Oltra sobre el plan de Puig: "Lo primero es descentralizar el dinero y luego ya buscamos que nos traigan un cuadro del Reina Sofía"

El plan de descentralización de sedes del Estado que defiende el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no parece ser una prioridad para la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra. La cruzada emprendida por el jefe del Consell para volver a colocar en la agenda nacional esta cuestión no parece haber gustado demasiado a la número dos de la Generalitat. No es que esté en contra, sino que a estas alturas de la legislatura cree que no es esa, precisamente, una prioridad, como sí lo es apretar las tuercas al Gobierno para exigir la reforma del modelo de financiación que lastra las oportunidades de la Comunidad.

"Lo primero que debemos descentralizar es el dinero y luego ya si eso buscamos que nos traigan un cuadro del Reina Sofía". Así se ha pronunciado Oltra este viernes, durante su comparecencia semanal tras el pleno del Consell, tras ser preguntada por si la propuesta de descentralización que defiende Puig es común entre todos los miembros del Consell. Al respecto, ha replicado que esta iniciativa "no se ha tratado en el Pleno, no es una propuesta común", pero ha recalcado: "En lo que sí que estamos de acuerdo es que lo primero que debemos descentralizar es el dinero, descentralizamos el dinero y luego ya si eso buscamos que nos traigan un cuadro del Reina Sofía". Doble portazo al plan de Puig: el Gobierno rechaza reubicar instituciones y sus socios se muestran escépticos La nueva ofensiva de Puig para tratar de agitar el debate sobre la necesidad de acometer una descentralización de las instituciones del Estado parece tener escaso recorrido por el momento, al menos en los términos en que se plantea. El propio Gobierno central ha dado la espalda a la propuesta del jefe del Consell para deslocalizar instituciones de la Administración estatal ya existentes. La portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, evidenció el martes un sonoro portazo a la propuesta del barón autonómico, al aseverar que la desconcentración de sedes en la que trabaja el Gobierno se refiere exclusivamente a organismos de nueva creación y que no afectan a la estructura esencial del Estado, como podría ser el Tribunal Supremo o incluso el Senado. Por tanto, nada que ver con lo planteado por Puig, quien, por otro lado, tampoco encontró un apoyo decidido en su entorno político más próximo. Los grupos de la izquierda valenciana no defendieron con el brío que se podría esperar su remozada propuesta de desconcentración institucional. Pusieron el foco, por contra, en reclamar al Gobierno que se esfuerce en otra vía, que es la de acometer las inversiones comprometidas con la Comunidad, puesto que el pasado año solo ejecutó el 42% de lo asignado en el presupuesto. Incluso tildaron la propuesta del presidente valenciano como una operación de maquillaje del Estado autonómico cuando, en realidad, lo que se necesita es una reforma constituyente. Como cabía esperar, la derecha valenciana se negó en rotundo y reclamó, igualmente, que Pedro Sánchez cumpla con las inversiones previstas.