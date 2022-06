Ayuso defiende su revolución fiscal frente al endeudamiento que genera el Botànic en la Comunidad

La receta en la que apuntala su estrategia es de sobra conocida: bajar impuestos para generar riqueza y empleo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desgranó este viernes las claves de su política económica frente a la plana mayor del empresariado de la Comunidad Valenciana. Ayuso aterrizó en la capital del Turia invitada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). Llegó dispuesta a vender su modelo de "éxito", a hacer gala de la "prosperidad" que abunda en la región que gobierna frente al endeudamiento que, aseveró, limita las oportunidades de una Comunidad que ejerce una excesiva presión fiscal sobre el contribuyente y gasta por encima de sus posibilidades. Por contra, no hubo mención alguna a la infrafinanciación que sí reconoce su partido en esta tierra. Con esa premisa, invitó al Consell que lidera Ximo Puig a seguir su ejemplo, en sintonía con el que propone el presidente del PPCV, Carlos Mazón, y la revolución fiscal que promete. De hecho, los populares valencianos celebraron que su mensaje, el de la lideresa madrileña, viene a reforzar las propuestas que prodigan en materia impositiva.

El aplaudido discurso que Ayuso protagonizó ante los miembros de la asociación que preside Vicente Boluda, que agrupa a 170 empresarios que facturan el 60% del PIB de la Comunidad Valenciana, entre ellos el dueño de Mercadona, Juan Roig, que fue uno de los asistentes al evento, giró en torno a las comparaciones entre el territorio que gobierna y el que está en manos del Botànic. Aseguró que cuando visita una comunidad no acostumbra a "arremeter" contra sus dirigentes, que prefiere hablar de políticas. Pero no hizo falta poner nombres y apellidos, porque centró sus ataques en el periodo en que viene gobernando el tripartito de izquierdas y cargó contra los conceptos de dumping fiscal o descentralización del Estado que abandera el jefe del Consell. "El problema de la Comunidad Valenciana no es Madrid", enfatizó.

Presentada como "la política española más conocida y reconocida del momento", en palabras de Boluda, Ayuso se adentró durante su alocución en algunas de las cuestiones que han sido motivo de broncas y enfrentamientos frente a Puig y los suyos. Arrancó con su tema estrella, los impuestos, para decir que en su territorio se mantiene el impuesto sobre la renta más bajo de España en todos los tramos y que no tienen tributos propios, mientras que la Comunidad "tiene la presión fiscal más elevada" de toda España en el impuesto sobre la renta para las personas que ganan más de 110.000 euros, que mantiene uno de los tipos más elevados en el Impuesto sobre Sucesiones y, además, cuatro impuestos propios extraordinarios. Y a pesar de ello, aseveró que desde 2015 el gasto público ha crecido cinco veces más que el PIB valenciano. Como resultado, el endeudamiento público de un valenciano duplica al de un ciudadano de la capital, aireó. Lo primero es lo que el jefe del Consell denomina dumping fiscal, que asevera que Madrid puede permitirse porque se beneficia del efecto capitalidad. Para Ayuso, eso no son más que "excusas de mal estudiante". Lo segundo, las consecuencias de lo que para el barón socialista se deriva de la infrafinanciación autonómica que, en cambio, sí reconocen Mazón y los suyos. De hecho, en el arco parlamentario valenciano (obviando a la ultraderecha) existe consenso en que el 78% de los más de 50.000 millones de deuda se deriva de la infrafinanciación y hasta Mazón y su síndica en las Cortes, María José Catalá, han pedido al Estado que asuma ese pasivo.

Inversión extranjera

Para Ayuso, el marco jurídico y fiscal que existe en Madrid es uno de los puntales que hace que sea la región que más inversión extranjera atrae, con un 72% frente al 3% de la Comunidad; un territorio que, además, se puede financiar de manera autónoma y sin tener que acudir a mecanismos como el Fondo de Liquidez Autonómica, mientras la valenciana es la segunda región con mayor endeudamiento y no puede financiarse por sí misma en los mercados. "La fiesta la paga alguien, y por eso hay que ser respetuoso con la factura fiscal", dijo en clara referencia a las críticas sobre dumping fiscal que recibe, porque, a su parecer, cualquier región podría hacer lo mismo que Madrid con idéntico resultado. Y en ese sentido, añadió que lo que otros llaman armonización fiscal, no es más que una "una trampa lingüística y política" que esconde una subida de impuestos que no es buena ni para Madrid ni para España". Y añadió en ese punto que "no podemos despreciar a los que más pagan, ser un país desagradecido con quienes crean empleo, aunque siempre van a tener que realizar un esfuerzo extraordinario".

La lideresa madrileña dijo que tampoco es una solución descapitalizar Madrid, o lo que viene a ser la descentralización que propone Puig y que, en cierta medida, también apoya Pedro Sánchez, que ha anunciado la sede de la futura Agencia Espacial Española estará fuera de la capital. Porque con descapitalizar Madrid, según insistió, se busca "el agravio contra la capital para justificar la falta de políticas creativas incentivadoras y que ilusionen". Y esa, remachó, no es una solución. "Hagan como en Andalucía porque del socialismo se sale", recomendó a los empresarios.

Por su parte, el presidente de AVE hizo un llamamiento para que ambas regiones fortalezcan sus lazos económicos y sociales, así como que el resto de autonomías cooperen más. Boluda abogó por una "España circular" mediante la finalización del Corredor Mediterráneo, pidió una "fiscalidad razonable" sin castigar a las empresas familiares, una política nacional del agua, un mix energético para reducir la dependencia de otros países o la reforma de la financiación autonómica porque el modelo actual "daña" a comunidades como la valenciana. Y lo cierto es que sobre fiscalidad si pudo escuchar las disertaciones de la invitada. Sobre el resto, nada de nada.