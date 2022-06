PP y Compromís calientan el pleno de la Diputación: de los insultos de payaso e inútil al calificativo de facha

Como el futbolista veterano que se pasa el partido provocando a su rival, en busca de que pierda los papeles y el árbitro le saque tarjeta roja, el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, decidió este miércoles calentar el pleno de la Diputación de Alicante, hasta lograr su objetivo. En los últimos minutos de la sesión, tres horas y media después de su inicio, el nerviosismo se apoderó de los diputados del Partido Popular Alejandro Morant y, en menor medida, Bernabé Cano, quienes se dirigieron a Fullana al grito de «payaso» e «inútil». Morant, de hecho, abandonó el pleno nada más darlo por concluido el presidente, Carlos Mazón, visiblemente enfadado y dando un portazo. El único representante de Compromís en la institución provincial directamente llamó «facha» al alcalde de Busot.

Convertir el pleno en un show, en busca del titular viral o del vídeo de quince segundos para las redes sociales, al margen de suponer una degradación para la institución, provocó que en el pleno se hablara de todo menos de las cuestiones políticas que realmente afectan al ciudadano. Mucho eslogan y poco de debate político. Sin embargo, el momento más caliente se produjo al final. Debía leerse una declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, en principio, respaldada por todos los grupos.

Acuerdo para la subida de precios del Imserso Al margen del continuo cruce de acusaciones entre el grupo popular y el portavoz de Compromís, uno de los principales asuntos que se trató en el pleno de la Diputación fue el de la actualización de los precios del Imserso. El equipo de gobierno presentó una moción para exigir al Gobierno central que lleve a cabo la actualización de los precios en el programa de viajes para mayores, una moción que contó con el apoyo del grupo socialista y la abstención de Compromís. El portavoz de Cs, Javier Gutiérrez, señaló, en nombre del equipo de gobierno, que «el precio actual de 22 euros por persona y día es inviable».

Fullana sorprendió a todos los presentes pidiendo el turno de palabra para leer un texto relativo a la declaración institucional, cosa que no suele ser habitual en este tipo de casos. El portavoz de Compromís se excedió en el tiempo, lo que provocó la advertencia por parte de Mazón. Tras esa breve interrupción, los minutos finales de su intervención apenas se pudieron escuchar, con la bancada popular recriminándole su actitud y que se demorara tanto y, precisamente, Morant llevando la voz cantante al grito de «payaso» e «inútil». No en vano, esta salida de tono no es la primera del regidor de Busot. Entre los episodios que ha protagonizado están sus mensajes xenófobos y racistas en redes que incluso le valieron que PSOE y Compromís pidieran su dimisión, o aquel otro pleno en el que se autodefinió como «machote» y tildó a los portavoces de la oposición de «blanditos».

Previamente, el ambiente se había ido caldeando prácticamente desde el inicio de la sesión, sobre todo cuando Fullana le afeó a Bernabé Cano que recupere la dedicación exclusiva tras el escándalo de la vacunación irregular, pese a que la Audiencia Provincial ha archivado la causa. No menos tenso fue el momento en el que presentó la moción para pedir una comisión informativa especial por la supuesta vulneración de la Ley de Contratos y la Ley General de Subvenciones en la concesión de ayudas a Hosbec, donde la formación nacionalista se quedó sola.

No obstante, Fullana centró buena parte de sus intervenciones en la figura de Mazón. El representante de los valencianistas en la Diputación acusó al presidente de utilizar la institución en beneficio propio, al aprovechar su cargo de presidente para dar visibilidad a su faceta como líder del PPCV y ganar posiciones de cara a las elecciones autonómicas del próximo año. Fullana cuestionó actos protagonizados por Mazón, como la reciente entrega de coches eléctricos a alcaldes, calificada como «besamanos», o su ausencia la pasada semana en el acto de conmemoración del 40 aniversario del Estatut d’Autonomia celebrado en València. Tanto Mazón como el portavoz popular, Eduardo Dolón, respondieron cuestionando las ausencias de Fullana a consecuencia de sus obligaciones como profesor, lo que descolocó más al de Compromís y le hizo elevar el tono de sus ataques.

2,5 millones para el patrimonio arquitectónico La Diputación sufragará con 2,5 millones de euros el plan para la rehabilitación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico de carácter histórico municipal de localidades de menos de 75.000 habitantes de la provincia, la mayor inversión de la historia en esta materia. «Es la convocatoria de mayor inversión para la defensa y recuperación de nuestro territorio y una propuesta encaminada fundamentalmente a proteger y consolidar bienes que, en algunos casos, requieren actuaciones urgentes, por su avanzado estado de deterioro y por seguridad», manifestó el diputado José Ramón González de Zárate.

A la conclusión del pleno, Dolón criticó la actitud mostrada por el representante de los valencianistas y le acusó de montar el «show» para evitar que se hable de la situación que está atravesando Mónica Oltra. «Ha rozado el límite todo el tiempo y ha generado mal ambiente», apostilló el portavoz de su socio en el equipo de gobierno, Cs, Javier Gutiérrez. Por su parte, Fullana acusó a los populares de «perder los papeles» y cree que los insultos recibidos «llevan una carga ideológica de fondo». Mientras, el portavoz socialista, Toni Francés, consideró que lo vivido en el pleno «contribuye al descrédito que sufre la clase política».