«Plantean aquí la situación del Imserso. El grupo socialista propuso hace un tiempo la posibilidad de crear un bono turístico en la provincia de Alicante para ayudar al sector. La propuesta se aprobó pero se ha quedado encima de la mesa». Estas palabras fueron pronunciadas por la diputada socialista Maite García durante el pleno ordinario que la Diputación de Alicante celebró la pasada semana, en el que se acordó exigir al Gobierno central una actualización de los precios para el programa de viajes para mayores. ¿Pero que fue del bono turístico recordado por la diputada Maite García que se planteó impulsar la Diputación?

Hace más de un año que el grupo socialista presentó la moción para poner en marcha unas ayudas que tenían como objetivo respaldar al sector turístico, tan castigado por la pandemia del coronavirus. La propuesta, que contó con el apoyo de todos los grupos que componen la institución provincial, abogaba por el establecimiento de un programa para facilitar los viajes turísticos, a través de ayudas directas para las personas mayores de edad y empadronadas en el ámbito nacional, a semejanza del Bono Viaje impulsado por la Generalitat Valenciana.

Doce meses

El problema es que, más de doce meses después de que se llegara a un acuerdo en el pleno de la Diputación, el bono no ha salido a la luz y no tiene visos de ponerse en marcha ya. ¿Cuáles son los motivos que han provocado el intento fallido? Desde el Patronato de Turismo de la Costa Blanca lo achacan a problemas administrativos y a que no se ha encontrado la forma jurídica para compatibilizar el programa de la institución provincial con el Bono Viaje de la Generalitat. El director del Patronato, José Mancebo, de hecho, asegura que se han mantenido más de una treintena de reuniones entre las dos administraciones para buscar el encaje a ambos planes de ayudas, sin que se haya encontrado una solución satisfactoria.

«No se trata de que la Generalitat haya querido y nosotros no, o al revés. Ha sido por que no se ha encontrado la fórmula jurídica», señala Mancebo, quien también reconoce que el director general de Turismo, Herick Campos, ha mediado para que al acuerdo de la Diputación llegara a buen puerto, sin que finalmente se consiguiera. Ante esta negativa, desde la institución provincial se han puesto en marcha otros mecanismo durante el último año para dar soporte al sector turístico, como los 200.000 bonos de consumo que se han dirigido a los ayuntamientos de la provincia, en los que la inversión inicial ha rondado los 9 millones de euros.

También desde el equipo de gobierno de la Diputación, el portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, asegura que debe ser la Generalitat la que impulse este tipo de bonos, para que la institución provincial se adhiriera posteriormente. «Nosotros no tenemos competencias para ello, pero sí para la promoción turística. Estamos esperando que la Generalitat cuente con las diputaciones y nos ofrezca la mejor fórmula para entrar», sostiene el portavoz de la formación naranja.

Para Gutiérrez, otro de los problemas que han impedido que la iniciativa vea la luz es que no se podía asegurar que la inversión que se iba a realizar desde el Palacio Provincial se destinara a la provincia de Alicante, ya que, al ir de la mano de la Generalitat, los bonos se hubieran dirigido a todo el territorio autonómico.

Castellón

Desde el grupo que presentó la moción, el socialista, su portavoz, Toni Francés, lamenta que en Alicante no se haya puesto en marcha el bono turístico cuando, asegura, otras diputaciones, como la de Castellón, sí que han incentivado iniciativas similares. «Sería algo muy positivo, porque permite descentralizar el sector, fomentar las etapas de baja demanda y alargar los periodos de contratación», argumenta Francés.

El alcalde de Alcoy cree que, entre otros motivos, la iniciativa no ha cuajado porque desde la Diputación se prefiere apostar por distintas medidas para apoyar al sector turístico, como son las de las campañas de promoción y publicidad. «Nos gustaría que la idea se retomara, porque podríamos contribuir a mantener la oferta hotelera y turística más tiempo», finaliza el portavoz socialista.