Las reacciones a la imputación de Mónica Oltra por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por la gestión de los abusos de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat Valenciana siguen produciéndose en cadena durante este viernes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, considera que la vicepresidenta de la Generalitat es quien debe "tomar las decisiones" sobre si dimite o no tras ser imputada. Preguntada sobre si Oltra debería dimitir o no, la ministra de Defensa ha respondido que "cada persona tiene que saber lo que hace en cada momento". "Los responsables políticos son quienes tienen que tomar las decisiones, no me corresponde a mí dar ningún consejo ni ninguna opinión", ha declarado a los medios en la presentación de la campaña de Lucha Contra Incendios Forestales de la Unidad Militar de Emergencias en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha trasladado este viernes que respeta la decisión que tome el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, sobre si Oltra debe o no dimitir tras haber sido imputada. Así se ha expresado la ministra valenciana en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, al ser preguntada acerca de si Oltra tiene que dimitir. "Bueno yo lo que diría es respeto absoluto a los procesos judiciales y también respeto absoluto a las decisiones que tomen los distintos ejecutivos, en este caso el Ejecutivo del presidente Ximo Puig", ha sostenido.

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha insistido este viernes en que el presidente de la Generalitat debe "apartar urgentemente" a Oltra "por responsabilidad democrática, institucional y moral". Al respecto, Mazón ha señalado que "la responsabilidad" la tiene Puig, que "no la está asumiendo" y está "permitiendo que Oltra siga tutelando a los menores de la Comunidad Valenciana", ha criticado. Además, ha criticado que Puig y Oltra se hayan reunido este viernes en el marco del pleno del Consell y "ni siquiera hayan hablado de esta situación". En ese sentido, ha pedido que "dejen de dañar ya a la Generalitat valenciana y a su imagen institucional, que asuman su responsabilidad".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado que cree que Oltra debe hacer lo mismo que ella exigía a los demás ante los hechos "abominables" que se están conociendo. En declaraciones a los periodistas, tras visitar la finca El Porcal, en el Parque Regional del Sureste en Rivas, Ayuso ha subrayado que, aunque quieran decir que la culpa es de los jueces, la culpa "no la tienen ni los jueces ni el resto de políticos" sino que es de "la incoherencia y de estos hechos tan abominables" que se han conocido. "Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una mujer supuestamente feminista que no solo ha amparado y ha escondido el abuso a una menor tutelada por parte de esta Administración sino que urdieron un plan para dejar a la víctima arrinconada y la señalaron como la auténtica culpable, a una menor que había sido incluso prostituida por su marido", ha señalado la presidenta, quien ha afeado que hayan sido "hechos encubiertos" que ahora "se están empezando a conocer". Así, ha incidido en que "ya no son solo sus palabras y su incoherencia" sino que son los "hechos" los que le están "marcando el camino. "¿Qué mujer ampara que su marido esté prostituyendo a una menor que está tutelada por él mismo y permite que se cree una trama para dejarla a los pies de los caballos como una auténtica culpable?", ha cuestionado a continuación. Para la también presidenta del PP de Madrid, lo sucedido "habla por sí solo" y le parece "tan sumamente grave que está claro que lo que tiene que hacer es cumplir y seguir el ejemplo de lo mismo que le exigía a los demás", por cosas, a su juicio, "mucho menores".

La secretaria general del Partido Popular y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha exigido a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que aclare si la vicepresidenta de la Generalitat sigue siendo su "referente político" después de que haya sido imputada. Para Gamarra, hablar de Oltra es "hablar de Yolanda Díaz" ya que "ambas forman parte de un movimiento llamado 'otras políticas'", por lo que ahora el PP le pide a Díaz que aclare si para la ministra, Oltra sigue siendo un "referente político y personal" como, según ha comentado Gamarra, dijo sobre la consejera valenciana. "Hoy tiene que aclarar si después de este auto de imputación, Oltra sigue siendo el referente político de Díaz. Si considera que una política que ha sido imputada por la gestión que se ha llevado a cabo en un caso de abusos por parte de su entonces marido a una menor que estaba bajo su responsabilidad puede ser el referente político de algo o alguien", ha recriminado Gamarra en un vídeo publicado en el perfil de Twitter del Partido Popular.

🔴 Yolanda Díaz tiene que aclarar si después de esta imputación Mónica Oltra sigue siendo su referente político.



👉🏽 Hoy es el día para no callar, para que todas las políticas reprobemos actitudes como esta.



