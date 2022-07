“No es un plato de buen gusto para nosotros pero tenemos que hacer un juego de equilibrios entre la postura del partido y lo que se acordó con los socios”. Esta frase desde el seno del PSPV-PSOE resume a las claras la encrucijada por la que están pasando los socialistas en el debate de la tasa turística. La formación de Ximo Puig se siente atrapada entre lo que acordó con sus socios en el Botànic, Compromís y Unides Podem, a finales del año pasado y la postura en contra que están encontrado tanto desde la oposición como, sobre todo, desde el sector hotelero. A esto hay que sumar que cada vez son más los alcaldes socialistas que gobiernan en el litoral los que levantan la voz en contra del impuesto.

Si en diciembre parecía que el problema quedaba lejano, ahora que se va a empezar a abordar su tramitación parlamentaria, las voces que se oponen elevan el tono. Esto lleva al PSPV a jugar al despiste sobre la postura que defenderán en el pleno del jueves en el que se abordará el impuesto que grava las pernoctaciones. El lunes, tras la reunión que se mantuvo con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) se daba a entender que se respetaría lo acordado con los socios, aunque luego cada ayuntamiento sería libre de aplicar o no la tasa. En cambio, este martes su síndica en las Cortes, Ana Barceló, ha vuelto a avivar las dudas: “Creemos que ahora no es el momento. El PSPV sigue pensándolo, el debate no es necesario ahora mismo. Mañana trasladaremos nuestra posición sobre la tasa”.

Mientras tanto, sus socios en el Botànic, siguen presionando al partido de Puig para que mantenga la postura que se acordó a finales del año pasado. Si el viernes la vicepresidenta, Aitana Mas, manifestó tras el pleno del Consell que espera que la tasa siga el recorrido previsto y recalcó que forma parte de la hoja de ruta trazada por el Gobierno autonómico, este martes ha recogido el guante la síndica Papi Robles. “En este momento el PSPV no nos ha comunicado qué va a hacer. Confiamos en que la aprueben, damos por hecho que se aprobará, me gustaría saberlo ya”, apuntó la portavoz de los valencianistas. En una línea similar se ha posicionado la síndica de UP, Pilar Lima: “Es un acuerdo que los tres partidos del Botànic ya alcanzamos el año pasado y los acuerdos están para cumplirlos”.

Por su parte, desde los tres partidos de derechas que forman la oposición al Gobierno autonómico, se sigue expresando el rechazo al impuesto y se apunta a una posición de debilidad de Puig ante las exigencias de sus socios. La síndica del Partido Popular, María José Catalá, ha criticado que el presidente “se arrodille” ante las pretensiones de Compromís y UP. Uno de los argumentos recurrentes del PP en esta polémica es hacer alusión al secretario autonómico de Turismo, Frances Colomer, el cargo socialista que con mayor vehemencia se ha posicionado en contra del nuevo impuesto. “Puig está permanentemente intentando engañar a los ciudadanos y al sector turístico y el debate sobre la tasa es su máximo exponente”, ha añadido Catalá.

Ciudadanos interpreta el impuesto como un ataque a uno de los principales motores de la Comunidad Valenciana, como es el turismo. Su síndica, Ruth Merino, ha lamentado el “afán recaudatorio” del Botànic y ha puesto el foco en una situación económica que atraviesa por un “momento crítico”, con la inflación disparada y un sector turístico que todavía no se ha recuperado de las consecuencias de los dos años de pandemia, a las que posteriormente se han sumado las de la guerra de Ucrania. Por último, Vox cree que el PSPV “se tragará el sapo de la tasa turística porque sigue secuestrado por sus socios”. Su síndica, Ana Vega, ha apostillado: “Es lamentable ver que al final van a tener que ceder de nuevo ante Compromís y UP y decirles que sí a todo”.