su juicio, la oposición, en asuntos como el del aplazamiento del pleno del próximo miércoles, lo que está haciendo es «mirar el árbol y no el bosque». «Somos un ejemplo de gestión, y en ello tiene que ver tanto Cs como el presidente de la institución», concluye Gutiérrez. El PSOE asegura que al líder popular «se le ve poco» por el Palacio Provincial y Compromís le exige más dedicación En cuanto al PSOE, su portavoz, Toni Francés, asegura desconocer los motivos del viaje de la próxima semana de Mazón, pero da por descontado que lo hará en calidad de presidente de la Diputación, y no en representación del PPCV. Eso no quita para que lamente las «muchas situaciones de ausencia prolongada» del presidente, al que asegura que «se le ve poco por el Palacio Provincial». El alcalde de Alcoy también recuerda algunos episodios concretos, sobre todo el de un pleno que Mazón quiso acortar para llegar a tiempo a una comida en València. Uno de los argumentos que utiliza Compromís a raíz del aplazamiento del pleno para cuestionar la labor del presidente al frente de la Diputación es que los más de dos años de pandemia han dificultado mucho la gestión de la institución y la ejecución de los proyectos anunciados, como los correspondientes al Plan Planifica, del que solo se han ejecutado seis de las cerca de 300 obras anunciadas, por lo que exigen una mayor dedicación de Mazón.