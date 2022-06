Illueca se suma a Oltra y alega contra la medida de multar a los prostíbulos

La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, liderada por Gabriela Bravo, se ha encontrado con una nueva piedra en el camino de la estrategia trazada para avanzar en el objetivo de abolir la prostitución. A las alegaciones registradas por la departamento de Igualdad y Políticas Inclusivas, encabezado por la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra (Compromís), se unen ahora las presentadas por la vicepresidencia segunda de la Generalitat, con Héctor Illueca (Unides Podem) al frente. La propuesta para la modificación de la Ley de Espectáculos, que propone, entre otras medidas, sancionar con hasta 60.000 euros a los prostíbulos, es un planteamiento que tampoco convence a los morados, que consideran que las medidas necesarias para hacer frente a esta realidad deben de ir más allá del punitivismo, es decir, de la mera imposición de sanciones, puesto que eso es algo que consideran que podría condenar a la prostitución a su práctica en la clandestinidad si no se acompaña de alternativas para las mujeres en contextos de prostitución.

La alegación registrada por Unides Podem contra la reforma legislativa que propone Bravo evidencia que dos de los tres socios del Botànic están en desacuerdo con la vía abolicionista iniciada por la conselleria que forma parte de la cuota socialista en el Consell. De esa forma, la hoja de ruta que propone Bravo y que defiende los postulados del PSVP-PSOE tiene pocos visos de salir hacia adelante teniendo en cuenta que, antes de iniciar su tramitación en las Cortes, debe recibir el visto bueno en el seno del Gobierno tripartito. Y eso es algo que, al menos por el momento, y con base en el texto inicial, no suscita el consenso que se precisa. El hecho de que las tres fuerzas políticas aprobaran en octubre del pasado año una proposición no de ley a favor de la abolición de la prostitución no significa que compartan el cómo.

Las objeciones planteadas por la conselleria de Oltra y por la de Economía, ambas ligadas a Compromís, desataron un pavoroso incendio en el Botànic. Se acusó directamente a Bravo de que "se arroga competencias" de las que carece, y se recalcó que la vía abolicionista que se persigue no solo no funciona, sino que acaba perjudicando todavía más a las mujeres en contextos de prostitución. Con ese antecedente, el socio minoritario de la coalición quiere intentar que las llamas no se sigan propagando. De hecho, desde la vicepresidencia segunda remarcan que las alegaciones se han presentado "desde una normalidad constructiva, propositiva y abierta al diálogo".

Desde la conselleria que dirige Unides Podem aseguran compartir "rotundamente" el compromiso urgente de eliminar todo tipo de violencia de género, tal y como reconocen los convenios internacionales que han sido ratificados por el Estado español. "Por eso, consideramos primordial que la legislación persiga el objetivo de evitar que las situaciones de violencia se produzcan. Esto implica garantizar la integridad de las mujeres que se encuentran en contextos de prostitución, para ello las instituciones debemos ser capaces de articular alternativas seguras para quienes son víctimas de explotación sexual", señalan.

Para Unides Podem, garantizar la integridad de las mujeres en contextos de prostitución exige poder controlar lo que ocurre en los locales en los que se produce, velando por que, en estos lugares, ninguna mujer quede desprotegida. Sin embargo, "perseguir y sancionar la tercería locativa, la difusión y publicidad de los locales o la demanda de servicios sexuales tal y como plantea este anteproyecto, sin que paralelamente se ofrezcan alternativas para las mujeres que se encuentran en contextos de prostitución, puede contribuir al desarrollo de prácticas clandestinas en las que se generen situaciones de violencia y abusos que sean más difíciles de detectar y perseguir por parte de las instituciones", añaden. Es por ello que exigen que la legislación debe impulsar medidas de sensibilización, de educación sexual, de protección de las víctimas, de acompañamiento y de especialización profesional.

"Sin alternativas seguras y viables para quienes se encuentran en contextos de prostitución y sin políticas que garanticen una transición efectiva hacia una concienciación y educación sexual de quienes hoy en día la consumen, la modificación de la ley 14/2010 no contribuirá a abolir la prostitución, sino a ocultarla, reduciendo el amparo y la protección de las mujeres que se encuentran en situación de prostitución".