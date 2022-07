Con el regalo del libro, en el que también se tratan cuestiones como la crisis climática, la desigualdad social, la distribución de la riqueza o la desaparición de la clase media, la consellera de Igualdad quiso dejar patente una doble declaración de intenciones. Por una parte, eligió una obra en la que se recogen algunas de las principales cuestiones que ha señalado como claves en su agenda desde que accedió a sus nuevos cargos. Por otro lado, con la entrega de un presente quiso evidenciar su predisposición a establecer una relación lo más cordial posible con Puig, después del distanciamiento que se produjo entre los dos principales socios del Botànic en los meses previos a la dimisión de Oltra.

Por parte del PSPV-PSOE también se trasladó tras el encuentro en el Palau que la reunión había transcurrido en un clima de cordialidad, buenas palabras y voluntad de aparcar definitivamente las rivalidades del pasado. En las imágenes de la reunión quedó plasmada la cercanía que quieren transmitir ambos dirigentes, quienes se mostraron muy sonrientes en todo momento ante los fotógrafos y no dudaron en cogerse de la mano. Aunque se aplazaron para después del parón veraniego para trabajar con mayor firmeza, en la cita sí que se establecieron las primeras bases de la hoja de ruta que pretende seguir el Botànic en el último curso político previo a las elecciones del próximo año. Por el camino tendrán que sortear más de un escollo, algunos de los cuales ya se empiezan a dibujar en el horizonte, como la tasa turística que se llevará al pleno del día 14 o la fórmula que se elegirá para negociar los octavos presupuestos de la coalición de izquierdas.

Desde el entorno socialista se aseguró tras la reunión que el talante mostrado por Puig y Aitana Mas escenifica el cambio de era que se quiere dar por iniciado en el Gobierno autonómico y que lo importante ahora es poner el acento en los éxitos de gestión que se han conseguido. El discurso de Compromís era muy similar al del PSPV, ya que en él se destacaba las ganas que el presidente y la nueva número dos tienen de evitar todo lo que pueda suponer un conflicto. Los valencianistas se agarran al pacto del Botànic como la guía que debe marcar el camino y creen que los roces que pueden surgir deben ser resueltos de forma interna por los partidos, sin dar paso a conflictos públicos.

Resultados como el de las pasadas elecciones en Andalucía o el de las encuestas que cada vez dan más opciones a un viraje hacia la derecha el próximo año en la Comunidad Valenciana llevan al PSPV y a Compromís a apostar por transmitir una sensación de unidad con la que pretenden enterrar definitivamente el conflicto protagonizado por Oltra. El Partido Socialista es consciente de la importancia que tiene pasar página para que esta situación no castigue en las urnas a los valencianistas y, por tanto, imposibilite repetir la coalición de izquierdas el próximo año.

El debate sobre la tasa turística aparece como la primera prueba de fuego. Este miércoles, sin ir más lejos, la síndica socialista, Ana Barceló, que fue la primera en dejar en el aire el apoyo de su partido, se apresuró a negar que esta cuestión suponga un cisma con sus socios. La lectura de Lo que está en juego ayudará, a bueno seguro, a que Puig y Aitana Mas muestren unidad ante las diferentes posturas sobre el nuevo impuesto.

Oltra se resiste a «desaparecer» de la Conselleria

Cuando se consulta el organigrama del Consell en la web de la Generalitat Valenciana se aprecia que Mónica Oltra ya no aparece y que la ficha correspondiente a la vicepresidenta primera está ocupada por su nueva titular, Aitana Mas. Esto, sin embargo, no ocurre cuando se accede a la página de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. La primera imagen que salta a la vista es la de Oltra, en una fotografía en la que posa sonriente bajo el epígrafe «vicepresidenta y consellera». Esta claro que en departamento que dirigía no se han dado tanta prisa en «borrarla» como en la web de la Generalitat.