Las comparecencias de Aitana Mas como nueva vicepresidenta de la Generalitat Valenciana van ganando en contenido política. Tras la primera toma de contacto de la semana pasada en Beniccàsim, la crevillentina ha entrado este viernes a analizar algunas cuestiones de actualidad, como el nuevo cisma que se vaticina entre los socios del Botànic sobre la tasa turística, la fórmula con la que se negociarán los presupuestos del próximo año o el nuevo marco de relaciones que ha establecido con el presidente, Ximo Puig, tras el distanciamiento que se había producido entre el PSPV-PSOE y Compromís en los meses que precedieron a la dimisión de Mónica Oltra.

El asunto más espinoso de los últimos días es el de la tasa turística, después de que el pasado martes la síndica del PSPV, Ana Barceló, dejará en el aire el apoyo de su partido al impuesto de las pernoctaciones en el pleno “escoba” que se llevará a cabo el próximo jueves en las Cortes valencianas. Aunque Aitana Mas no ha querido abordar en primer momento esta cuestión, aduciendo que su comparecencia era en calidad de portavoz tras la celebración del pleno del Consell, finalmente sí que ha acabado entrando al trapo, elevando la presión sobre Puig y el PSPV en esta cuestión al afirmar que no tiene dudas sobre que la tasa turística saldrá adelante, ya que los tres socios de la coalición de izquierdas alcanzaron un acuerdo a finales del año pasado que no tendría porque romperse ahora.

Otra de las patatas calientes que aparecen en el horizonte, aunque con menos urgencia que la tasa turística, es la de la fórmula por la que se apostará para pactar los que serán los octavos presupuestos del Botànic. En su estreno de la pasada semana, la crevillentina ya dejó patente su apuesta por el mecanismo de la comisión política formada por representantes de los tres socios de la coalición, lo que limita la capacidad de actuación del conseller de Hacienda. El nuevo titular en este departamento, Arcadi España, uno de los hombres de mayor confianza del presidente Puig, ya ha mostrado sus reticencias previas a esta fórmula. La vicepresidenta, en cambio, este viernes ha vuelto a insistir en que “lo que funcionó el año pasado no se debe tocar”.

La reunión que Aitana Mas y Puig mantuvieron el pasado miércoles, en la que fue su primera toma de contacto de carácter institucional, también ha tenido su cuota de protagonismo. La consellera de Igualdad ha recalcado la sinfonía y cordialidad con la que está trabajando en sus primeros días con el presidente, evidenciando el cambio de rumbo que se le quiere otorgar a las relaciones en el seno del Botànic, después de la erosión que provocó la situación judicial por la que está atravesando Oltra, quien fue presionada por el PSPV para que dimitiera y que acabó haciéndolo sin informar previamente al jefe del Consell. De hecho, Aitana Mas ha reconocido que cree que, como vicepresidenta, tiene que acompañar a Puig en más actos oficiales, en lo que se interpreta como un mensaje hacia su antecesora.