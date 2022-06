La riña partidista eclipsa la jornada parlamentaria contra la infrafinanciación de la Comunidad

Todos coinciden en el fondo, en la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómico porque supone un agravio hacia la Comunidad. Ahora bien, las discrepancias son manifiestas en torno a la forma, es decir, sobre cuáles son los pasos que se deben de dar para superar esa situación. La jornada interparlamentaria celebrada este viernes en las Cortes valencianas ha servido de termómetro para evidenciar, una vez más, el grado de crispación política que existe entre bloques, a izquierda y derecha, y la falta de capacidad para alcanzar un acuerdo conjunto que permita abordar un tema capital para el territorio. La sesión, que ha contado con la participación de más de 60 diputados y senadores, además de representantes del hemiciclo valenciano de todos los grupos excepto Vox, ha concluido con muchos reproches y sin ningún pacto concreto que proyecte unidad, que dé fuerza para reclamar al Gobierno central equidad en el reparto de fondos.

Marcar perfil propio y mantener el relato de que el culpable es el adversario político. Esa ha sido la tónica general de las intervenciones que se han sucedido desde la tribuna, donde primero han intervenido diputados autonómicos y, en una segunda ronda, parlamentarios del Congreso y el Senado. La ausencia de Ximo Puig, puesto que el único representante del Consell ha sido el conseller de Economía, Rafa Climent, ha suscitado críticas de PP y Cs, si bien desde Presidencia han justificado que existe la separación de poderes y que el líder autonómico sólo acude al Parlamento a las sesiones de control.

La síndica del PSPV, Ana Barceló, ha sido la primera en intervenir. Lo ha hecho entrando directamente al ataque, asegurando que esa era una jornada "para felicitarnos" por la alta participación y a diferencia de las ausencias que hubo en la celebrada en 2017, cuando no acudió el PP. La socialista ha destacado que, al final, el nuevo modelo depende de que haya una mayoría en el Congreso y, por tanto, ha dicho que no habrá cambios si no hay capacidad para llegar a acuerdos. Además, ha resaltado que desde su grupo político se ha reclamado al Ministerio de Hacienda un fondo de nivelación transitoria que permita converger en recursos con el resto de comunidades sin tener que recurrir al endeudamiento, recordando además que han exigido la compensación de la deuda derivada por la infrafinanciación, el 78% del total.

Su homóloga en el PP, María José Catalá, no ha tardado en devolvérsela , culpando a Pedro Sánchez de mantener bloqueada la reforma del sistema de financiación y reprochando el "silencio cómplice" de los socialistas en la Comunidad. Catalá ha establecido cuáles son los objetivos de su formación: exigir la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que Hacienda responda a las alegaciones que plantearon las comunidades a la propuesta inicial; solicitar que el ingreso antes de julio de los 1.336 millones de euros que aparecen en el presupuesto autonómico como fondo de nivelación y mecanismos para compensar la deuda histórica. La réplica posterior la ha recibido del diputado socialista Vicent Sarrià, que le ha recriminado que los populares negaban incluso la infrafinanciación y ha insistido en que esto es algo que no depende solo del Gobierno, sino que debe de haber consenso entre comunidades. Ha puesto en valor las transferencias extraordinarias que se han recibido durante la pandemia y se ha preguntado si Feijóo está por apoyar la reforma. Y ha sido el senador Alberto Fabra quien le ha contestado después que la única responsabilidad es del Botànic y del Ejecutivo central.

Compromís, primero con la síndica adjunta, Aitana Mas, y después a través del diputado Joan Baldoví ha sido la única formación que ha llegado al debate con una propuesta concreta: consensuar una proposición de ley conjunta para registrarla en el Congreso. Para ello han aportado un borrador que gira en torno a dos ejes: corregir desequilibrios con un nuevo modelo basado en un reparto en base a población de derecho y compensar déficits, y, también, que la Airef calcule la deuda histórica y se compense. "No quiero ninguna medalla, quiero que sea una propuesta de todos los valencianos que hayamos sido capaces de una puñetera vez de ponernos de acuerdo", ha dicho Baldoví, que ha responsabilizado a PP y PSOE de no haber hecho nada desde el Gobierno central.

Desde las filas de Cs, la síndica Ruth Merino ha dicho que toda esta cuestión no se podrá resolver sin altura de miras y consenso, y ha culpado de la situación al bipartidismo, mientras la diputada nacional María Muñoz ha pedido una solución global y justa para todas las comunidades autónomas, para que no haya privilegios. También ha aceptado la propuesta de Baldoví de tratar de llegar a un acuerdo.

Por lo que respecta a Unides Podem, el diputado autonómico Ferrán Pina ha apoyado la necesidad de articular un fondo de nivelación y compensar la deuda histórica, pidiendo además una reforma fiscal progresiva que permita redistribuir los recursos. El diputado nacional Txema Guijarro, ha instado a la ministra de Hacienda a establecer ya fechas concretas para el debate y ha dicho que la guerra en Ucrania no puede paralizar este asunto.