La Diputación de Alicante, a través de las áreas de Infraestructuras y Asistencia a Municipios que dirige Javier Gutiérrez, ha formalizado un protocolo de actuación con las federaciones de empresarios Fempa y Fopa y los colegios profesionales de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Arquitectos, Aparejadores e Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. En la reunión, que ha contado con la visita del presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, y la asistencia de la vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, los asistentes se han comprometido a trabajar para concienciar a los municipios y al sector de la necesidad de promover la sostenibilidad en la construcción y la mejora de las infraestructuras.

Javier Gutiérrez ha explicado que “es un acuerdo histórico, del que no existen precedentes en el sector, con el que queremos avanzar en el cumplimiento y desarrollo normativo de la mano de todos los actores que pueden ayudar a conseguir este objetivo global y transversal”. En este sentido, ha aclarado que “lo que se pretende es extender las buenas prácticas en la construcción, incidir no solo en la sostenibilidad sino también en la innovación de la misma y potenciar la arquitectura mediterránea tradicional frente a otros sistemas reguladores que no cuentan con las soluciones clásicas en la construcción”.

El diputado ha señalado además la importancia de contar con el respaldo de la vicepresidenta segunda y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, quien ha señalado que “también es fundamental contribuir a un uso racional del agua fomentando una cultura de eficiencia basada en el ahorro y en la reutilización de recursos hídricos”.

En este sentido, la vicepresidenta segunda ha incidido en que desde la Diputación de Alicante “venimos desde hace años haciendo una apuesta por la eficiencia y la sostenibilidad en el uso de un recurso tan preciado como el agua”.

El acuerdo, con una duración de un año, establece el desarrollo de acciones de cooperación consensuadas en el seno de una comisión. Entre ellas, se contempla la organización y participación en eventos, impulsar premios para incentivar la ejecución de infraestructuras desde la perspectiva de la sostenibilidad, elaboración de manuales, guías prácticas o publicaciones para difundir los objetivos marcados y estrechar la colaboración en ese mismo sentido.

El objetivo común marcado, al que se pueden sumar otros colectivos y agentes sociales y colectivos profesionales, es incidir en la calidad y la funcionalidad de las dotaciones, infraestructuras y espacios públicos al servicio de los ciudadanos y fomentar unos servicios generales más eficientes económica y ambientalmente. Velará por su cumplimiento una comisión de seguimiento que presidirá Javier Gutiérrez y estará formada además por Ana Serna y todos los organismos firmantes del protocolo.

Al acto, celebrado este lunes en la Diputación de Alicante, han asistido los presidentes de la Federación de Obras Públicas de la provincia de Alicante (FOPA) y de la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Alicante (FEMPA), Javier Gisbert y Luis Rodríguez, respectivamente; el presidente en Alicante del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valencia, Emilio Vicedo; el decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Alicante, Eduardo Vílchez; el presidente y el vicepresidente Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Alicante, Carlos Casas y Jaime Ayela; y el representante alicantino de la demarcación de la Comunidad Valenciana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Andrés Rico.