El presidente del PP valenciano y candidato a presidir la Generalitat en las elecciones autonómicas previstas para el próximo año, Carlos Mazón, afirma que su partido "representa el cambio que necesita, quiere y merece" la Comunidad Valenciana. Y sostiene que "hemos sentado las bases para construir una alternativa real de gobierno", por lo que se presenta "con la fortaleza de quien sabe que los ciudadanos quieren cambiar de gobierno y nos miran con esperanza". A su juicio, "ahora se inicia la cuenta atrás para el cambio".

Mazón se ha pronunciado de esta forma en el acto "Preparados con el cambio", realizado en el Palau Alameda de València con motivo del primer aniversario de su elección como presidente del PP en la Comunidad Valenciana. Según fuentes populares, la cita ha contado con la asistencia de más de 1.500 militantes en total, entre el millar que estaban en el interior del recinto y los alrededor de 500 que han tenido que quedarse fuera, así como numerosos representantes de la sociedad civil.

Según Mazón, "aquí hay un partido unido y fuerte", y "no solo el PP está preparado para el cambio, sino que son los ciudadanos de la Comunidad Valenciana los que quieren el cambio". Además, ha dicho, "queremos que sea Feijóo con todo su equipo el que enderece el rumbo de España". El también presidente de la Diputación de Alicante ha aseverado que los ciudadanos "además de cambio quieren diálogo, un gobierno que gestione sin ocurrencias, que escuche y dialogue", pero no solo entre los partidos que lo forman, sino que sea una administración que "hable con toda la gente y que se ocupe de los problemas de la gente, y no solo de sus problemas".

El candidato a la Generalitat ha expuesto de manera sucinta algunos de los principales ejes de su programa, principalmente en materia fiscal, social, educativa y de transporte. Así, ha avanzado su intención de eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, rebajar el impuesto de la renta para reducir la presión sobre las familias más vulnerables y acabar con el impuesto de patrimonio. También se ha comprometido a hacer progresivo el impuesto a la vivienda, de forma que pase del 10% al 3% para familias vulnerables, discapacitados, menores de 35 años, personas en riesgo de exclusión social, zonas en despoblación y víctimas de violencia de género.

Mazón ha explicado que otro objetivo de su programa es "desbloquear el colapso social de las 23.000 plazas residenciales y 14.000 en lista de espera de la dependencia", además de emitir el certificado de discapacidad en tres meses y hacer que la Renta Valencia de Inserción llegue "al 80% que está totalmente desprotegido". En el ámbito educativo se ha referido a la gratuidad en la educación desde los cero años "y dando libertad a los padres", avanzar en "la competitividad del trilingüismo" y en "ahondar en la cultura del esfuerzo", entre otros aspectos.

Asimismo, en el apartado de infraestructuras se ha referido a la construcción de un tranvía en Elche y a la conexión por este mismo sistema de transporte entre Dénia y Gandia, junto con la "solución al colapso de los cercanías" y la conexión por alta velocidad entre las tres capitales de provincia. También ha aludido, entre otras muchas cuestiones de diferentes temas, a la "defensa del agua para nuestros regantes y agricultores".

Según Mazón, "el cambio es serio, preparado, tranquilo, de diálogo, de libertad educativa, fiscal, de emprendimiento y sanitario", entre otras materias. Ha señalado que es "tan sencillo como trabajar con calidad, mirándole a los ojos a la gente", y al mismo tiempo "cumplir con la palabra dada para poner en marcha a esta tierra". El candidato ha asegurado que "queremos ser vanguardia, referencia, motores y líderes de España con la humildad de nuestro trabajo, pero con la ambición que nos da ser ciudadanos de la Comunidad Valenciana", y se ha mostrado "convencido de este proyecto".

Ha agregado que "este no es solo el cambio que necesita la Comunidad Valenciana, sino el que se merece", y que va a ser "la referencia de una nueva etapa". El acto ha contado también con intervenciones de la secretaria general del PP autonómico y futura candidata a la alcaldía de València, María José Catalá, así como el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, y el presidente provincial de los populares en la demarcación valenciana, Vicent Mompó.