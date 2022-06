Tras las primeras reacciones del jueves en Madrid, ayer las valoraciones sobre la complicada situación política por la que está atravesando Mónica Oltra se multiplicaron exponencialmente. Que la imputación de la vicepresidenta del Consell ocupe espacios destacados en los noticiarios de las televisiones y radios nacionales y abra los webs de muchos de los grandes medios de este país eleva más la presión sobre el Gobierno del Botànic y pone en tela de juicio su estabilidad. Los dirigentes políticos estatales tampoco dejaron pasar la oportunidad de ofrecer su visión sobre la citación a declarar de Oltra por parte del TSJCV.

Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez fueron hasta tres los ministros que salieron a cerrar filas con Ximo Puig y a dejar en el tejado de la lideresa de Compromís la responsabilidad de dimitir o no. Por su parte, desde el Partido Popular se puso el foco en la relación que mantiene la consellera de Igualdad con Yolanda Díaz, con el objetivo de desacreditar la confluencia de izquierdas que se está gestando en España de cara al ciclo electoral de 2023.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, consideró que la vicepresidenta de la Generalitat es quien debe «tomar las decisiones» sobre si dimite o no tras haber sido imputada. A preguntas de los periodistas, Robles respondió que «cada persona tiene que saber lo que hace en cada momento». La titular de Defensa añadió: «Los responsables políticos son quienes tienen que tomar las decisiones, no me corresponde a mí dar ningún consejo ni ninguna opinión».

La ministra de Ciencia, Diana Morant, manifestó que respetará la decisión que tome Puig sobre si Oltra debe o no dimitir tras haber sido imputada. «Apuesto por el respeto absoluto a los procesos judiciales y también por el respeto absoluto a las decisiones que tomen los distintos ejecutivos, en este caso el Ejecutivo del presidente Puig», sostuvo.

El último de los ministros que salió, por orden cronológico, a ofrecer su valoración fue el de Presidencia, Félix Bolaños, quien expresó el respeto del Gobierno a las decisiones judiciales e hizo suyas las declaraciones ofrecidas el jueves por el presidente Puig tras conocerse la citación de Oltra. «La posición que mantengo en este tema es la misma posición que ha manifestado Puig y hago mías las declaraciones que ha realizado», dijo el ministro. El responsable de Presidencia insistió en que, «sobre un procedimiento judicial que afecta a una persona concreta, desde el Gobierno lo único que podemos manifestar es respeto a las decisiones judiciales».

Desde el PP, por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reiteró los argumentos que ofreció la semana pasada en su visita a València. Ayuso manifestó que cree que Oltra debe hacer lo mismo que ella exigía a los demás ante los hechos «abominables» que se están conociendo. La presienta madrileña subrayó que la culpa «no la tienen los jueces ni el resto de políticos» y que se está hablando «de una mujer supuestamente feminista que ha urdido un plan para dejar a una víctima arrinconada y señalarla».

Otras voces del PP vincularon lo que está sucediendo en el Gobierno del Botànic con la confluencia de izquierdas en la que la vicepresidenta estaba destinada a asumir un papel importante. Este fue el motivo que llevó a la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, a exigirle a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que aclare si Oltra sigue siendo su «referente político» después de haber sido imputada. «Ambas forman parte de un movimiento llamado otras políticas», añadió Gamarra, antes de insistir en que espera una respuesta de Díaz.

Mientras, la vicepresidenta segunda del Gobierno se movió en la prudencia y solo se pudo conocer su posicionamiento a través de su equipo, que se remitió a las explicaciones que Oltra ofrecerá ante el TSJCV el próximo 6 de julio. Al igual que Díaz, los principales cargos de la dirección estatal de Podemos o el líder de Más País, Íñigo Errejón, no se pronunciaron públicamente sobre la imputación de la política valenciana.