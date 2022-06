El Síndic de Greuges, Ángel Luna, cree que la Administración, a todos los niveles, debe mejorar sus criterios de eficiencia para dar respuesta a los principales problemas que presentan los colectivos vulnerables, sobre todo teniendo en cuenta que las perspectivas a corto plazo no son, precisamente, halagüeñas. Cuando todavía se arrastran los efectos generados en los servicios públicos por la pandemia de covid, que ha desembocado en un deterioro de la situación económica a nivel mundial, el contexto se ha visto agravado por las consecuencias de la agresión militar de Rusia en Ucrania. En ese escenario, el Síndic cree que, de nuevo, serán las personas con mayores dificultades las que, otra vez más, van a ver más agravada su situación, por lo que ha instado a adoptar medidas para prever una respuesta al incremento de la vulnerabilidad que sufren muchos sectores de la Comunidad.

Luna compareció este lunes en las Cortes valencianas para presentar las conclusiones del informe anual de la institución estatutaria que preside relativos al año 2021. Los datos vienen a ser los mismos que los que trascendieron cuando a finales de marzo de este año registró el balance en el Parlamento autonómico; unas cifras que reflejan que de las 4.125 quejas presentadas, un total de 2.862 motivaron la apertura de procedimientos, además de una veintena de procedimientos de oficio. El documento precisaba que la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y la de Sanidad Universal y Salud Pública eran las que encabezaban el ranking de quejas ciudadanas durante el segundo año marcado por los condicionantes del covid. En aquel entonces, la guerra en Ucrania llevaba poco más de un mes en activo y sus repercusiones todavía no habían golpeado a la economía y la sociedad con tanta virulencia como se vería después. Y esas consecuencias, advirtió Luna, "van a suponer un coste que vamos a tener que pagar entre todos a nivel mundial".

Durante su alocución en el hemiciclo, el Síndic de Greuges valoró que para hacer frente a la situación actual, y teniendo en cuenta que la reforma del sistema de financiación económica no se va a producir esta legislatura, "no hay mas que una salida, que es incrementar la eficiencia de las administraciones públicas". En ese sentido, puso el acento en la necesidad de mejorar la aprobación de las ayudas a la dependencia, que, aunque se tramitan de forma conjunta entre los ayuntamientos y la Generalitat, la responsabilidad última es de la Administración autonómica. También expresó que existe "mucha preocupación" sobre la Renta Valenciana de Inclusión dado que "no es aceptable" que todavía existan problemas derivados de la aplicación informática que se utiliza. Igualmente, hizo un llamamiento para corregir el sistema de atención sanitario a todos los niveles, especialmente en atención Primaria, y pùso también el acento en el decreto que regula la adjudicación de vivienda pública. A ese respecto, recordó que se abrió una queja de oficio debido a que el procedimiento reglado no satisface los derechos que se recogen en la ley valenciana por la función social de la vivienda. Incidió en que la Administración debe garantizar una ayuda para el alquiler si en seis meses no puedo proporcionar un recurso habitacional y dijo que es irregular que sólo se pueda solicitar a través de medios telemáticos.

"Asistimos a un momento de incertidumbre, de crisis, y las necesidades sociales van a ser cambiantes en los próximos años. Eso es algo que choca con la rigidez de las Administraciones públicas. Se impone una reflexión sobre la flexibilidad y la dedicación de los trabajadores públicos. Son los únicos que tienen garantizado un sueldo y deben tener un plus de dedicación con el resto de los sectores con problemas de vulnerabilidad", reclamó Luna.

El Síndic avanzó algunos datos correspondientes a 2022. Señaló que las quejas recibidas hasta el 10 de junio han sido 1.302, frente a las 1.396 recibidas en la misma fecha de 2021, aunque han aumentado las relativas a dependencia y familias; enseñanzas no universitarias, y empleo público. Advirtió además de que se ha producido un aumento "significativo" de las quejas presentadas por cargos electos porque no se les facilita la información a la que tienen derecho, algo que le preocupa especialmente pues supone "un menoscabo de las raíces de la democracia".

"Hay cantidad de alcaldes que piensan que las informaciones que tienen de sus municipios son suyas y ponen todo tipo de excusas", ha denunciado Luna, quien ha reivindicado la labor de la Sindicatura de Greuges en defensa de la democracia y la transparencia.

Anunció, además, que desde este martes la web de la Sindicatura incluye un apartado con las administraciones "no colaboradoras", pues cree que se puede discrepar con la institución, pero no responder o no colaborar supone "una devaluación de las instituciones". En el caso de los ayuntamientos, encabeza el ranking el de València, con 11 expedientes en los que no ha colaborado, seguido del de Alicante, con una decena.

"No perseguimos a las administraciones", aseveró Luna, quien dijo que el papel de la Sindicatura es llamar la atención y al no tener capacidad sancionadora, debe buscar soluciones para que las administraciones "se comporten bajo criterios democráticos y mejoren su eficacia".

Oposición

La intervención de los representantes de los diferentes grupos parlamentarios respondió más a un guion preestablecido que a las conclusiones del informe como tal. El grupo mayoritario de la oposición, el PP, aprovechó para poner el foco en la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, y en concreto, en su delicada situación judicial a raíz del caso en el que se investiga la gestión de la conselleria de Igualdad en los abusos a una menor tutelada por la Generalitat. "Es desolador ver como la Comunidad tiene desasistidos a los mayores porque no hay geriatras y como los menores están siendo abandonados a su suerte", dijo el diputado Fernando Pastor, que recordó el escrito de Fiscalía que concluye que Oltra podría haber cometido tres delitos -prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos- y preguntó al Síndic si cree que la vicepresidenta está capacitada para tutelar a los menores de la Generalitat. Luna le contestó que se trata de un asunto judicializado en el que la Sindicatura no puede entrar, aunque mostró su compromiso con velar para que se respeten los derechos de la infancia y adolescencia. Le dijo además que se ha admitido a trámite una queja presentada por la portavoz adjunta del grupo popular en Las Cortes para que se investigue la situación de 24 residencias de menores, por lo que se hará esa investigación. Las críticas por la labor de Oltra llegaron también desde el grupo de Cs.

Fue con la representante de Vox con la que el Síndic protagonizó un mayor encontronazo. La diputada Ángeles Criado le preguntó, entre otras cuestiones, si no existen quejas de hombres que se han visto afectados por las aplicaciones de las leyes de Igualdad y violencia de género y, también, si existen procedimientos abiertos por delitos cometidos por menores extranjeros no acompañados. Eso es algo que, según le recriminó Luna, forma parte del discurso político de la ultraderecha, que cree que "todos los males vienen de los menores de fuera".

"Yo digo que ojalá vinieran muchos, porque hay déficit de natalidad. Me parece un discurso de criminalización de la gente que viene de fuera inaceptable e incompatible con el credo cristiano que ustedes dicen sostener", le reprochó. La parlamentaria de Vox le dijo después que no coinciden en su opinión, porque, "lo más cristiano es fomentar la vida sin necesidad de importar menas". Luna zanjó el debate acusando a Vox de estar instalado en la postverdad, negando la realidad para que todo sea susceptible de ser mentira y le dijo que tanto la violencia de género como la discriminación existen.

Compromís puso el foco en que la Generalitat, durante la etapa del Botànic, ha aprobado una ampliación de derechos sociales y subrayó que las quejas dirigidas a la conselleria de Oltra han disminuido en los tres últimos ejercicios.