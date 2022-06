El PSPV pone en un brete al PP: de las multas a las mujeres prostituidas al abolicionismo

El Congreso de los Diputados dio este martes luz verde a iniciar la tramitación de la ley abolicionista de la prostitución, registrada por el PSOE, para introducir cambios en el Código Penal y sancionar a los demandantes de sexo de pago y los prostíbulos. La proposición legislativa comienza el recorrido parlamentario con el voto a favor del PP. El principal partido de la derecha remarca así un posicionamiento que va en sintonía con el de los socialistas y que, en principio, está llamado a registrar derivadas en clave autonómica, también en la Comunidad Valenciana. De hecho, el PSPV que lidera Ximo Puig fue el que propuso a la formación de Pedro Sánchez a iniciar la vía del abolicionismo y ahora se encuentra librando su particular batalla en la escena regional y municipal, con la presentación de una ordenanza en todos los consistorios que insta a adoptar el modelo elaborado en el marco del Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución. El Ayuntamiento de Alicante será uno de los primeros en los que se debatirá esta iniciativa que, a priori, choca con otra normativa que se encuentra ya en vigor, la controvertida Ordenanza de Convivencia Cívica que contempla sanciones, precisamente, en el lado contrario, es decir, contra las mujeres prostituidas.

La reapertura del debate sobre cómo abordar los contextos de prostitución en la capital provincial está llamado a no pasar desapercibido. Principalmente, porque se trata del ayuntamiento de la ciudad más grande que gobierna el PP en toda la Comunidad Valenciana y, además, en el equipo de gobierno que lidera el regidor, Luis Barcala, se integra el presidente regional de los populares, Carlos Mazón. Con la presentación de la propuesta para poner en marcha la ordenanza, impulsada por la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo, los socialistas tratan de poner en un brete al PP. ¿Está a favor o en contra de que se sancione a las personas en contextos de prostitución? Porque la coexistencia de ambas normativas, a juicio del PSPV, resultaría contradictoria e incongruente.

En concreto, la ordenanza en vigor en el Ayuntamiento que encabeza Barcala contempla que las sanciones a las mujeres prostituidas se fijan entre de 100 a 750 euros, mientras que la petición de los servicios va desde 750,01 a 1.500 euros. De otro lado, la ordenanza que promueven los socialistas valencianos incluye multas de hasta 3.000 euros para quienes demanden servicios de prostitución, prohíbe la publicidad que promueva el consumo de prostitución y reconoce a las mujeres en esta situación como víctimas de violencia de género. En ningún caso se sanciona a las personas prostituidas. Esa es, exactamente, la línea en la que se sitúa la ley que ha comenzado su trámite en la Cámara Baja, la que ha salido adelante gracias al apoyo del PP.

Con el debate en plena efervescencia, la portavoz y vicesecretaria general de Igualdad del PSPV-PSOE, Ana Domínguez, instó al PP de la Comunidad a «seguir a sus compañeros en el Congreso y respaldar las propuestas socialistas para acabar con la esclavitud del siglo XXI». De esa forma, preguntó a los populares si van a permitir que Alicante «siga siendo referencia de la vergüenza o va a apoyar la ordenanza abolicionista que los y las socialistas hemos presentado tanto en la ciudad como en todos los ayuntamientos de la Comunidad».

La dirigente socialista señaló que, mientras que el PP a nivel nacional ha apoyado la iniciativa del PSOE para empezar a tramitar esa proposición de ley y acabar con la prostitución, «en Alicante seguimos teniendo vigente la ordenanza de la vergüenza que multa a mujeres víctimas de prostitución». Con ello, la responsable de Igualdad del partido subrayó que «la única posición válida para una sociedad digna es acabar con la prostitución, es una cuestión de derechos humanos».

«Celebramos que el PP a nivel nacional se sume a la postura abolicionista y esperamos que el PP de Carlos Mazón recapacite y retire la ordenanza de la vergüenza en la ciudad de Alicante», dijo.

Por su parte, fuentes del grupo municipal popular en el consistorio alicantino matizaron dos cuestiones. La primera, que el PP todavía no se ha posicionado al respecto de la ley que impulsan los socialistas en el Congreso, puesto que han avalado el inicio de la tramitación, pero eso no significa que, llegado el momento, voten a favor de la norma. Aducen que no tendrán una postura definitiva hasta que no se conozca el resultado final del texto, una vez se complete la tramitación y su correspondiente periodo de enmiendas. Y, además, apuntan a que todavía no han recibido la propuesta municipal abolicionista que promueve la consellera de Justicia y, por tanto, tampoco pueden valorarla.

Servicios y recursos para iniciar una nueva vida

La aprobación de la polémica Ordenanza de Convivencia Cívica de Alicante recibió un chaparrón de críticas y el posicionamiento en contra de una veintena de asociaciones, entre ellas Cáritas, por estigmatizar a los más vulnerables y no incluir medidas sociales concretas de ayuda. La ordenanza que promueven ahora los socialistas para avanzar hacia la abolición prevé la aprobación de un plan municipal de acción integral, que contenga medidas para que las mujeres en situación de prostitución accedan a servicios y recursos que les permitan salir del sistema prostitucional. m.a.rives