La receta de Puig en Madrid: un pacto territorial, un gran acuerdo por la energía y una alianza por el empleo

Una guerra del ruido sin heridos aparentes, pero con daños graves y cuyas principales consecuencias son la incapacidad de acordar, el prestigio institucional en retroceso y la desafección ciudadana. Todo por el electoralismo permanente, el cortoplacismo y la deslealtad, y “un algoritmo dominante en la burbuja digital”, en referencia a las fake news. Este fue el diagnóstico que hizo el jefe del Consell, Ximo Puig, de la situación actual, y ante lo que, una vez más, volvió a ofrecer la vía valenciana. Una vía valenciana a través de la que reivindicó un nuevo pacto territorial, un gran acuerdo por la energía y una alianza por el empleo, poniendo el acento en que no se renuncia al trasvase Tajo-Segura.

Lo hizo en el desayuno informativo del Fórum Europa, organizado este lunes por Nueva Economía Fórum, en el Hotel Mandarín Oriental Ritz, en Madrid. Una jornada en la que estuvieron presentes los ministros de Ciencia, Agricultura o Seguridad Social, Diana Morant, Luis Planas y José Luis Escrivá, respectivamente; así como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero; el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro; o el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, junto a representantes del Gobierno valenciano, el presidente de la patronal CEV, Salvador Navarro, el CEO de Vectalia, Antonio Arias, o la directora de Acción 2030 Social Agbar, Asunción Martínez.

Puig desgranó estos argumentos apoyándose en lo que ha sido su gobierno en estos últimos siete años, haciendo especial hincapié en que a lo largo de este tiempo se han aprobado los presupuestos un ejercicio detrás de otro, y que ha permitido pasar del descrédito a la reputación. “La Comunitat Valenciana preserva un factor competitivo diferencial: la estabilidad”, sentenció.

A partir de ahí, fue detallando cada uno de los tres grandes acuerdos que propone, comenzando por el acuerdo territorial, donde mencionó de forma expresa la reforma del sistema de financiación autonómica, un programa de condonación de deuda a las comunidades de régimen común para garantizar la sostenibilidad del estado del bienestar, la cohesión corresponsable en la fiscalidad y la desconcentración. “Federar es unir”, defendería, posteriormente, en el turno de preguntas por parte del público. Previamente, había hecho un requerimiento contundente al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo: que conduzca a su partido hacia la “moderación de los hechos” y, por tanto, a superar el frentismo.

Ahora bien, de forma especial subrayó la necesidad de mantener los aportes del Tajo al Segura. “Agua para siempre y a un precio asequible para seguir siendo la huerta de Europa”, proclamó. Eso sí, según defendió, “desde el diálogo firme y sin guerras de barro”.

El trasvase, no obstante, volvería a salir en la ronda de preguntas, cuando le inquirieron sobre cómo se podría tomar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que comience ahora el programa de actividades con el que se conmemora la mes de la Comunidad Valenciana en la capital, tras los roces que ha habido entre ambos mandatarios a cuenta de cuestiones como la descentralización o la depuración del agua en la cabecera del Tajo. “No tengo una cruzada contra nadie, sólo una cruzada por la igualdad”, manifestó Puig. “Le he mandado una carta a Ayuso diciendo que vamos a estar haciendo actividades un mes en Madrid y que está invitada. Hay una gran complementariedad. València es el puerto de Madrid. Tenemos la ambición de que haya igualdad y equidad. En la fiscalidad creemos que debe haber corresponsabilidad fiscal, y que no se permita el dumping fiscal. Si queremos en Europa transitar hacia cierta armonización fiscal, ¿cómo no hacerlo en Europa?”, agregó. Fue ahí cuando enlazó de nuevo con los aportes del Tajo. “Hablamos de ecología, ¿y no depuramos? Tenemos que aprovechar hasta la última gota. No hay ningún elemento de fricción con la Comunidad de Madrid, pero siempre voy a defender los intereses generales y de la Comunidad Valenciana, y, por eso, a nadie le debería ofender la descentralización”, puntualizó.

“En todo momento hemos respetado y vamos a respetar el planteamiento de la Justicia”

Más prudente, en la línea de lo que ha venido haciendo en las últimas semanas, se mostró sobre la posible imputación de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y sobre si debe dimitir. “En todo momento hemos respetado y vamos a respetar el planteamiento de la Justicia. Vamos a ver qué dice el Tribunal Superior de Justicia, pero la vicepresidenta ha dado las explicaciones políticas en las Cortes”.

En cuanto a las elecciones, dijo que falta un año, que esperan que haya continuidad. “No pienso en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones”.

La corrupción en la Comunitat Valenciana forma parte del pasado”, dijo, por otro lado, cuando le preguntaron por el caso de su hermano. “No me preocupa en absoluto lo que pueda acontecer”, apostilló, dando por superada la corrupción en la Comunidad. “Respeto la Justicia, y no tengo que ver nada que ver con esa historia”, defendió. “Hay una voluntad por parte del PP que todos somos iguales, y no todos somos iguales”, agregó.