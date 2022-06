La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha anunciado su renuncia al cargo en el Ejecutivo que preside Ximo Puig cinco días después de que el TSJ la imputara por su gestión en el caso de abusos sexuales a una menor tutelada, unos hechos por los que fue condenado a cinco años de prisión su exmarido. La hasta ahora portavoz adjunta del grupo parlamentario de Compromís en las Cortes, la alicantina Aitana Mas, entrará a formar parte del Ejecutivo valenciano tras la salida de Oltra.

Todos los focos estaban puestos hoy martes en Compromís, si bien el desenlace no se ha formalizado como se esperaba. Los valencianistas habían convocado esta tarde una reunión de su Ejecutiva Nacional. Era un cónclave que estaba llamado a ser trascendental, pues se esperaba que se tomaran decisiones sobre el futuro político de Oltra. La vicepresidenta había decidido no acudir a la reunión para no condicionar al partido. Pero todas las alarmas han saltado cuando la reunión ha sido suspendida y la propia Oltra, por sorpresa, se ha presentado en la sede del partido en València. Allí, ha comparecido ante los medios para anunciar su decisión de dar un paso atrás. Lo ha hecho sin comunicarlo previamente al jefe del Consell, que se ha enterado en directo, a través de su comparecencia pública. Un final abrupto que da cuenta de hasta qué punto las relaciones estaban deterioradas entre los líderes de los dos principales socios del Botànic.

La lideresa de los valencianistas abandona sus cargos institucionales y también renuncia a su acta como diputada en las Cortes valencianas. Todo después de que en la comparecencia del pasado viernes, así como en la fiesta que el partido celebró el sábado, recalcó hasta la saciedad que no se marcharía. Hasta el mismo momento de su dimisión, Oltra ha mantenido que su imputación es el resultado de una cacería política emprendida por la extrema derecha.

La imputación de Oltra desató un terremoto político en el escenario regional que tuvo además derivadas en el plano estatal. Fue el pasado jueves cuando el TSJ emitió el auto mediante el que se citaba a declarar en calidad de investigada a la vicepresidenta del Consell el próximo 6 de julio. Desde entonces, la presión política y mediática no ha hecho más que aumentar. Hasta el punto que el presidente de la Generalitat advirtió este lunes que la situación empezaba a ser insostenible e instó a Compromís a tomar decisiones esta misma semana. De lo contrario, amagaba con cesar a la vicepresidenta del Consell. Durante su comparecencia de hoy, Oltra se ha mostrado especialmente crítica con Puig, y ha asegurado que nunca esperó que el presidente le retirara el apoyo una vez que se confirmara su imputación. "Señor presidente, esta es mi decisión", ha dicho durante su comparecencia. Y se va, según ha subrayado, "con la cara bien alta" y con "los dientes muy apretados".

"Me cuesta esta decisión sobre todo porque ganan los malos", ha aseverado lOltra, quien ha afirmado que su dimisión está provocada por "una de las mayores infamias" en este país y ha pedido perdón a la gente vulnerable, a la que se ha dedicado y a la que "le duele en el alma" dejar.

A preguntas de los periodistas en una abarrotada sala de prensa, visiblemente emocionada, Oltra ha afirmado que en este mismo momento estaba trasladando su dimisión a Puig porque quería que todos se enteraran "en igualdad de condiciones" y que nadie "lo supiera hasta ahora".

Durante la comparecencia ha aseverado que "no quiere dar al PSOE la coartada de sacar del Botànic las políticas de izquierdas". La coordinadora de Compromís, Àgueda Micó, el viernes afirmó que si Puig cesaba a Oltra sin acuerdo, "se rompería el Botànic".

Oltra ha indicado que en todo este tiempo ha hablado una vez al respecto de este tema con Puig, en 2019, cuando se reunieron para tratar el segundo pacto del Botànic: "Nos juntamos en el mismo lugar que en 2015, en un piso del centro de València, y le dije: 'Mira, tú y yo somos los mismos, pero la situación ya no es la misma, vamos a renovar el Gobierno pero ya no es igual'".

La ya exvicepresidenta ha señalado que en ese momento, le dijo a Puig: "En el momento que nuestros 17 diputados te voten, te damos la capacidad de cesarme". "¡Qué cosas dices, cómo voy a cesarte yo a ti!", ha asegurado que afirmó Puig. "Ya lo has hecho", le dijo Oltra, en referencia al avance electoral de 2019.

Como dijo el sábado, ha vuelto a reiterar entre lágrimas que no es una cuestión personal, sino una cuestión política, y ha pedido perdón por esta decisión porque ella siempre ha manifestado que está en política para defender a los más vulnerables y estos ahora se quedan sin escudo. Con todo, ha defendido que se marcha "para no comprometer el proyecto de cambio iniciado en 2015".

Aitana Mas, nacida en Crevillent, ha venido ganando peso en la estructura orgánica de Iniciativa del Poble Valencià, uno de los tres partidos que conforman Compromís, el mismo en el que milita Mónica Oltra. En esta formación, los puestos de mayor rango los ostentan los portavoces y precisamente a principios de este año se produjo una renovación de cargos. Así, la alicantina Aitana Mas y el castellonense Alberto Ibáñez fueron los elegidos para ocupar las portavocías.

