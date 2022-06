Los consellers de Hacienda y Política Territorial debutan en las Cortes con un proyecto continuista

Los nuevos consellers de Hacienda y Política Territorial, Arcadi España y Rebeca Torró, debutaron este miércoles en las Cortes valencianas para detallar su proyecto de tinte continuista, hilvanado por sus antecesores en el cargo. A un año escaño de que concluya el mandato, los titulares de ambas áreas desgranaron las principales líneas de acción de gobierno. El responsable de la caja autonómica enfatizó la necesidad de rubricar un "gran pacto político por la financiación". Defendió el trabajo realizado hasta ahora por el Botànic porque, a su juicio, se han conseguido "avances significativos", y se comprometió a mantener la línea de diálogo institucional para intentar avanzar en ese sentido. No obstante, se hizo evidente que sus socios no están para discursos triunfalistas. Sobre todo Compromís, que le exigió dar un paso más en el tono reivindicativo para avanzar en ese objetivo. Torró, por su parte, desgranó los proyectos que mantiene en agenda para los próximos doce meses con la vista puesta en la atracción de empresas y la movilidad sostenible, con actuaciones como la continuidad de las obras de desdoblamiento de la carretera de Santa Pola a Elche, la reducción de precios y zonas del TRAM de Alicante o la entrada en funcionamiento del tramo entre Dénia y Benidorm.

Ya nadie cuestiona la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana. La necesidad de reformar el sistema forma parte de la agenda política española. Existe un documento del ministerio de Hacienda sobre el que debatir y, además, se hace desde el criterio de la población ajustada. Todo mientras el Gobierno está realizando inyecciones de liquidez adicionales que permiten aguantar mejor el tirón por el agravio en el sistema de reparto. Esos fueron algunos de los logros que, según España, se han conseguido en materia de financiación, pero lo cierto es que el Gobierno central han lanzado ya suficientes mensajes que evidencian que este asunto no es una prioridad de legislatura y eso es algo que enerva a los valencianistas. El hecho de que el conseller se comprometiera a seguir reclamando diálogo y una condonación de la deuda derivada de la infrafinanciación, tal y como acredita la Sindicatura de Comptes, no pareció contentar a Compromís. La portavoz adjunta en la Cámara, Aitana Mas, le dijo que no pueden caer en la "autosatisfacción" y que hay mantener una reivindicación clara, recordando que su partido ha propuesto rubricar una propuesta de ley de todas las fuerzas políticas para presionar en Madrid. Y no son los únicos deberes que la formación valencianista le puso el conseller, puesto que le recordó que está pendiente la ley del sector público, que quieren un impuesto a las bebidas azucaradas y una banca pública valenciana. Ferrán Martínez, de Unides Podem, recalcó la necesidad de un nuevo sistema de financiación, condonación de la deuda, fondo de nivelación y reforma fiscal.

La oposición, en bloque, le acusó de tibieza en la reivindicación de la financiación y falsedad en los presupuestos autonómicos, al incluir la partida reivindicativa de más de 1.300 millones por la infrafinanciación. Asimismo, le reprocharon que habló más de la gigafactoría de Volkswaguen en Sagunt que de la insuficiencia de fondos.

En líneas generales, Arcadi España destacó que se destinarán seis millones a realizar auditorías energéticas para emitir certificados de eficiencia de todos los edificios de Generalitat y dijo que a través del IVF se va a impulsar nueva línea bonificada para favorecer la salida a bolsa de empresas valencianas. Del fondo Next Generation de la UE, dijo que a la Comunidad ya se le han asignado 2.508 millones de euros, y ahondó en los recursos que el Gobierno central y el autonómico han puesto a disposición de empresas y familias para ayudar a capear la crisis del covid y las consecuencias de la guerra en Ucrania, algo que no ocurrió en la gran recisión de 2008, con la derecha al frente. Humildad, responsabilidad y diálogo guiarán, según dijo, su nueva etapa.

Tren de la costa

También de fondos europeos se valió Torró para articular su intervención en las Cortes como consellera, quien puso el foco en que gracias a esas ayudas se podrán desarrollar proyectos como los 90 millones de euros destinados a obras en el TRAM de Alicante. Dijo además que está redactado el proyecto básico para la conexión de las estaciones de Luceros y de Adif-Renfe, con una inversión de unos 100 millones de euros, y que está en información pública el estudio Informativo de la prolongación del tranvía en Sant Joan d'Alacant y que se ha de licitar la redacción del proyecto para llegar también a Mutxamel. En el área de puertos, puso como ejemplo Torrevieja donde, gracias a la colaboración público-privada, se cambiará toda la fachada marítima con una inversión de 20 millones de euros. Sobre la conexión ferroviaria entre Gandia y Dénia, Rebeca Torró destacó que desde la Generalitat "hemos trabajado en los últimos meses en una propuesta, queremos conectar dos comarcas que son las únicas de la costa que no lo están, junto con los municipios de la Safor y la Marina y los agentes socio-económicos, trabajaremos por un tranvía que vertebre el territorio y ofrezca un servicio de proximidad a la ciudadanía". Una afirmación que, según matizaron después fuentes de la conselleria, consiste en garantizar la conexión entre ambas comarcas de forma que, al mismo tiempo, haya continuidad en las líneas ferroviarias que van desde Alicante capital hasta València.

Torró aseguró que harán un "seguimiento estricto" del Corredor Mediterráneo y estarán encima del Ministerio para que los plazos no se demoren "un día más de lo que técnicamente sea posible" y subrayó que seguirá reivindicando la mejora de las Cercanías ferroviarias, "gobierne quien gobierne" en España. Para la consellera, "a dinamización de la economía es vital y la ejecución de obra pública es el ejemplo paradigmático. De hecho, ha apuntado que estos tres ejercicios de esta legislatura ya han superado la inversión anterior, 778 millones de euros en tres años, un aumento respeto a los 606 de la anterior. Asimismo, ha señalado que los 300 millones de euros contemplados en el presupuesto, "se materializan a través de la firma de un convenio con el Gobierno de España", que se ejecutará entre este 2022 y años posteriores.

En definitiva, dijo que sus retos pasan por más movilidad sostenible, más vertebración del territorio, un urbanismo adaptado al siglo XXI e impulsar la energía renovable, y ha expresó su apuesta por el ferrocarril, el tranvía y por el transporte público interurbano. Todo frente a una oposición que le reprochó, también a ella, que se "vuelva a poner la medalla" de Volkswagen para generar empleo mientras en el Botànic se boicotea la ampliación de Puerto de València o que guarde silencio ante la propuesta del Gobierno central de imponer peajes en las autopistas.