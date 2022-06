Todas las miradas estaban puestos en la vicepresidenta. Nadie sabía a ciencia cierta si en la comparecencia programada este viernes podía acabar renunciando a sus cargos, por más que en días anteriores hubiera advertido que si la imputaban, como así ha sido, seguiría al frente de sus responsabilidades institucionales. También se desconocía qué haría el jefe del Consell, Ximo Puig, en ese escenario. Con esas incógnitas por despejar, a primera hora de la mañana, la coportavoz de Compromís, Àgueda Micó, utilizó los micros de À Punt para lanzar un órdago al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a su vez líder del PSPV. Advirtió que si se le ocurriera cesar a la vicepresidenta, de forma unilateral, como así se lo permite la normativa, se rompería el proyecto del Botànic.

«Las decisiones unilaterales no consensuadas dentro de la coalición que conformamos desde hace ocho años siempre comportan una ruptura de la confianza de esta coalición», aseveró la que lidera Més Compromís (antiguo Bloc). Con todo, se mostró convencida de que Puig no actuaría en ese sentido, pero, en cualquier, caso, lanzó un mensaje a navegantes en un momento de máxima tensión, porque lo cierto es que nadie sabía cómo podía acabar el día. Micó insistió en algunas de la cuestiones que cimentarían después la intervención de Oltra: que es culpa de una persecución de la ultraderecha y que no tiene nada que ver con la corrupción del PP.

El apoyo de Compromís hacia la que esta considerada su cara más visible, la que ha sido cabeza de cartel en las tres últimas elecciones, es total. En los círculos de la coalición valencianista se defiende que Oltra se ha ganado el derecho a decidir su futuro, si bien desde que el terremoto político de la imputación ha empezado a generar réplicas, comienzan a dar un paso al frente algunas voces que piden abrir un proceso de debate interno para valorar la delicada situación, que se produce, además, a menos de un año de las próximas elecciones. Uno de ellos fue el alcalde de València, Joan Ribó, quien valoró públicamente que Compromís debe celebrar una reunión la próxima semana para «madurar» a partir de ahí una «decisión» sobre la vicepresidenta y sobre el rumbo que toma la coalición valencianista. Al mismo tiempo, expresó su máximo apoyo a la vicepresidenta de la Generalitat.

Todo parece indicar que ese encuentro se celebrará en breve. Ayer se barajaba reunir el martes al Consejo Nacional para debatir sobre el escenario al que se enfrentan.