El secretario de Organización del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha defendido este jueves que la situación procesal de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, no ha cambiado tras hacerse público el informe de la Fiscalía que le atribuye un plan para ocultar los abusos de su exmarido; una actuación en la que presuntamente habría incurrido en prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. El socialista se ha mantenido en la línea que viene defendiendo su partido, que no es otra que expresar su respeto a la instrucción judicial y esperar a ver cómo evoluciona. No obstante, Muñoz ha ido hoy un paso más allá. Ha recalcado que su formación política actúa con contundencia cuando le toca y son los partidos los que toman las decisiones que consideran, poniendo así la pelota en el tejado de Compromís.

Las palabras del número dos del PSPV-PSOE tienen especial trascendencia si se tiene en cuenta que se han producido justo después de hacer valoraciones sobre las informaciones que apuntan a las vinculaciones que determinados cargos de su partido han podido tener con el caso Azud y el pago de gastos de electorales en la campaña de 2007. Sobre este asunto, Muñoz ha recalcado que se está hablando de hechos que ocurrieron hace 15 años y ha dicho que, en cualquier caso, se actuó cuando se tenía que actuar. "Lo importante es que en 2021, cuando se tuvo conocimiento de esta investigación judicial, tomamos decisiones adecuadas. Ante el mínimo indicio de una situación de estas características, se suspende de militancia y se toman acciones contundentes", ha dicho en referencia al que fuera responsable de finanzas del partido, Pepe Cataluña. Sobre el exsecretario general del PSPV-PSOE, Ignasi Pla, ha dicho que no tienen ninguna información judicial que le salpique, pero que si la situación cambia, se tomarán igualmente decisiones.

Quien a juicio de Muñoz no ha tomado cartas en el asunto ha sido, por contra, el PP que lidera Carlos Mazón, que después de un año no ha tomado ninguna medida y mantiene a cargos como el vicepresidente segundo de las Cortes, Jorge Bellver, quien se encuentra a un paso de la imputación por Azud. "Nosotros no valoramos, actuamos. Son decisiones duras que se toman ante situaciones complejas", ha dicho sobre el PSOE. En cambio, ha enfatizado que en la Comunidad Valenciana, desde que gobierna el Botànic, en 2015, no ha habido ningún caso de corrupción. Claro que eso no quiere decir que no hayan investigados, como le ocurre precisamente a la número dos de la Generalitat, Mónica Oltra.

"La situación no se ha movido en las últimas semanas. Hay un informe del Fiscal pero no una actuación judicial que haya modificado su situación procesal. Al final es una causa que afecta a la vicepresidenta. Creo que los partidos toman decisiones que consideran. Antes hablaba de la disciplina y las decisiones que se toman en el PSPV", subrayó. No obstante, descartó barajar escenarios posibles como el de la imputación de Oltra y qué harán entonces los socialistas con la lideresa de su socio mayoritario en el Gobierno, como es Compromís.

Muñoz ha presentado hoy los actos que se están organizando para la tradicional Fiesta de la rosa de los socialistas valencianos, que se celebrará el 3 de julio en La Marina de València. Contará con un mitin central con Ximo Puig como protagonista y se dispondrán casetas en representación de todas las comarcas, para informar sobre el proyecto político y ofrecer degustaciones de productos típicos.