La nueva vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, ha vivido este jueves su estreno en las Cortes valencianas, en los cargos que ocupa desde la pasada semana, durante la última sesión de control del curso político al presidente Ximo Puig. En su debut, la crevillentina ha protagonizado un encontronazo con Vox, a cuyos diputados ha acusado de “negacionistas” en su postura sobre el cambio climático y las políticas de igualdad que ahora impulsa desde el departamento que dirige. Aitana Mas ha respondido de esta forma a los dos diputados de Vox que han tomado la palabra: Miguel Pascual y Ángeles Criado. Al primero le ha espetado que el Gobierno autonómico no va a eliminar las consellerias de Vivivienda y Trasparencia, a la vez que le ha animado a aportar “algo positivo” durante sus intervenciones en la cámara autonómica.

En el caso de Criado, que se ha referido previamente a la crevillentina con el término “conseller” le ha respondido: “Hasta donde yo sé, todavía soy consellera y vicepresidenta”. Esta reacción ha provocado el aplauso de sus compañeros de bancada. También ha defendido las campañas que se están llevando a cabo desde la Conselleria de Igualdad con motivo de la conmemoración del orgullo LGTBI, una iniciativa que ha asegurado que “no es ni adoctrinamiento ni una estupidez”. “Ya me hubiera gustado a mí que me hubieran dado una educación sexual y que alguien me hubiera dicho cómo tienen que ser las relaciones afectivas en igualdad”, ha concluido en la que ha sido su primera intervención en las Cortes como número dos del Consell.

Lo cierto es que la crevillentina está teniendo una agenda muy intensa en los últimos días, desde que el pasado jueves tomara posesión y recibiera la cartera de Igualdad de manos de su antecesora, Mónica Oltra, quien había presentado su dimisión unos días antes tras haber sido imputada por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat valenciana. El pasado viernes Aitana Mas se estrenó como portavoz del Consell tras el pleno que se celebró en la localidad castellonense de Benicàssim, a donde se trasladó como parte de los actos de conmemoración del cuarenta aniversario del Estatut d’Autonomia. Esta semana, algunos de los actos más destacados que ha protagonizado la nueva vicepresidenta han sido los de su primera visita institucional, que tuvo lugar el lunes al Ayuntamiento de Crevillent, su localidad natal, y de su reunión con el presidente, Ximo Puig, un encuentro en el que ambos dirigentes escenificaron la voluntad de aparcar las rivalidades en el Botànic.