Puig reivindica el diálogo en el acto del Estatut pese al plante de la derecha

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha reivindicado el poder de la palabra y la necesidad de alcanzar consensos durante el acto de conmemoración del 40 aniversario del Estatut d'Autonomia de la Comunidad Valenciana. Un acto al que, precisamente, solo ha acudido la mitad del Parlamento autonómico (PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem), pues todos los miembros de la oposición (PP, Cs y Vox) han declinado la invitación por su rechazo al lema escogido, "40 anys fent país", al considerar que tiene un carácter separatista. La celebración, organizada en el Palacio de las Comunicaciones de València, ha reunido al Gobierno regional, a representantes de diversas instituciones y de la sociedad civil para conmemorar las cuatro décadas de autogobierno. Entre ellos, el expresidente Joan Lerma, líder del Consell cuanto se aprobó el texto estatutario, en 1982.

"La voz valenciana es la voz que dialoga, acuerda y propone. La voz que no grita, que no crispa y que no polariza. La voz que alza puentes y tumba muros con el material más noble, la palabra", ha defendido el jefe del Consell. Durante su discurso, Puig ha apelado a la necesidad de avanzar hacia un país de concepción federalista, una "España de Españas" en la que se ponga fin a todo tipo de centralismos, al considerarlo una idea "injusta, ineficiente y más propia del siglo XIX que del XXI" puesto que la realidad es "policéntrica". Así, ha defendido que "o caminamos todos juntos en España y en la Comunidad Valenciana o nos perderemos por el camino". En esa línea, ha reclamado asimismo más equidad en las inversiones, justo un día después de que se conociera que las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado del pasado año para la Comunidad tan sólo se han ejecutado en un 42%, y cuando la batalla por superar la situación de infrafinanciación continúa enquistada.

El líder autonómico ha recordado la lucha de los valencianos por reclamar el autogobierno y ha considerado que el gran acuerdo del 82, que solo pudo ser posible gracias a las cesiones y la generosidad, permitió conseguir derechos y libertades. Es por ello que ha reivindicado que el autogobierno es "todo aquello que se ha visibilizado con la capacidad de decisión para establecer medidas de protección durante la pandemia y, también con la llegada de la gigafactoría de Volkswagen a Sagunto, que atribuye en parte a la estabilidad institucional basada en el diálogo social.

Este ha sido nuestro marco de convivencia. Quienes NO acuden hoy al acto de Conmemoración del 40 Aniversario del Estatuto de Autonomía de la CV es porque no creen en él. @CarlosMazon40 no debería esgrimir excusas de « terminología ». https://t.co/bKWUk6U8DX — Josefina Bueno 🇪🇸🏳️‍🌈💜🌹 (@JosefinaBueno1) 1 de junio de 2022

Aunque los grupos de la oposición no han participado en el acto, han sido protagonistas de la campaña emprendida desde primera hora de la mañana por destacados cargos de la izquierda valenciana, que han criticado el plante a través de redes sociales y han puesto el foco, especialmente, en el presidente de la Diputación de Alicante y líder del PPCV, Carlos Mazón. Entre ellas, la nueva consellera de Innovación, Josefina Bueno, o la síndica del PSPV-PSOE en las Cortes valencianas, Ana Barceló. De hecho, incluso Puig ha resaltado durante su alocución que sí estaban presentes en el acto los presidentes de las instituciones provinciales de Valencia y Castellón.

Mientras tanto, Mazón se ha desplazado a Rotterdam para reunirse con la comisaria europea de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, a quien ha pedido endurecer las sanciones por la entrada ilegal de cítricos y ha reclamado que se defienda la naranja y los productos de la Comunidad Valenciana.

"Abierto a la ciudadanía"

Durante el acto, la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, ha abogado por una celebración del 40 aniversario del Estatut "abierta al conjunto de la ciudadanía en la que la mayor parte de valencianas y valencianos se sientan involucrados, participen y otorguen el valor añadido de un proyecto vivido como propio".

Esta conmemoración "es un buen momento para recordar cómo fue este esfuerzo y agradecer a todas las personas anónimas que se dejaron la piel para que el pueblo valenciano recuperara su derecho al autogobierno, del cual había disfrutado históricamente y le había sido arrebatado", ha asegurado Pérez Garijo.

En este sentido, la consellera de Calidad Democrática ha afirmado que el autogobierno "es un esfuerzo permanente, que se tiene que mantener vivo para atender los desafíos que se nos presentan en cada momento de nuestra historia colectiva". "Tenemos que seguir reclamando unas exigencias absolutamente justas y necesarias para el bienestar de nuestra Comunidad", entre las que se encuentra "la vigencia del Derecho Civil", pendiente de una reforma constitucional "que no se puede aplazar más", ha señalado.

En el encuentro ha intervenido también Joan Lerma, que ha descrito las dificultades que impidieron que el Estatut d'Autonomía de la Comunidad Valenciana pudiera ser uno de los primeros en aprobarse, pese a haberse adelantado en el inicio de la tramitación, y que ha defendido que la autonomía es hoy una realidad de gran capacidad transformadora.

El comisario de la conmemoración, Joan Sifre, ha pedido que este aniversario deje atrás etapas duras de confrontación y sea "de alegría por todo lo conseguido", y ha defendido que "Fent país" es una locución muy valenciana que en estas cuatro décadas se ha extendido a toda la sociedad y hace referencia a un territorio con lazos de afecto y estima por sus instituciones y su tierra.

El acto ha contado con un primer bloque, en el que se han abordado de manera retrospectiva las aportaciones del Estatut en estas cuatro décadas y que ha contado con la actuación de Al Tall y con testimonios grabados de la médica Anna Lluch, la historiadora Vicenta Verdugo, los sindicalistas Luis Lozano y Vicent Mauri y la artista Carmen Calvo, ha continuado con un segundo bloque, en el que se ha escuchado la música en directo del grupo joven de l'Alcoià 'El Diluvi' y los testimonios, también grabados, de 4 valencianos y valencianas nacidos en 1982 sobre cómo imaginan y querrían la Comunidad Valenciana dentro de 40 años, y ha buscado simbolizar la unión de pasado y futuro con la actuación conjunta de Al Tall y El Diluvi.