Uno de los rostros más visibles de Cs en la Comunidad, la síndica en las Cortes, Ruth Merino, se muestra convencida de que su partido seguirá teniendo recorrido político a pesar de las sucesivas derrotas electorales que encadena. La última, en Andalucía, donde se han quedado fuera del Parlamento. El proceso de refundación anunciado por la lideresa, Inés Arrimadas, en busca de la supervivencia del proyecto, ha animado a Merino a ratificar el posicionamiento que ha venido defendiendo en los últimos meses, que no es otro que su negativa a concurrir en listas conjuntas con el PP de cara a la batalla electoral de 2023. Claro que a un año vista de la cita con las urnas, y con Cs en pleno proceso de descomposición, parece que son los populares los que cierran la puerta a esa posibilidad. Quieren sus votos, no alianzas de ese calibre.

Merino aseguró que en la Ejecutiva nacional celebrada por su partido este lunes no se habló en ningún momento de confluir ni a nivel nacional ni autonómico y se mostró partidaria de ir en solitario: «Aunque seamos pequeños, no podemos diluirnos», dijo. La síndica alberga esperanzas de que el proyecto de refundación del que habla Arrimadas dé frutos y que Cs mantenga representación en las Cortes con «identidad propia de partido liberal», sin diluirse en otras siglas. En cualquier caso, aseguró que no se han puesto en contacto con ella desde el PP. Con todo, no todos en sus filas piensan lo mismo. De hecho, un sector del partido en Alicante, en el que se encuentra quien hasta hace dos semanas era su coordinador provincial, Javier Gutiérrez, ahora cesado, ha defendido abiertamente la oportunidad de abrir cauces de diálogo para establecer sinergias con el partido que lidera Carlos Mazón.

Mientras tanto, la secretaria general del PPCV, María José Catalá, preguntada sobre la posibilidad de una confluencia con Cs, afirmaba este martes que no tienen «ningún problema en incorporaciones puntuales de cualquier persona que se quiera unir al proyecto del PP». No obstante, dejaba claro que lo que le interesan son los votos de quienes en su día apoyaron a Cs en las urnas, que obtuvo 18 escaños en los comicios de 2019 en el Parlamento valenciano. Catalá explicó que en la Comunidad harán lo que su partido ha hecho en el ámbito nacional y en Andalucía, que es «llamar al voto útil» y sobre todo al votante de Cs, que en este momento puede sentirse «huérfano» de un partido que represente sus intereses. Y por si no había quedado claro, aseveró que están abiertos a integrar a personas, no a compartir papeletas con las siglas de los liberales.