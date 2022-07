La polémica sobre la tasa turística no ha hecho más que comenzar. El acuerdo que alcanzaron a finales del año pasado los socios del Botànic, PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, inició el jueves su recorrido parlamentario en las Cortes mientras un informe de la Universidad de Alicante, encargado por la Secretaría Autonómica de Turismo, tumba las tesis con las que se quiere implantar el impuesto que grava a las pernoctaciones. El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, la voz dentro del PSPV que más crítica se ha mostrado con el gravamen, defiende el documento elaborado por la institución académica alicantina, mientras que la vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, tiende su mano para colaborar con el Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (Invat·tur), a la vez que reitera la necesidad de la tasa. El tercer socio del Botànic, UP, sostiene que otros informes sí que son partidarios de la entrada en vigor del impuesto, mientras que el bloque de derechas de la oposición lamenta, de forma conjunta, que la coalición que gobierna la Comunidad prefiera imponer su ideología antes que escuchar las recomendaciones que les llegan desde el ámbito académico, como los expertos de la UA que han tumbado con argumentos contundentes y demoledores los supuestos beneficios del gravamen.

Colomer asegura que el trabajo que se ha realizado desde la institución académica alicantina está al servicio de la sociedad, de los sectores, de los grupos de opinión y de los partidos políticos «como todo lo se hace desde el Invat·tur», entre lo que incluye, por ejemplo, los estudios que se han realizado sobre el impacto que tiene el turismo en el cambio climático. «La intención es publicar el informe para que toda la sociedad pueda acceder al trabajo, y hacer una presentación pública», que el secretario autonómico de turismo cree que tendrá lugar en breve. Colomer asegura que los expertos de la UA han trabajado con «total independencia y autonomía» para realizar el informe que se les encargó, en el que han reflejado lo que «consideran oportuno». Por último, sobre la elección de la UA para la confección del documento, el responsable turístico añade que es «una referencia y el estudio informa con solvencia académica y ayudará a pensar y centrar el foco».

Al margen de las palabras de Colomer, desde el grupo socialista en las Cortes se declina hacer valoraciones sobre el informe de la UA, argumentando que no han recibido el documento y que, por lo tanto, no lo han podido analizar en profundidad. El PSPV ha cedido finalmente a la presión de sus socios en el Botànic y el miércoles decidió que apoyaría la proposición de ley en el inicio de la tramitación parlamentaria. La vicepresidenta Mas ya recordó que se trata de uno de los acuerdos fijados en la hoja de ruta de la coalición y ahora insiste en la necesidad del impuesto, pese a informes que tumban sus tesis como el de la UA. La crevillentina tiende la mano a colaborar con el Invat·tur «en aspectos como impulsar un modelo turístico basado en el valor añadido, la calidad y la diversificación, que sea amable y respetuoso con la ciudadanía». Al tiempo, recalca que hay un año para poner en marcha el impuesto y que no es de carácter obligatorio. «Estamos asistiendo a un falso debate. Los alcaldes de Sevilla, del PSOE, y de Málaga, del PP, quieren poner en marcha la tasa», añade la portavoz del Consell.

Desde UP, su diputado Ferran Martínez, que el jueves ejerció como portavoz durante el debate en las Cortes, sale al paso para señalar que hay más informes que el de la UA, entre los que alude a uno realizado por la Cátedra de Nueva Transición Verde de la Universitat de València. «Los documentos a los que nosotros hemos tenido acceso se muestran favorables a la tasa, ya que aseguran que no tiene un impacto negativo, la demanda turística en los lugares donde se aplica aumenta y la competitividad del sector mejora», apostilla Martínez.

Bloque de derechas

La derecha valenciana cierra filas en contra de la tasa. El líder del PPCV, Carlos Mazón, cree que «el impuesto turístico es un error que hará perder competitividad a la Comunidad Valenciana», en un discurso diametralmente opuesto, por ejemplo, al de UP. Como vienen haciendo desde el inicio de este debate, los populares apuntan directamente al presidente de la Generalitat, Ximo Puig. «Es quien lo va a cobrar», señala Mazón, que también lamenta que «por unos pocos euros» la Comunidad Valenciana pierda posicionamiento.

En su rechazo al gravamen, Ciudadanos recurre al informe de la UA. «Confirma que el sector turístico contribuye, y mucho, a las arcas publicas y desmonta el mantra en el que se apoyan los socios del Botànic», resalta el diputado Carlos Gracia, quien también tomó la palabra en el debate en las Cortes. «La tasa siempre nos ha parecido un despropósito y la pagaremos los valencianos, que somos más de la mitad del turismo nacional», añade.

La síndica de Vox, Ana Vega, cree que el informe de la UA pone de manifiesto que el Botànic «piensa más en las siglas que en el interés general». Para Vega, «Puig le está dando una puñalada al sector turístico en contra del criterio de los expertos universitarios».