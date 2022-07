¿Cómo surgió la opción de colaborar con el PPCV?

Hace unos meses me llamó Carlos Mazón y me dijo que quería un discurso claro y propio que defendiera la protección de los animales y que abriera el Partido Popular a estas cuestiones. Pretendía contar conmigo para sacar adelante un discurso diferente, que situara al partido en la defensa de los animales y el medio ambiente. Nunca he creído que estas cuestiones sean exclusivas de una ideología. Los animales son un bien común, algo fundamental que no pertenece a la derecha ni a la izquierda.

¿Qué más le dijo Mazón cuando contactó con usted?

Me comentó la idea que tenía para su partido y yo le contesté que, si me dejaba trabajar, le iba a elaborar un proyecto propio, con el convencimiento de que ninguna formación llevará algo similar. Hay ideologías que defienden la protección de los animales y luego esa defensa no aparece desarrollada en sus programas. Me puse a trabajar en proyectos e ideas que han dado forma al programa que el PPCV y Mazón defenderán como suyo.

«La protección ha progresado por la conciencia social, pero tiene que haber un cambio legislativo que acompañe ese avance»

¿Hay mayor conciencia animalista para tener un peso clave en los programas políticos?

Me dedico a temas de protección animal y medioambiental desde hace más de treinta años. Cuando empecé, parecíamos unos locos. Ahora estos valores son compartidos por todos. La población es consciente de qué es la contaminación y de la importancia que tiene proteger la biodiversidad. A raíz de la pandemia se ha multiplicado el número de animales de compañía en los hogares de la Comunidad Valenciana y de España. En las redes sociales e internet también vemos el avance en este terreno.

¿Le sorprendió que la propuesta le llegara desde un partido de derechas?

Lo que me sorprendió, y me gustó, es que un partido como el PPCV, que no tenía un discurso propio de protección de los animales y el medio ambiente, lo quisiera incluir como una parte importante. De la forma en la que lo concibo, es una cuestión que pertenece a todos los partidos. Lo que sí quise fue comentar algunas cuestiones previas con Mazón. Por ejemplo, que yo entiendo a los animales como un bien común y que, por tanto, hay que defenderlos desde el consenso.

«Los dos principales problemas que hay en la Comunidad Valenciana son los del abandono y el tráfico ilegal de especies»

¿Qué más le comentó?

Le dije que no estoy afiliado ni al PPCV ni a ningún otro partido, que siempre he votado guiándome por las personas y los programas, buscando las aportaciones que pueden hacer a la sociedad. Por último, le comenté que no tengo ninguna aspiración política, que no quiero un cargo. A lo que sí que aspiro es a que los animales vivan más protegidos y tengan bienestar. Una de las cuestiones más importantes para que su protección sea efectiva es que todos estemos de acuerdo, que no haya críticas de colectivos o de grupos políticos.

¿Cuáles son los aspectos que le distinguen en su trayectoria?

Lo que a mí me ha distinguido es que utilizo criterios técnicos, la experiencia de treinta años que tengo y el consenso. Si yo propongo algo con lo que los otros estén en contra, no habrá un avance social en esta materia. En cuanto a mi visión política, a lo largo de mi vida he votado a partidos de izquierdas y de derechas, con la libertad de elegir a las personas que creo que tienen un buen proyecto para sacar adelante a Alicante, la Comunidad Valenciana o al conjunto del país.

¿Cómo valora la gestión política sobre los animales que se realiza actualmente?

Considero que hay anuncios y publicidad, mucho que se dice que se va a hacer, pero en la práctica no se aplica. La protección de los animales ha progresado mucho gracias a la conciencia de la sociedad. La única ley que tenemos en la Comunidad Valenciana es de 1994. Tiene que haber cambios legislativos que acompañen al progreso social. En los últimos cuatro años no se ha producido ningún avance significativo. Muchos anuncios, pero lo que hace falta son realidades.

«Las ideas que he desarrollado para el PPCV no son utópicas, son realizables, e implican a muchos organismos»

¿Dónde se encuentran los mayores problemas ahora?

En la Comunidad Valenciana hay dos problemas muy graves: el abandono y el tráfico ilegal de especies. Somos una de las principales vías de entrada de animales exóticos en España, y no tenemos centros públicos que den una respuesta a esa entrada. Hay gente que tiene en sus chalets tigres, serpientes o cocodrilos que no pueden ser retirados porque no hay centros para llevarlos. Queda mucho por mejorar, porque lo único que lo ha hecho ha sido la conciencia de la sociedad. Tenemos que ir de la mano para que se plasmen las propuestas.

Ha redactado 29 ideas para el programa del PPCV, ¿cuáles son las principales claves?

Cuando Mazón habló conmigo me puse a pensar desde mi experiencia qué se podría hacer para mejorar. Las propuestas que he elaborado no son utópicas, son perfectamente realizables y conllevan acciones claras que implican a muchos organismos de la Comunidad Valenciana. Las ideas que se irán dando a conocer tienen aspectos fundamentales, como la creación de una dirección de protección animal, con la que se buscará que no exista ni maltrato ni abandono. Hay que elaborar un plan estratégico integral contra el abandono.

¿Qué se lograría con esto?

Nuestro territorio contaría con un modelo a seguir. Es fundamental que estas propuestas no vayan contra nadie y tengamos el apoyo de todos los grupos políticos y colectivos. No hay una sola persona que no pueda apoyar las 29 ideas que he desarrollado porque todas han nacido desde el sentido común. Mucha gente, cuando las lea, se sorprenderá de que no se estén aplicando ya.