📺 @cucagamarra pic.twitter.com/wElhnHedaD — Partido Popular (@populares) 16 de junio de 2022

En este sentido, la portavoz 'popular' ha cuestionado el movimiento político de Díaz y Oltra "según el cual hay otra manera de hacer política". "¿Es esta la otra manera de servir a los ciudadanos? ¿Aprovechar tu posición para proteger a tu entonces marido o a tu carrera, en vez de a aquellos que tienes bajo tu responsabilidad como las menores tuteladas?", se ha preguntado. Al hilo, ha cargado contra las "mujeres de izquierdas" que, a su juicio, no han defendido a las menores tuteladas pero que dan "lecciones". "Hoy es un día en el que no estamos escuchando a ni una sola mujer de izquierdas defender a las menores tuteladas. Hoy callan todas esas que nos dan tantas lecciones", ha replicado. Gamarra acaba el vídeo insistiendo en que la vicepresidenta segunda no puede permanecer callada "ni seguir manteniendo que alguien con este expediente pueda ser referente político de absolutamente nada".

La coportavoz de Compromís Àgueda Micó ha afirmado que si Puig tomara la decisión unilateral de destituir a Oltra en contra de la voluntad de la coalición, eso supondría "la ruptura del proyecto del Botànic". Micó se ha manifestado así en el programa “Les Notícies del Matí” de À Punt, al ser preguntada por esta posibilidad que, a su juicio, no cree que se vaya a producir, pues el Botànic es un gobierno de coalición y las decisiones se toman de forma colectiva. Ha mostrado el apoyo de Compromís a Oltra, y ha señalado que si Puig tomara la decisión de apartarla del cargo sin el acuerdo con el resto de socios, supondría "una ruptura de la confianza" y, por tato, del proyecto del Botànic. Para Micó, la línea roja para pedir la dimisión de la vicepresidenta es el final del proceso judicial, como han hecho con otros cargos del partido que se han visto involucrados en procesos judiciales por querellas penales iniciadas por la derecha y la extrema derecha. La coportavoz de la coalición ha reconocido que "no es un momento fácil" ni para Oltra ni para Compromís ni para el Consell, pero cree que no hay que caer "en la trampa" de la derecha y la extrema derecha, ni entrar en su juego ni dejarles que marquen la agenda política del Botànic. "Sería una mala jugada de cara al año electoral que viene", ha manifestado Micó, para quien este es un buen momento para que el Consell cierre filas ante "una situación injusta", que está convenida de que terminará con la absolución de Oltra.

El presidente de las Cortes, Enric Morera, ha afirmado este viernes que la imputación de Oltra "terminará en nada" porque "no hay nada" contra ella, "no hay ninguna prueba de ninguna actuación indecorosa como reconoce el Tribunal Superior de Justicia" y al respecto ha descartado que esta situación vaya a afectar a la estabilidad del Consell. Morera, en declaraciones a los medios, se ha pronunciado así preguntado por si Oltra debe dimitir o si el presidente Puig debe destituirla. En ese sentido, ha recalcado que en los siete años del Botànic "no ha habido ningún caso de corrupción" porque es un gobierno "recto, honesto y decente" y aunque sí que ha habido algunos altos cargos imputados "las denuncias han terminado en nada". Así, ha señalado que "los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia y los tiempos de la política son los tiempos de la política en la institución" y ha recalcado que Oltra "ya ha dado todas las explicaciones en sede parlamentaria". Por eso, ha recalcado: "Yo confío en que el TSJ, que ya dice en su auto que no hay ninguna prueba efectiva, dictamine lo que todos sabemos, que no hay nada y todo esto terminará en nada". Por tanto, ha subrayado, "máxima confianza en las instituciones valencianas, en su decencia, rectitud, que han trabajado siete años de rectitud por el conjunto de los valencianos y esperamos que este episodio se pueda resolver lo más rápido posible".

