Los críticos de Ciudadanos elevan la presión: firmas contra la secretaria de Organización

La inestabilidad sigue siendo la tónica general de Ciudadanos estos meses. A los malos resultados en las últimas cuatro elecciones autonómicas (Cataluña, Madrid, Castilla y León y Andalucía) se suman las fuertes divisiones internan que arrastran los liberales. Unas tensiones que, a nivel de Comunidad Valenciana, se han traducido en episodios como la purga que llevó a cabo la cúpula nacional con los críticos con la moción de censura de Orihuela. O en el último, vivido ayer, cuando trascendió que entre los militantes está circulando un formulario para recoger firmas con las que reclamar la destitución de la secretaria autonómica de Organización, Teresa Ortiz.

Consultado sobre si está detrás de esta recogida de firmas, el diputado Javier Gutiérrez, quien precisamente fue destituido de su cargo como coordinador provincial por la postura crítica que había adoptado con respecto a la moción de Orihuela, asegura que no es «ni el promotor ni el instigador». Eso sí, el responsable del área de Infraestructuras en la Diputación no duda a la hora de mostrar su disconformidad con la labor que esta ejerciendo Teresa Ortiz. «A mí no me hace falta recoger firmas en ninguna parte. Ya he solicitado en reiteradas ocasiones tanto la dimisión de Teresa Ortiz como la de la cúpula nacional», asegura Javier Gutiérrez.

Por su parte, la propia Teresa Ortiz considera que este movimiento se produce como parte de «una venganza» hacia su persona tras los últimos enfrentamientos que se han producido en Cs a nivel interno. En esta línea también sitúa el cese por parte del grupo de los liberales en la Diputación de sus funciones como integrante del consejo asesor de Suma Gestión Tributaria, movimiento que se produjo la pasada semana junto a la destitución de Rafa Congost como miembro del Instituto de Cultura Gil-Albert, otro de los organismos que están vinculados a la institución provincial.

«Realizamos este formulario para mostrar nuestro malestar con la secretaria de Organización de la Comunidad Valenciana», se puede leer al pinchar el enlace que los militantes de Cs se van pasando de teléfono en teléfono. «Nos mueve a ello la grave crisis que estamos viviendo y las decisiones unilaterales que está tomando sin contar con los diferentes cargos electos y de organización existentes en la Comunidad Valenciana», continúa el texto que reclama la dimisión de Teresa Ortiz, para acabar añadiendo: «Si queremos un partido político unido no puede segur al frente la secretaria de Organización».

La aparición de cada vez más voces internas de Cs que exigen una refundación del partido tras los malos resultados electorales y la posibilidad de concurrir a próximas citas con las urnas en listas conjuntas con el Partido Popular no parecen apagar los ánimos entre la militancia naranja, sino que las disputas cada vez son más evidentes. Prueba de ello es que en la Comunidad Valenciana cada vez se están produciendo más bajas en la formación de Inés Arrimadas, como han sido las recientes dimisiones del secretario de Acción Institucional, Jesús Gimeno, y el responsable de las finanzas, Vicente Ten.

El desplome en Andalucía, que provocó que Cs haya desaparecido del Parlamento andaluz, llevó a alcaldes, diputados y representantes de todas las comarcas alicantinas de los liberales a mirar hacia la cúpula nacional y exigir la celebración de un congreso extraordinario. Creen que el partido se encuentra en una encrucijada, a la vista de los malos resultados electorales, y que hay que tomar decisiones importantes. Por ello, pidieron la apertura de un periodo de reflexión interna para enfrentar en las mejores garantías el último año antes del ciclo electoral del próximo 2023. «Pido que se nos escuche porque es la única manera de gestionar una crisis de este calado», manifestó la vicepresidenta de la Diputación, Julia Parra, en su adhesión a la petición de un congreso extraordinario.

La posibilidad de concurrir a próximos comicios en listas conjuntas con el PP también está provocando división de opiniones entre los integrantes de Cs. Uno de sus rostros más visibles en la Comunidad, la síndica en las Cortes, Ruth Merino, ha asegurado esta semana que está convencida de que el partido sigue teniendo recorrido pese a las sucesivas derrotas electorales que está encadenando. Merino se mantiene firme en si posicionamiento de los últimos meses, el de la negativa a las listas conjuntas con el PP.