De un «error estratégico» que lamenta el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, al rechazo frontal manifestado por el sector hotelero en su conjunto. Las reacciones en contra no han tardado en sucederse desde que la síndica del PSPV en las Cortes valencianas, Ana Barceló, hiciera pública la decisión del grupo socialista de apoyar la tasa turística que acordó con sus socios de gobierno, Compromís y Unides Podem, en el pleno de este jueves en el que se comenzará a abordar la tramitación parlamentaria del nuevo impuesto que gravará las pernoctaciones a partir de 2024.

Decepcionado con lo que considera un «error estratégico» de su propio partido. Así de crítico se ha mostrado Colomer, tras el anuncio de Barceló. El secretario autonómico de Turismo ha sido una de las voces dentro del PSPV que más oposición ha mostrado ante la implantación del nuevo impuesto y ha llegado a afirmar que plantearía su dimisión en el caso de que se aprobara. De hecho, los partidos de la oposición han utilizado de forma recurrente los argumentos expuestos por el responsable de Turismo a la hora de cargar contra la gestión llevada a cabo por el Botànic y han recordado que debería dimitir para ser coherente con su discurso.

Pese a hablar de error estratégico y dejar patente su decepción, Colomer ha manifestado que lo que se vota es la toma en consideración de la proposición de ley. Por lo tanto, el secretario autonómico espera que se abra un nuevo proceso en el que se facilite la participación y el diálogo con los sectores afectados, un periodo que desea que sirva para «tejer consensos» con el sector turístico, uno de los principales motores económicos de la Comunidad Valenciana. «Me parece imprescindible para abordar este asunto y tomar la decisión final», ha añadido Colomer en la primera valoración que ha ofrecido tras conocer de parte de la síndica Barceló el sentido del voto de los socialistas en el pleno que se celebrará este jueves.

El día en el que Botànic rubricó el acuerdo inicial para la activación de la tasa turística, el 21 de diciembre, rColomer ya cargó duramente contra el gravamen al alojamiento. El secretario autonómico criticó que ni siquiera se le hubiera informado del pacto entre PSPV, Compromís y Unides Podem. En declaraciones a este diario, Colomer aseguró sentirse «muy decepcionado y perplejo». Sobre esta cuestión añadió: «Ni han contado conmigo ni me han hecho partícipe. Lo respeto, existe la división de poderes, pero con mi departamento no se ha consultado nada». Por último, apuntó que los caladeros tributarios tienen que estar en la oferta clandestina y en la economía sumergida, y no en los profesionales que generan empleo y riqueza económica.

Mientras, rechazo frontal, con los mismos argumentos que han mantenido desde el principio. Ésa es la postura que expresan desde la patronal Hosbec. «No es el momento, y no hay ni necesidad ni argumentos que justifiquen la puesta en marcha de la tasa», sentencia la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, quien pone el acento en que «el momento es especialmente inoportuno, porque estamos a las puertas de iniciar la temporada alta y que se hable de este impuesto ahora puede distorsionar el mercado».

No obstante, Nuria Montes, subraya que «ahora mismo lo que se vota es iniciar la tramitación parlamentaria, pero no la entrada en vigor. Por tanto, hay que hacer un trabajo jurídico-técnico, y habrá que ver si se aprueba finalmente». En este sentido, apostilla que «lo que esperamos es que el resultado final sea que no se apruebe la tasa y nosotros trabajaremos para que así sea».

Hosbec siempre ha mantenido, y así lo sigue haciendo, que «el principal problema es que los partidos que quieren imponer la tasa no pisan la calle ni conocen la realidad del sector turístico de la Comunidad Valenciana». A modo de ejemplo, Nuria Montes cita la complicada situación en la que se encuentran los empresarios turísticos de la Venta del Moro tras el incendio que se declaró en la zona la semana pasada. «Están desolados, en una situación muy complicada, y todo se complicará más si los clientes tienen que pagar la tasa turística cuando entre en vigor», sostiene la secretaria general de Hosbec.

Por su parte, las patronales del ocio, turismo, hostelería e industrias afines de la Comunidad Valenciana han reiterado su rechazo a la tasa porque consideran que no es el momento adecuado debido a la actual incertidumbre económica.

Así lo han defendido en un comunicado conjunto Fotur, Aediva, Aepub, Ejuva, Binmaval, Promfest, Abcv, Aesava, Prodjcv, Avegal, Pccv, Música Procv, la Asociación de Empresarios de la Marina de Valencia, ProFest y la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunidad.

Al respecto, las organizaciones empresariales han argumentado que cualquier incremento o subida de precios, en la coyuntura económica actual, «supone un rechazo por parte del turista o usuario». A ello añaden que «a la Comunidad Valenciana aún le queda recorrido turístico».