De un tiempo a esta parte, los periodistas que nos dedicamos al seguimiento de la actividad política y, por supuesto, los políticos, hemos perdido el oremus. Dejamos de lado aquello de lo que sabemos, para meternos en vericuetos de los que lo desconocemos casi todo. Ya escribió Indro Montanelli que un periodista es un mar de conocimientos con un dedo de profundidad. Lo mismo cabe decir de los políticos, en cuyo bando también militó, haciendo todas las escalas de un extremo al de enfrente, el maestro italiano. Pero es que es eso lo que, tanto a unos como a otros, nos confiere valor: la capacidad de analizar situaciones en su conjunto y señalar dinámicas y tendencias teniendo en cuenta múltiples aspectos a la vez, aunque no seamos capaces de biopsiar cada uno de ellos por separado.

Les suelto todo este rollo, cómo no, por el caso de Mónica Oltra. Serán los tribunales quienes tendrán que establecer de acuerdo a las pruebas lo ocurrido en torno al suceso de abusos a una menor que estaba en un centro tutelado por la Conselleria que ella dirige, por parte de quien entonces era su marido. Pero una vez estallado el asunto porque un juez, la Fiscalía y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad han considerado que hay indicios suficientes de acciones que pudieran ser delictivas en el proceder de ese departamento de la Generalitat, de lo que se trata no es de anticipar el resultado de la instrucción, sino de analizar el comportamiento de Oltra como cargo público desde que se inició este proceso y las consecuencias que de él se derivan. Lo he venido anotando aquí semana tras semana y lo repito: el primer día que tuvo conocimiento de lo que había pasado y no se apartó fue el día en que firmó su sentencia política sin necesidad de que ningún tribunal la dictase. Fue un grave error. Y los errores graves en política acarrean consecuencias fatales.

Si el encastillamiento se mantiene, no le quedará otra a Puig que asumir una responsabilidad

Este enredo no tiene ya ninguna salida buena. Pero tiene que tener alguna, porque la peor de las opciones es hacer la estatua. Oltra no puede pretender sentarse semana tras semana en la rueda de prensa posterior a las reuniones del Consell ejerciendo como portavoz del Gobierno y con el escudo de la Generalitat como telón de fondo mientras el más alto tribunal con que cuenta la autonomía la investiga. Tampoco puede seguir en los cargos que ostenta en ese Gobierno, que no es sólo de Compromís, sino que lo forman tres partidos, dos de los cuales están siendo sometidos al mismo desgaste que el suyo sin haber tenido arte ni parte en lo ocurrido. Luego su situación no interpela a Compromís solamente: pone en el mismo callejón a Unidas Podemos, al PSPV y, en última instancia, al president de la Generalitat, Ximo Puig.

Es lógico que se esté intentando encontrar la solución menos traumática posible para la estabilidad de este Gobierno, que después de pasar una pandemia, afrontar una guerra y enfrentar una nueva recesión lo último que podía esperar es que fuera una de sus vigas maestras la que al final pusiera en serio riesgo de derrumbe todo el edificio. Pero la búsqueda de esa solución tiene un plazo delimitado entre la próxima reunión del Consell (esta semana que entra no hay, lo que dará a los socios del Botànic un pequeño respiro) y el día 6, cuando la vicepresidenta tiene que acudir al TSJ a declarar ya en calidad de investigada.

A Compromís solo le ha faltado escribir «todos somos contingentes pero tú eres necesaria»

Oltra mantiene, de momento, que no dimitirá. Determinados dirigentes de Compromís (paradójicamente, con más fuerza aquellos que militan en el antiguo Bloc -Águeda Micó, Baldoví…- que los que están en la formación de la que procede Oltra, Iniciativa) la jalean para que no se mueva. Y el llamamiento del alcalde de València, Joan Ribó, para debatir la situación como deben hacer los partidos en lugar de dedicarse a agitar el fervorín a golpe de tuits, apenas ha logrado por ahora que se celebre una reunión extraordinaria y se emita un comunicado que únicamente ha servido para volver a comprobar hasta qué punto Compromís no entiende lo que le está pasando y en el que sólo les ha faltado escribir aquello de «todos somos contingentes pero tú eres necesaria», como gritaban al alcalde los vecinos de «Amanece que no es poco» en aquel bendito pueblo que se inventó José Luis Cuerda en el que, por cierto, los muertos se morían divinamente.

Pero si ellos no son capaces de despejar el balón tendrán que ser los otros socios del Botànic, el PSPV y Unidas Podemos, cuyos dirigentes mantienen conversaciones al respecto, los que definitivamente salgan a reclamarlo sin ambigüedades. Y, si aún así, el encastillamiento se mantiene, no le quedará otra al president Puig que asumir una responsabilidad, la de nombrar o cesar miembros del Ejecutivo, que es personal e intransferible incluso cuando se gobierna en coalición. Puede que con ello el Botànic se rompa, aunque como idea hace ya tiempo que renquea y como práctica no me imagino yo a todos los altos cargos de Compromís presentando en masa la dimisión. Pero fuera como fuese, Puig no iba a estar en peor situación al día siguiente de destituir a Oltra de como está ahora con ella dentro del Consell. El juego ha terminado, guste o no. Toca reordenar las fichas si se quiere tener la oportunidad de disputar partida nueva.