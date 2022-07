Calma y tiempo para esperar que los acontecimientos se vayan desarrollando. Estas han sido las peticiones que ha hecho en la mañana de este viernes la vicepresidente de la Diputación de Alicante, Julia Parra, pocas horas después de que se conociera que la dirección de Ciudadanos ha suspendido cautelarmente de militancia a su compañero Javier Gutiérrez, portavoz del grupo liberar en la institución provincial, donde es el responsable del área de Infraestructuras y Asistencia a Municipios, así como concejal de Urbanismo en Xixona. “Hoy toca calma y esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. No me voy a pronunciar más, pido discreción”, ha sido la primera reacción de Julia Parra, quien también ha mostrado su preocupación por las tensiones internas que están atravesando los naranjas.

La vicepresidenta de la Diputación ha querido reconocer el trabajo que ha venido realizando su compañero durante los últimos años en la institución provincial. “Ha visitado los municipios en riesgo de desplobación, ha visito sus necesidades y lo que los ciudadanos quieren. Eso es lo que tenemos que mirar, la gestión que ha realizado. Por eso pido respeto”, ha añadido Julia Parra. Al ser preguntada por el posible peligro que la suspensión cautelar de Javier Gutiérrez puede suponer para la coalición que gobierna la Diputación, formada por el Partido Popular y Cs, la vicepresidenta ha lanzado otro mensaje de calma, al afirmar que el gobierno de la institución provincial no corre ningún riesgo pese a los últimos acontecimientos.

Lo que sí ha reconocido es que los liberales no están atravesando por su mejor momento tras las discrepancias internas que surgieron a raíz de la moción de censura en Orihuela que permitió que el PSOE le arrebatara la Alcaldía al PP gracias a la alianza con los regidores naranja. “La situación de nuestro partido no es buena, no es algo que descubra yo. Nos preocupa y nos entristece porque, pese a que somos políticos, tenemos nuestro corazón. Estamos aquí para gestionar y para aportar estabilidad a los gobiernos. Así tenemos que seguir”, ha apostillado Julia Parra. Por último, sobre la posibilidad de que se elaboren listas conjuntas con el PP de cara al ciclo electoral del próximo año, se ha limitado a responder que “no es el momento” de hablar de esta cuestión.

La sucesión de derrotas electorales de Cs (Cataluña, Madrid y Castilla y León) vivió su último episodio, hasta la fecha, el pasado 19 de junio en Andalucía, donde se pasó de tener la Vicepresidencia de la Junta a quedarse sin ningún escaño en el Parlamento andaluz. A los varapalos en las urnas se suman los choques que los dos sectores de los liberales están protagonizando en la provincia de Alicante. Estas disputadas provocaron que a mediados del pasado mes la dirección del partido destituyera al coordinador provincial, Javier Gutiérrez, y a los secretarios provinciales de Acción Institucional y Organización, César Martínez y Chechu Herrero. Ahora se ha dado un paso más con la suspensión cautelar de militancia del propio Javier Gutiérrez.