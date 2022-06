Un día después de que Mónica Oltra renunciara a todos sus cargos tras haber sido imputada la pasada semana por encubrir el caso de abusos a una menor tutelada por el que fue condenado su exmarido, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha tomado el tiempo necesario para reflexionar y ofrecer la primera valoración de la salida de la que ha sido su principal aliada en el Gobierno del Botànic. El líder del PSPV-PSOE ha manifestado respeto y reconocimiento por la decisión adoptada por la que hasta este martes era su número dos y cree que ha actuado “para proteger al Consell y beneficiar al interés general de la Comunidad Valenciana”.

Puig he destacado en su discurso que la ya exvicepresidenta ha sido una persona clave para el cambio político, para la regeneración de las instituciones y para la mejora de la vida de los valencianos. “Por eso le agradezco su trabajo en estos siete años y la generosidad responsable que ha demostrado. No todos los políticos son iguales”, ha añadido. De la misma forma, ha querido expresar su rechazo a todos los ataques, insultos y amenazas que Oltra ha sufrido durante los últimos días, especialmente desde que el pasado jueves se conociera que el TSJCV le ha citado a declarar como investigada el próximo 6 de julio. ”Una sociedad democrática no admite esa falta de respeto”, ha señalado el jefe del Consell.

Del mismo modo, ha condenado la instrumentalización de la Justicia que, a su juicio, está realizando la extrema derecha. “Sigo defendiendo el respeto a la Justicia y la presunción de inocencia y tengo confianza en su palabra”, ha afirmado el presidente. “La Comunidad Valenciana es un territorio de respeto, creíble y estable. Ese es el requisito para ampliar los avances conseguidos con el esfuerzo del Botànic y de toda la sociedad”, ha continuado manifestando Puig en el discurso en el que ha valorado por primera vez la dimisión de Oltra.

“En este momento tenemos un máximo histórico de trabajadores, un dinamismo empresarial líder en España y una sanidad, una educación y unos servicios sociales que son más fuertes que nunca”, ha apostillado un Puig que, de este modo, también ha querido poner en valor el trabajo realizado por el Botànic durante los últimos años, en un momento de máxima incertidumbre, con un largo ciclo electoral que dará comienzo en menos de un año, en el que se suman factores como el desgaste que está ocasionando la complicada situación judicial y política por la que está atravesando la lideresa de Compromís o la histórica victoria que cosechó el Partido Popular el domingo en las elecciones andaluzas, un triunfo que desde la derecha se está vendiendo como el inicio del cambio de ciclo que en 2023 revertirá el color de los Gobiernos de la Comunidad Valenciana y España. “Ahora la Generalitat seguirá trabajando en el progreso seguro del único interés primordial: el interés de los cinco millones de valencianos”, ha concluido Puig su intervención.