Doble portazo al plan de Puig: el Gobierno rechaza reubicar instituciones y sus socios se muestran escépticos

La nueva ofensiva del presidente de la Generalitat y líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig, para tratar de agitar el debate sobre la necesidad de acometer una descentralización de las instituciones del Estado parece tener escaso recorrido, al menos en los términos en que se plantea. El propio Gobierno central ha dado la espalda a la propuesta del jefe del Consell para deslocalizar instituciones de la Administración estatal ya existentes. La portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, evidenció este martes un sonoro portazo a la propuesta del barón autonómico, al aseverar que la desconcentración de sedes en la que trabaja el Gobierno se refiere exclusivamente a organismos de nueva creación y que no afectan a la estructura esencial del Estado, como podría ser el Tribunal Supremo o incluso el Senado. Por tanto, nada que ver con lo planteado por Puig, quien, por otro lado, tampoco encontró un apoyo decidido en su entorno político más próximo. Los grupos de la izquierda valenciana no defendieron con el brío que se podría esperar su remozada propuesta de desconcentración institucional. Pusieron el foco, por contra, en reclamar al Gobierno que se esfuerce en otra vía, que es la de acometer las inversiones comprometidas con la Comunidad, puesto que el pasado año solo ejecutó el 42% de lo asignado en el presupuesto. Incluso tildaron la propuesta del presidente valenciano como una operación de maquillaje del Estado autonómico cuando, en realidad, lo que se necesita es una reforma constituyente. Como cabía esperar, la derecha valenciana se negó en rotundo y reclamó, igualmente, que Pedro Sánchez cumpla con las inversiones previstas. Porque, en definitiva, el debate que se impuso en las Cortes valencianas fue el otro, el relacionado con el escaso nivel de gasto del Ejecutivo español en el territorio autonómico.

«La propuesta de descentralizar es la mejor forma de cohesionar España y darle la relevancia que tienen los territorios» Ana Barceló - Síndica del PSPV-PSOE

«Una manera más comprometida de descentralizar es cumplir con los presupuestos; que se invierta cada euro» Papi Robles - Sindica de Compromís

«Es una propuesta de maquillaje que no aborda en el fondo lo que necesita el país. El modelo autonómico está caduco» Pilar Lima - Síndica de Unides Podem

«Puig debe dejar de jugar al monopoly con las instituciones del Estado y exigir que se ejecuten las inversiones» María José Catalá - Síndica del PP

«No nos parece mal que instituciones puedan estar fuera de la capital siempre que haya una gestión más eficiente» Ruth Merino - Síndica de Cs

«Es una cortina de humo para no hablar de las listas de espera en Sanidad o el adoctrinamiento en los centros educativos» Ana Vega - Síndica de Vox

El debate en torno a la oportunidad de desconcentrar las instituciones del Estado no es nuevo y la postura de Puig es de sobra conocida. De hecho, es una cuestión guadianesca que aparece y desaparece del debate estatal, y que ya ha provocado sonoros enfrentamientos entre el barón valenciano y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este martes, el jefe del Consell incidió en ese extremo, una vez más. "Lo que no tiene ningún sentido es que todo esté centralizado en Madrid. No es anómalo que pidamos que se descentralice, que la riqueza de todos se comparta", expresó.

La novedad que se introduce ahora es que el presidente de la Generalitat apoya su reivindicación en un informe encargado ex profeso a la cátedra universitaria Prospect 2030, que propone un plan para sacar de Madrid hasta diez sedes del Estado. El documento fue presentado este lunes durante el seminario España Polifónica y Desconcentrada, donde Puig defendió, por ejemplo, que RTVE realice los debates electorales en la Comunidad Valenciana y que el Día de la Hispanidad se celebre en otras ciudades fuera de Madrid; mientras el informe de la cátedra plantea trasladar Puertos del Estado a València o el Tribunal Constitucional a Cádiz y crear sedes del Museo de El Prado y del Reina Sofía en Murcia, Cantabria y Andalucía. Sin embargo, parece ser que ni el propio Ejecutivo central se acaba de tomar en serio esa propuesta. Tanto es así que Rodríguez enmarcó la declaraciones de Puig "en un contexto académico". Y nada más, porque la titular de Política Territorial subrayó que "la desconcentración es un compromiso" del Gobierno, pero eso no implica varias la estructura de las instituciones ya existentes.

Lo que sí ha conseguido, también esta vez, el jefe del Consell, es elevar al plano nacional la cuestión de la desconcentración, generando reacciones en diversos sentidos. El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, consideró que cualquier debate para descentralizar órganos del Estado debe hacerse con "seriedad, rigor" y un "consenso amplio" y no en el contexto "de un determinado presidente autonómico o determinada Administración pública en un momento dado".

Por otro lado, las presidentas de los gobiernos de La Rioja, Concha Andreu, y de Navarra, María Chivite, reiteraron su ofrecimiento para acoger en sus comunidades autónomas sedes del Estado durante el proceso de descentralización de las instituciones. No obstante, no en la vía que propone Puig. "Se trata de no crispar. No se trata de quitar una entidad o un centro a otra comunidad. Ante necesidades nuevas, organismos nuevos o multiplicar algún organismo", reflexionó Andreu.