Respecto a las declaraciones de la coportavoz de Compromís, Àgueda Micó, en las que advierte de que si el president Puig cesa a Oltra "unilateralmente" supondría una "ruptura" del proyecto del Botànic, ha replicado: "Es un caso hipotético que no se producirá". En cualquier caso, sobre si considera que la situación de Oltra puede desestabilizar al Consell, ha mantenido que "todo afecta a la estabilidad del gobierno porque es un gobierno de coalición", pero ha recalcado que "es un gobierno que ha aprobado cada año sus presupuestos, que funciona y que aunque hay visiones diferentes en algún momento se han acabado resolviendo positivamente a favor de los intereses de los valencianos". Por ello, se ha mostrado seguro de que "esa hipótesis no se producirá" y por tanto "la estabilidad del Botànic para continuar avanzando en la agenda reformista y seguir solucionando los problemas de las personas seguirá". "Este es un episodio que está circunscrito en una declaración que se producirá el día 6 -cuando Oltra comparecerá ante el TSJ- y esperamos que en este punto se pueda dar voz a lo que tiene que explicar y que se constate lo que ha dicho el propio auto del TSJ, que no hay ninguna prueba efectiva ni material de que ninguna actuación indecorosa de la vicepresidenta", ha recalcado. Por ello, ha apostillado, "máxima confianza en la Justicia y en que todo esto se aclarará pronto".

El portavoz federal del PSOE, Felipe Sicilia, ha expresado "respeto a las decisiones judiciales" tras la imputación de Oltra y ha dicho estar a la espera de que pueda "explicarse". Así lo ha indicado este viernes en Jaén y a preguntas de los periodistas sobre la decisión del TSJCV y sus posibles consecuencias en el Ejecutivo que preside el socialista Ximo Puig. "Nosotros, ahora mismo, respeto a las decisiones judiciales, como hemos hecho siempre. Sabemos que la vicepresidenta de la Generalitat tiene hoy comparecencia. Esperaremos a que pueda contestar a las preguntas que les quieran hacer, a que ella tenga la oportunidad de explicarse", ha afirmado antes de la rueda de prensa de Oltra tras el pleno del Consell. De esta forma, Sicilia ha remitido a las manifestaciones que ya realizaron este jueves en este sentido "los compañeros socialistas de la Comunidad Valenciana" y ha evitado entrar en los pasos que pueda dar Puig. "Respeto a la decisión judicial y esperar a que la señora Oltra pueda manifestarse", ha zanjado.

“Por el bien de los valencianos, Puig tiene que poner fin al pacto de la indecencia con Compromís”. Así se ha expresado la coordinadora autonómica de Ciudadanos (Cs) en la Comunidad Valenciana, María Muñoz, respecto a la imputación de Oltra por parte del TSJCV. Muñoz, que ha insistido en la “dimisión o cese fulminante” de Oltra de todos sus cargos públicos, ha exigido también a Puig que expulse a sus socios del Gobierno valenciano porque “es intolerable que sigan gobernando quienes han cerrado filas en torno a quien está acusada de unos presuntos delitos absolutamente deleznables”. “Ahora mismo, cuando la propia Oltra ha confirmado que no se va, la pelota está en el tejado del presidente”, ha subrayado la portavoz liberal, tras asegurar que “ya no solo basta con que Oltra se vaya, Puig tiene que deshacerse del lastre de Compromís como socio de Gobierno”. “El presidente tiene que tomar una decisión y asumir su responsabilidad”, ha añadido tras criticar que “los mismos que pedían dimisiones a la derecha cuando gobernaba, utilizan otra vara de medir cuando se trata de ellos mismos”.

El grupo parlamentario VOX Comunidad Valenciana ha pedido la comparecencia de Puig y Oltra tras la imputación de la vicepresidenta. La portavoz del grupo, Ana Vega, ha explicado que “desde VOX hemos solicitado la comparecencia urgente del presidente Puig ante el Pleno para que explique cuál va a ser la decisión que va a tomar respecto a Mónica Oltra después de ser imputada”. “También hemos pedido la comparecencia de la consellera de Transparencia para informar sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno con relación a la imputación de la vicepresidenta y, por último, la comparecencia de la propia Oltra. Nos encontramos en un momento crítico para el Gobierno de la Generalitat, donde la vicepresidenta está arrastrando a las instituciones públicas por el fango”, ha añadido la portavoz. Vega ha insistido en que “ahora la responsabilidad, toda la responsabilidad, recae única y exclusivamente en el presidente de la Generalitat, que debe cesar de manera fulminante a Oltra”. Y ha dicho que “no podemos tener una vicepresidenta que siga en el Gobierno estando imputada por haber ocultado los abusos sexuales a una menor tutelada por su entonces marido”. Por último, Vega ha señalado que “este Gobierno es insostenible y los ciudadanos no se merecen un Gobierno que solo trabaja para mantenerse en el poder y al que le dan igual las personas, por eso exigimos a Puig que convoque elecciones inmediatamente”.