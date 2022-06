Que las cosas ya estaban complicadas y todo se iba a enrevesar más si cabe con la imputación de la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, por la gestión del departamento que dirige, el de Igualdad y Políticas Inclusivas, con relación al caso de abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido, se daba por hecho. El auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sólo ha dado carta de naturaleza a lo que se veía venir y, de paso, ha enfrentado al presidente de la Generalitat y secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, a un verdadero dilema. Por un lado, han arreciado las presiones en determinados círculos del PSPV-PSOE para que cese ya a Oltra del Ejecutivo, pese a la amenaza de Compromís, por boca de la coportavoz de los valencianistas y secretaria general de Més Compromís (antiguo Bloc), Àgueda Micó, de que una destitución unilateral supondría la ruptura del Botànic. Por otro, y dado que la vicepresidenta ha optado por enrocarse en su cargo y ha cerrado la puerta a dimitir, la otra opción es esperar a que sea Compromís quien fuerce su salida, una opción que es por la que se ha optado de momento, aunque en este caso nadie se atreve a hablar de plazos. La inacción de los valencianistas, de prolongarse, daría alas al president a actuar de oficio. Además, en un contexto en el que el president este viernes por la tarde, antes de un acto de partido celebrado en Aielo de Malferit, en València, dejó caer literalmente que «ahora hay que reflexionar y tomar decisiones». Eso sí, sin concretar más sobre qué tipo de decisiones -aunque se pueden intuir- y, de momento, sin dar un sí o un no a la posibilidad de destituir él mismo a la vicepresidenta si no hay movimientos.

Desde hace tiempo, desde determinados círculos se le venía pidiendo a Puig que comenzara a pensar en acabar la legislatura con un Gobierno en solitario. Sin embargo, la presión se ha redoblado en las últimas horas. El jueves, nada más conocerse el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en el que se citaba a declarar en calidad de investigada para el 6 de julio a la también lideresa de Compromís, los partidarios de esta opción pedían a Puig que adoptara medidas contundentes, una opción que empezó a ganar más adeptos aún el viernes, sobre todo después de que la noticia de la imputación dio el salto, como era previsible, a la escena nacional, y más después de los términos en los que se mostró Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. Todo frente a otras voces del Botànic que abogaban por esperar a su declaración en el juzgado, tesis esta que comenzaban a respaldar también este viernes ciertos segmentos de Compromís con la aspiración de poder ganar tiempo. En cualquier caso, incluso quienes creen que es mejor esperar a ver qué paso dan los valencianistas son conscientes de que la tensión va a ir in crescendo y que, al final, si no actúa su principal socio de Gobierno, lo tendrá que hacer el jefe del Consell.

Con estos puntos de partida, Puig volvía a apelar a la serenidad el viernes por la tarde, como había venido haciendo el jueves, cuando, precisamente, se celebró una especie de «gabinete de crisis» con los consellers de su partido. «Lo que creo es que la vicepresidenta ha dado muchas explicaciones durante todo este tiempo en sede parlamentaria y en los medios de comunicación, pero es evidente que ahora hay un nuevo hito desde el punto de vista jurídico. Es un tiempo de reflexión. Los tiempos jurídicos y los tiempos políticos no coinciden muchas veces. Ahora hay que reflexionar y tomar decisiones», sentenció. También defendió que con Oltra se habla de forma habitual y que «no es un problema de incomunicación». Ahora bien, optó por no dar ni un sí ni un no por más que se le apretó con la posibilidad de cesar a Mónica Oltra. La puerta, en cualquier caso, quedaba abierta. «Yo estoy en el espacio de la serenidad. Todo el mundo, cuando está en la acción política, recibe legítimas presiones, hay opiniones diversas, pero tomaré siempre las decisiones por el interés general de la Comunidad Valenciana», alegó. Cuestionado sobre lo que siempre mantuvo Oltra sobre que era necesario dimitir en el caso de una imputación, el jefe del Consell directamente respondió que «cada uno dice lo que piensa. Hay que ser respetuoso con las decisiones que toma cada persona, y cada uno es dueño de sus palabras y de sus silencios». Y, precisamente, en eso es en lo que se escudan muchos de los que ahora urgen la salida inminente de Oltra: que las palabras deben siempre acompañarse de los hechos. Se amparan en eso, y en el modo en el que se está desestabilizando un Ejecutivo que, precisamente, hace ahora solo dos semanas, en Madrid, el propio Puig volvía a vender como ejemplo de estabilidad. Todo, a la sazón, a un año de las elecciones, si no hay ningún giro de guion hasta entonces.