Los alcaldes se revuelven contra la tasa turística y se niegan a aplicarla en sus municipios

En diciembre del año pasado, cuando PSPV, Compromís y Unides Podem sellaron el acuerdo inicial de la tasa turística en la Comunidad Valenciana, los alcaldes de los municipios del litoral de la provincia se pronunciaron con más o menos tibieza contra el impuesto. Cierto es que desde las localidades que gobierna el PP ya se apuntó que se negarían a aplicar la tasa. Ahora, que la proposición de ley ha iniciado su recorrido parlamentario en las Cortes valencianas y, por tanto, su entrada en vigor se ve más cercana, son más los alcaldes que se están revolviendo en su contra y las voces discordantes dentro del PSPV han elevado su tono, lo que augura el fracaso del proyecto de los socios del Botànic.

Dentro de los socialistas, uno de los alcaldes más críticos es el de Dénia, Vicent Grimalt. Si en diciembre dijo que tenía que estudiar cómo se aplicaría el impuesto, su discurso ahora es mucho más contundente. «Tengo claro que mientras gobernemos no lo vamos a aplicar. Las cosas no se han hecho como se debería en las Cortes y no se puede hablar de una tasa, ya que es un impuesto», señala Grimalt, cuyo último argumento ha sido uno de los más utilizados las últimas semanas por parte del PP para desacreditar el acuerdo del Botànic.

Muchos son los alcaldes del PSPV que echan en falta que se haya trabajado para consensuar posturas con el sector turístico. Entre ellos, se encuentra el primer edil de Xàbia, José Chulvi: «La decisión de la aplicación se tiene que tomar de manera consensuada y atendiendo a lo que se decida entre empresarios, vecinos y grupos políticos». Vicente Arques ya afirmó que en l’Alfàs del Pi no necesitan la tasa, porque casi todo su turismo es residencial.

El pleno de La Vila Joiosa ha decidido que el municipio no va a aplicar el impuesto y que, si dependiera de ellos, no se aprobaría en las Cortes. «Menos Compromís, el resto de partidos no apoyamos aplicar la tasa en nuestra localidad», asegura el alcalde, Andreu Verdú. Para su razonamiento emplea argumentos económicos, en una línea similar a la que ha venido expresando el líder del PSPV, Ximo Puig, quien no se ha cansado de repetir que no es el momento «oportuno» para este debate ante la crisis económica.

Reunión

Los representantes de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) mantuvieron el lunes una reunión con las tres síndicas del Botànic en las Cortes. En aquel encuentro se trasladaron más dudas que certezas respecto a la conveniencia de aplicar la tasa. El presidente de la FVMP, el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, recuerda que la autonomía es de los ayuntamientos y que en el caso de su ciudad «no se aplicará porque el impacto turístico es limitado».

Uno de los alcaldes que ha defendido desde el primer momento lo inoportuno que es el debate de la tasa en plena crisis económica es el de Elche, Carlos González. «Es una cuestión extemporánea porque el sector no se ha recuperado completamente de las consecuencias de la crisis derivada de la pandemia y de la incertidumbre causada por la invasión de Ucrania», afirma el regidor de la ciudad de las palmeras, quien también apuesta por la aplicación de nuevas políticas de estímulo, unas medidas que asegura que ya han trasladado personalmente a Hosbec y a la CEV.

Cuando el Botànic alcanzó el acuerdo a finales del año pasado, en Orihuela gobernaba al PP. Ahora que se ha iniciado la tramitación parlamentaria de la proposición de ley, la Alcaldía de la capital de la Vega Baja está en manos del PSPV. Su alcaldesa, Carolina Gracia, afirma al respecto del gravamen que «el momento de apostar por la tramitación no es el más adecuado y en Orihuela no se aplicará hasta que no haya una posición común con los sectores turísticos y económicos».

Sin salir de la Vega Baja, y acabando con los alcaldes socialistas, el regidor de Guardamar, José Luis Sáez, también manifiesta que en su municipio no se piensa aplicar la tasa. Por lo tanto, ni uno solo de los primeros ediles del PSPV consultados manifiesta su apoyo explícito al impuesto, lo que pone de manifiesto la contradicción en el partido de Puig, ya que mientras en las Cortes se apoya una postura, en los municipios se afirma que se va a aplicar la contraria.

