La derecha se ceba con Oltra y el Botànic se divide por el Imserso

Mónica Oltra en el centro de la diana política de la derecha y el Botànic, a la gresca por la polémica de los precios del Imserso. El recurso presentado por la vicepresidenta del Consell para solicitar al TSJCV que archive la causa contra ella y su cambio de versión, asegurando ahora que no fue ella quien ordenó abrir el expediente en la Conselleria de Igualdad sobre los abusos de su exmarido a una menor tutelada, ha dado más alas a la oposición para reclamar que deje el cargo o, en su defecto, sea el presidente, Ximo Puig quien la cese. Por el momento, la número dos de la Generalitat cuenta con el respaldo del Botànic. Con más ímpetu desde las filas de Compromís y Unides Podem que desde las socialistas, pero unidos todos al fin y al cabo en que, al menos por el momento, debe seguir ocupando su puesto. En lo que no existe tanto consenso, con una división pública y manifiesta en el tripartito, es en el programa de viajes de mayores y la controversia en torno a la revisión de precios. Mientras el jefe del Consell ha reclamado en Madrid que se actualicen los emolumentos que cobran los hoteleros, sus socios en la Comunidad Valenciana replican que, las suyas, no son más que opiniones partidistas que no representan al Gobierno autonómico.

Mónica Oltra pide el archivo de la causa y alega que no ordenó abrir el expediente sobre los abusos de su ex marido «Hay que pagar por los servicios públicos aquello que valen». Esa fue el posicionamiento que el presidente de la Generalitat defendió durante un desayuno informativo del Fórum Europa celebrado el pasado lunes en la capital. Con esa afirmación, Puig se alineaba del lado de la patronal Hosbec para reclamar un aumento de los 22 euros que cobran por persona y día los establecimientos adheridos a este programa; una petición que descarta la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra (Unidas Podemos). Pues bien, las reacciones no se han hecho esperar y los valencianistas y los morados han salido a la palestra para dejar claro que lo que dijo el jefe del Consell es cosa suya, que no responde a una posición fijada por la coalición de izquierdas. Por contra, el barón socialista ha recibido el apoyo expreso de PP y Cs. La @HosbecValencia sabe perfectamente que el IMSERSO no fija los precios, sino que el contrato lo gana una empresa adjudicataria que luego negocia el acuerdo con ellas directamente.



Eso si nos aseguramos cuánto deben pagar nuestros mayores: no van a pagar ni un céntimo más. https://t.co/BUYvSTIgRf — Pilar Lima 🤟🏽🌈🔻 (@pilar_lima) 6 de junio de 2022 La síndica de Unides Podem en las Cortes, Pilar Lima, fue la más taxativa al afirmar que no es la postura del conjunto de la Generalitat, sino "una opinión partidista" de Puig. "Si la patronal tiene algún problema, que se siente con Francesc Colomer -secretario autonómico de Turismo, del PSPV- o con el propio Puig para pedir más ayudas", dijo. Pero no se quedó ahí, sino que añadió que tampoco la propuesta de descentralización de instituciones del Estado que promueve Puig tiene consenso en el Botànic. Y en esa línea se expresó su homóloga Papi Robles (Compromís). "Cuando Ximo Puig habla es Ximo Puig quien expresa su posicionamiento", señaló. Por contra, la socialista Ana Barceló sostuvo que la propuesta del presidente autonómico busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector turístico, algo en lo que cree que hay "coincidencia total" en el tripartito. Y en ese sentido, María José Catalá (PP) le expresó su apoyo, y dijo que cualquier propuesta en ese sentido será apoyada por su grupo en las Cortes. También Ruth Merino consideró que la no revisión de los precios del Imserso es una decisión "totalmente injustificada y perjudicial para turismo valenciano". Dimisión o destitución En lo que no hay fisuras por parte de la oposición es en su reclamación de que Oltra dimita. Catalá advirtió "es muy preocupante que mienta en sede parlamentaria o judicial". El equipo jurídico de los populares, según dijo, está trabajando para personarse en la causa. Pero mientras este caso copa todos los titulares, el PP cree que tanto esa investigación como la que salpica al hermano de Puig está debilitando las reivindicaciones de la Comunidad. También Cs puso el acento en que Oltra ha variado su versión y dijo que "los valencianos no merecen una vicepresidenta mentirosa que es un lastre para todos". Y Ana Vega (Vox) ha dicho que Oltra es "una estafadora y una mala actriz". Entre los socios del Botànic, la socialista Ana Barceló se limitó a mostrar el "máximo respeto" al proceso judicial y al derecho de la vicepresidenta a defenderse. No contestó a los periodistas a las preguntas sobre si este asunto daña al Consell o si Puig debería cesarla, insistiendo en que creen "a la justicia". Mientras tanto, en Compromís siguen expresando la "confianza plena" en la gestión de su lideresa y los morados defienden que actuó "correctamente" y pusieron el acento en que Oltra dio explicaciones tanto en las Cortes como a los medios de comunicación.