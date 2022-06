En un momento en el que el Botànic se encuentra sumido en su peor crisis a raíz de la imputación de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y cuando los populares están eufóricos por los resultados cosechados en las elecciones de Andalucía, el PPCV ha desplegado una campaña para promocionar al que será su cabeza de cartel a los comicios que se celebrarán, previsiblemente, en mayo de 2023. Por segunda vez en 10 meses, el partido ha instalado vallas y mupis publicitarios con la imagen de Carlos Mazón en las tres provincias. Todo a pocos días de que se cumpla un año desde que el alicantino fue ungido como nuevo líder del principal partido de centroderecha en la Comunidad.

«Preparados para el cambio». Ese es el eslogan que aparece en la cartelería que se ha empezado a colocar en puntos estratégicos de Alicante y que en los próximos días se extenderá a València y Castellón, según explican fuentes de la dirección regional. En total, 115 soportes promocionales en los que el logo del PP prácticamente pasa a un segundo plano mientras buena parte de la cartelería la ocupa la imagen del que será candidato a disputarle el Palau de la Generalitat a Ximo Puig. El pasado septiembre se dispusieron también decenas de posters con el lema «El presidente de todos». Ahora, en cambio, el objetivo pasa por persuadir al electorado y convencer a posibles votantes de que, más allá del proyecto político del tripartito de izquierdas que gobierna la Generalitat desde hace siete años, Mazón y su equipo están preparados para pilotar una alternativa.

Fue el 3 de julio del pasado año cuando Mazón fue proclamado presidente del PPCV. Ocurrió en el marco del XV Congreso de la formación, que escenificó el fin de la etapa de Isabel Bonig al frente del partido con la designación de un nuevo líder que, hasta ese entonces, apenas tenía peso en la escena regional, de ahí que haya intensificado su agenda fuera de Alicante para darse a conocer. El apoyo del aparato de Génova hacia Mazón, con Pablo Casado y Teodoro García Egea al frente, resultó fundamental para que Bonig no opusiera resistencia a la elección del presidente de la Diputación de Alicante como nuevo presidente autonómico del partido. Pero ya se sabe que un año en política es una eternidad y, desde entonces, mucho ha cambiado el escenario global. Ahora es Alberto Núñez Feijóo quien dirige el rumbo del PP nacional. Es evidente que Mazón ya no tiene en Génova a los valedores que contribuyeron a aupar su carrera, pero no es menos cierto que Feijóo mantiene el foco puesto en la Comunidad. Recuperar el poder en la región valenciana supone un factor clave para poder acercarse al objetivo de conseguir arrebatar a Pedro Sánchez la llave de La Moncloa. Tanto es así que cuando Feijóo comenzó su campaña de recogida de avales para conquistar el principal despacho de Génova, realizó su primera parada en la Comunidad Valenciana. Y ahora que Juanma Moreno Bonilla ha conseguido el poder absoluto en la Junta de Andalucía, se da por hecho que el gallego se volcará en apoyos a la campaña de Mazón por conquistar la Generalitat.

«Fin de ciclo»

El relato que se impone en estos días de triunfo para los populares andaluces es el de que la gente «está percibiendo un fin de ciclo del socialismo» ante «los impuestos altos, la falta de agua, las listas de espera y el caos sanitario», dijo ayer Mazón. Y a renglón seguido, aseveró que se siente «preparado» para gobernar la Comunidad de la misma manera que el político andaluz.

«Estamos preparados, no tenemos prejuicios y queremos la eficacia de los servicios públicos», resaltó tras ser preguntado sobre si espera un adelanto electoral, del que dijo no saber nada. Claro que viendo cómo de revueltas están las aguas botánicas, mejor estar preparado y en permanente campaña.