Hospitalidad

Pasando a los alcaldes del PP, uno de los que se han mostrado más críticos con el debate ha sido el de Benidorm, Toni Pérez, quien insiste en que «no es una tasa, sino un impuesto» y que su aplicación es «contraria al modelo de hospitalidad de la Comunidad Valenciana». Pérez se reafirma en su negativa a la implantación con el propósito de mantener la sintonía con un sector «que siempre ha defendido el nunca a una tasa que persigue penalizar su actividad». Por último, el alcalde de Benidorm cree que es «una imposición de los que odian al turismo».

De la capital turística de la Costa Blanca a la capital de la provincia. En Alicante, Luis Barcala expresa un «no» rotundo a la tasa turística. «Es innecesaria y perjudicial en cualquier supuesto, y especialmente en un momento en el que el sector se recupera gradualmente de las fortísimas restricciones de la pandemia», apunta el popular, para añadir a continuación: «Imponer esta tasa solo tiene por objeto recaudar a toda costa del sector turístico, algo que en Alicante no vamos a permitir bajo ningún concepto».

La postura de Torrevieja también es contraria a la implantación del impuesto. «Todo el sector está en contra y es un grave error, en este momento de recuperación, generar un incremento impositivo que no va a hacer que mejore la situación», afirma el alcalde, Eduardo Dolón. «Lo más grave es que vamos a encontrarnos dentro de la Comunidad municipios separados por una calle en los que en uno se aplique el impuesto y, en otros, no. Nadie lo entiende», añade el también portavoz del grupo popular en la Diputación de Alicante.

En Finestrat, igualmente, no se aplicará la tasa. Así lo afirma su alcalde, Juanfran Pérez Llorca. «Gravar al sector cuando se está recuperando de la pandemia no ayuda a nadie», indica el primer edil, otro de los que recalca que es un impuesto y no una tasa. El también vicesecretario de Organización del PPCV apostilla: «Es incomprensible que el PSPV apoye una proposición de ley con la que están en contra sus alcaldes. Eso es engañar a los ciudadanos y lo hacen como parte de una estrategia de carácter electoral».

Competitividad

Desde el Baix Vinalopó, la alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano, se suma al «no» rotundo a la tasa. La responsable del equipo de gobierno de la villa marinera justifica su rechazo con argumentos económicos, ya que alude al problema de la pérdida de competitividad y a la competencia que suponen los países que ofrecen unos precios más asequibles para el viajero. «La repercusión para las arcas municipales va a ser mínima, a cambio de generar un problema añadido a los hoteleros», expresa Serrano.

El alcalde de Pilar de la Horadada, José María Pérez, considera que «no es el momento de imponer la tasa» y que su municipio «no tiene intención de implantarla». Para ello, alude a unos indicadores que apuntan que la ocupación este verano se acercará a los niveles de años anteriores en todos los complejos turístico de su término municipal. La localidad también aprobó en noviembre del año pasado una modificación puntual de su PGOU que permite el uso de viviendas turísticas.

«Nuestros visitantes tienen un presupuesto y preferimos que se lo gasten en los establecimientos, donde generarán mayor beneficio económico. Vivimos en un mundo globalizado, con los costes apretados, y no queremos añadir más problemas», indica el alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer. Por su parte, en Sant Joan d’Alacant, donde la Alcaldía la tiene Ciudadanos, su regidor, Santiago Román, alude a la pérdida de competitividad para rechazar la tasa y cree que el debate llega en «el peor momento».

Solo en Altea, donde gobierna Compromís, se escucha a un alcalde, Jaume Llinares, defender la tasa. El gravamen se justifica por la capacidad que tendría para mejorar los recursos turísticos de la localidad, entre los que se incluyen los servicios de limpieza y recogida de basuras o el mantenimiento de las playas. «Este impuesto no se notará en la afluencia de turista», finaliza Llinares.