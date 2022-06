Los conflictos orgánicos aplazan la renovación de liderazgos de los principales partidos en Orihuela

Es un credo que se repite con suma frecuencia en cada contexto preelectoral: la Vega Baja es un territorio clave para inclinar a un lado u otro la balanza del poder, sobre todo en la Diputación, pero sin perder de vista las Cortes y, por tanto, el Palau de la Generalitat. A un año vista de la doble cita con las urnas, la de 2023, las fuerzas políticas encarrilan las estrategias con las que tratarán de seducir al electorado, también en una comarca en la que todos los pronósticos apuntan a que el auge de la ultraderecha sacudirá esta vez los resultados. No pasa desapercibido que es, precisamente, en la capital histórica de esta demarcación, en Orihuela, donde el escenario de cara a las próximas elecciones se encuentra a estas alturas menos definido.

El vuelco registrado hace poco más de un mes en el tablero local, con una moción de censura que arrebató la vara de mando al PP para ponerla en bandeja al PSOE, a través de una maniobra en la que Cs resultó clave, ha añadido complejidad. Al contrario de lo que ocurre en la gran mayoría de grandes municipios de la provincia, ni socialistas ni populares han activado todavía la maquinaria para la renovación de liderazgos en clave orgánica, un paso clave para perfilar la designación de los próximos candidatos. Todo en un momento en que los de Inés Arrimadas desconocen si el partido en el que militan los acabará expulsando de sus filas por propiciar el cambio de gobierno sin su beneplácito. Mientras tanto, en las huestes de Vox se frotan las manos ante el avance que auguran todas las encuestas y su probable capacidad para condicionar gobiernos y acceder, esta vez sí, a la institución provincial.

La agrupación socialista de Orihuela es la única de la Comunidad Valenciana que no ha celebrado su asamblea para elegir a la persona que ostentará la secretaría local. Ferraz autorizó de forma expresa esa excepción al coincidir el calendario del proceso con la negociación de la moción de censura que llevó a Carolina Gracia a la Alcaldía. Se pretendía que la batalla interna por controlar el partido no empañara la operación para ganar el Gobierno, porque, a fin de cuentas, ya era público y manifiesto que Gracia tendría un contrincante, Antonio Zapata. En definitiva, la última batalla local de la corriente del ximismo contra el alejandrismo, después de que los de Ximo Puig perdieran el control de la provincia. Ahora, la ejecutiva municipal ha iniciado contactos con el máximo órgano federal del partido para retomar la asamblea pospuesta. Esperan que se active en pocas semanas.

La regidora y por el momento secretaria local de los socialistas asegura que concurrirá, pero no despeja la incógnita sobre si optará a liderar por tercera vez la candidatura del PSOE a los comicios municipales. Gracia asegura que, en estos momentos, está centrada en la gestión del Ayuntamiento, aunque algunas voces de su entorno más cercano reconocen que también se baraja el escenario de que, finalmente, renuncie a ser la candidata a las elecciones. Sí se da por hecho que Zapata dará un paso al frente en el proceso orgánico y contará con el apoyo de la estructura provincial comandada por Alejandro Soler.

El PP de Orihuela tampoco tiene el futuro a corto plazo más amarrado. La ejecutiva autonómica, por orden directa del líder regional, Carlos Mazón, ha decidido dilatar la gestora que controla el partido en Orihuela hasta después del verano, superando así el plazo de seis meses anunciado cuando, en diciembre, se dio un golpe de efecto para apartar de la presidencia a Dámaso Aparicio, enemigo íntimo del entonces alcalde, Emilio Bascuñana. En determinados círculos del partido se admite abiertamente que la cúpula de Mazón anda a la búsqueda de candidato a las elecciones porque se trabaja con la posibilidad de que ni uno ni otro encabecen la lista.

La próxima semana se inaugurará la nueva sede municipal, tras tener que cerrar las dos últimas por falta de recursos para pagar el alquiler, y es Mazón quien busca rentabilizar personalmente el acto. De hecho, es él quien aparece en la publicidad para anunciar la apertura, enmarcada en un encuentro con militantes.

Tambores de guerra

En el PP regional esperan que la gestora, controlada por Mazón y en la que se ha integrado a diversos afines a una de sus aliadas históricas, la exalcaldesa Mónica Lorente, concluya con la elección de un nuevo presidente local por aclamación. Sin embargo, eso es algo que no está tan claro que vaya a ser así, porque la gestora no ha silenciado el ruido de los tambores de guerra. Aparicio no oculta su intención de optar al cargo y asegura a los suyos que su objetivo último es, incluso, concurrir a la carrera para ser alcalde de Orihuela; eso siempre que su partido lo permita, porque Génova ya le obligó en los pasados comicios a dar un paso atrás cuando trató de disputarle el puesto a Bascuñana, con el beneplácito de la ejecutiva local.

La debilidad que atraviesa la que fuera una de las agrupaciones más potentes del PP en toda la Comunidad no pasa ni mucho menos desapercibida en Vox, que, desde que se oficializaron los problemas al imponer la gestora, ha llamado a la puerta de los desencantados para animarles a cambiar de bando. En ciertos sectores oriolanos, no obstante, apuntan a que el teniente general retirado Manuel Mestre, actual diputado en el Congreso, será quien encabece la candidatura a las municipales.

Los de Abascal cabalgan sobre la euforia de las encuestas teniendo en cuenta que la última vez que se sacaron las urnas, en las generales de 2019, la formación se posicionó como segunda fuerza en la capital de la Vega Baja, y como el partido más votado en una decena de municipios de la comarca. Y aunque está claro que el sentido del voto difiere según la convocatoria, es decir, que no es lo mismo votar en clave nacional que municipal, pocos dudan de que mejorarán el resultado de dos concejales cosechado en los anteriores comicios. La reivindicación del trasvase y la protección de la agricultura es uno de los ejes sobre los que pivotan sus cada vez más frecuentes actos públicos. El PP y el PSOE andan tratando de contrarrestar ese mensaje.

El PP mueve ficha en Villena y aplaza la designación de Alcoy

El PP sigue desvelando ciertas incógnitas sobre la designación de presidencias del partido en algunos de los grandes municipios de la provincia. La última ha sido la de Villena, donde Pepe Hernández liderará el partido durante los próximos cuatro años. Una de las cuestiones que todavía tiene por resolver es la designación en Alcoy. Como en el caso de Orihuela, todo apunta a que la decisión se dejará para después del verano, al no tener la claro el perfil que se debe aupar con la vista puesta en 2023.