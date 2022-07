El economista y exconseller de Hacienda José Manuel Vela Bargues ha fallecido a los 60 años. El político del Partido Popular encabezaba la consellería en los años más duros de la crisis económica de 2008 y se enfrentó a la ardua tarea de gestionar las finanzas del gobierno autonómico en los momentos más delicados de la crisis de pagos.

Licenciado en Ciencias Económicas en 1986 en la Universitat de València, Vela se doctoró cuatro años después. El economista ha guardado una estrecha relación con el mundo universitario, pues ha ejercido como profesor en la UV y en la Universitat Jaume I de Castelló, donde llegó a ocupar el vicerrectorado.

En 2011 fue nombrado conseller de Hacienda y Administración Pública por el entonces president Francisco Camps, quien dejó en sus manos las labores de reducir la deuda pública de la Generalitat Valenciana.

Durante su paso por la conselleria, y coincidiendo con la época más complicada de la crisis, estuvo a punto de suspender los pagos ante la falta de liquidez del gobierno popular.

"Recuerdo que esos días me llamaron de la conselleria y me dijeron que los bancos no nos renovaban las pólizas y que no podíamos pagar las nóminas en plena Navidad", evoca Fabra a este diario en el reportaje 'Cuando la Generalitat vivió al límite' de Carlos Alós.

"La tormenta perfecta"

Con la burbuja inmobiliaria detonada y sumidos en una enorme deuda, los ingresos del gobierno autonómico se desplomaron. A finales de diciembre de 2011, la Nochebuena en el Palau fue un momento límite.

«Fueron días muy complicados, una situación crítica, de muchísima tensión», rememoraba el expresidente Alberto Fabra que había asumido las riendas de la Generalitat apenas seis meses antes, en julio de 2011.

En ese mismo reportaje, el propio Vela recordaba que los bancos dejaron de prestar dinero a las Administraciones, algo que valoró como "la tormenta perfecta" y aseguró que "crearon una gran incertidumbre".

Reacciones en el entono político

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, adelantada por el periodista de la Cadena Ser Bernardo Guzmán, se han ido sucediendo las reacciones de periodistas y políticos que conocían al exconseller.

El actual presidente del PPCV y de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha enviado "un fuerte abrazo a la familia" en un mensaje en el que ha destacado que "se nos va repentinamente el exconseller y catedrático José Manuel Vela" del que ha puesto en valor su trayectoria en la comunidad universitaria.

Juan Carlos Moragues, que sucedió al economista en el cargo en 2012, ha insistido en el "esfuerzo, dedicación, entrega y trabajo" de Vela durante la gestión de lo que recuerda como "una situación de máxima dificultad" la que atravesaba en el momento el gobierno autonómico.

Además, Moragues ha puesto en valor su "capacidad de sacrificio por el servicio público" al explicar que Vela "hizo lo que la Generalitat necesitaba sin importarle el desgaste personal que suponía". El ex delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha querido enviar su "más sentido pésame" a la familia.

El actual conseller de Hacienda, Arcadi España ha recordado que "gestionó momentos muy complicados". La consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Josefina Bueno, ha enviado su "más sentido pésame a la familia" al conocer el óbito.

El secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, ha escrito que se ha quedado "helado" al conocer la noticia y ha relatado que fue el exconseller quien, en su época universitaria, le "enseñó a leer sentencias".

La exconsellera de Sanitat y actual síndica del PSPV, Ana Barceló ha trasladado sus condolencias a la familia del economista y a los miembros del Partido Popular de la Comunitat Valenciana en un mensaje en el que ha asegurado que sentía "enormemente su pérdida".