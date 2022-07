¿Va a dimitir Francesc Colomer por la tasa turística?

Lo que se votó el jueves es iniciar la tramitación de la proposición de ley de la tasa turística. No se ha aprobado absolutamente nada más que eso. Ha llegado al Parlamento y después se iniciará un proceso en el que espero que se escuche y se dialogue de verdad con el sector, y que se atiendan argumentos, que se superen topicazos y que haya una verdadera comprensión para descartar la tasa turística. Se va a empezar a tramitar, y voy a pedir que haya un informe del Consell Jurídic Consultiu y del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, y una escucha activa hacia el sector y los municipios, cosa que no se ha hecho, y se cubran todos los pasos de una ley que pretenda la calidad democrática mínima. Si se aprueba la tasa sin la voluntad del sector, la dimisión es un escenario posible, y ya lo dije en su momento, pero, de momento, no se ha aprobado nada.

Sin embargo, la oposición está apretando mucho con su posible dimisión en los últimos días. ¿Se siente presionado?

No, no me siento presionado por nadie. La oposición juega su papel.

En cualquier caso, su posición es la más crítica dentro del Ejecutivo. ¿Le podrían costar el puesto estas discrepancias?

Es también otro escenario, pero, desde luego, no voy a cambiar mi posición para nada. Además, ahora llega el momento de la verdad. En El exótico Hotel Marigold, una bellísima película, el personaje, en un momento muy duro de desesperación, dice: «Esto no puede acabar mal, y si acaba mal es que no es el final» Eso podría definir muy bien el minuto y resultado de la tasa turística. No es el final porque nos queda la última vuelta, y ahí sí tomaré mi decisión. Nunca aplicaré la tasa y no me quedaré para verlo.

¿Se siente solo Francesc Colomer en el Botànic?

Me siento con una sensación extraña, pero tengo la confianza del presidente. Con el presidente, mucha gente se está equivocando. Para nada hay que meterlo en este dibujo. El presidente no puede ni debe controlar todas las derivadas y variables de este complejo mundo botánico. Hay un gobierno de coalición y eso entraña este tipo de situaciones, que tampoco deberían extrañar a nadie. Gobernar en coalición tiene pros y contras. El gran defensor de los sectores productivos y del turismo es el presidente Puig. Nadie ha conducido en España con tantas dificultades, pero también con tantos aciertos y con tanta templanza, la crisis sanitaria. Ha hecho todo lo posible y más, y no imagino este tiempo sin el presidente Puig, y no soy persona de lisonjas.

Tanto el presidente de la Generalitat como la síndica del PSPV-PSOE, Ana Barceló, dicen que no es el momento de aprobar una tasa. Aún así, el grupo socialista ha dado luz verde al inicio de su tramitación en las Cortes. ¿Cómo se explican esas contradicciones de su partido?

Porque no estamos solos, y Ana Barceló ha aguantado todo lo que ha podido. Por Ana Barceló, de hecho, siento un gran respeto desde hace muchos años, y sólo por todo lo que ha sufrido en Sanidad me merece todo el respeto. Ahora está en las Cortes, y ha hecho todo lo que ha podido, seguro. A partir de ahí, estoy francamente decepcionado. Se vive en un mundo paralelo, en una realidad paralela, pero tampoco señalo a nadie. Las circunstancias, los acuerdos, la dialéctica dentro de un gobierno de coalición es muy complicada.

Sin embargo, el PSPV-PSOE no dio a conocer el sentido de su voto hasta el día antes del pleno...

Eso parece. ¿Por qué? Porque había muchas dudas, y es lógico. Ana quiso escuchar al municipalismo e hizo lo que pudo, pero hay que seguir escuchando a todo el municipalismo, del signo que sea, porque, al final, son actores fundamentales en esta cuestión.

Precisamente en lo que se escuda el Botànic es en que será un impuesto de aplicación voluntaria para los municipios...

Sí, pero hay una ruptura de la unidad de mercado de la propia marca Comunidad Valenciana, y eso nos arroja a una especie de jungla donde cada cual puede hacer lo que quiera. Se deja al sector turístico a merced de las decisiones y de los pactos políticos. Con la tasa turística, se deja la capacidad de competir y los instrumentos de competitividad del sector turístico, como puede ser el precio, poner impuestos o no, a merced de los acuerdos multifacéticos, y aquí la izquierda y la derecha se confunden. Cuando dicen que en el mundo hay tasas, las han aplicado la democracia cristiana, los conservadores, los liberales... Quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Por ejemplo, la subida brutal del IVA cultural en 2012 fue devastadora para el sector turístico , y eso lo hizo quien lo hizo. Es un error utilizar ese marco, y más error que nos ubiquemos nosotros en ese marco, como progresistas. No es verdad que la izquierda sube impuestos y la derecha los baja. En el turismo no ha sido así en Europa.

Sin embargo, el impuesto a las pernoctaciones está impulsado desde la izquierda...

Esto no es ni una tasa ni un impuesto, esto tiene instinto de multa, tiene instinto de penalización. Incluso algunos interlocutores han sido bastante explícitos con eso de que paguen los de fuera, y a mí esa percepción de los de dentro y los de fuera me da miedo, porque de ahí a las fobias hay un centímetro. Que paguen los de fuera, además, cuando más del 60% del turismo nacional somos valencianos, y como si los de fuera no pagaran. El último informe de Impactur cifra en 3.900 millones de euros lo que le aporta el turismo fiscalmente a la Comunidad Valenciana, y nuestros presupuestos son lo que son: nada, no compensamos.

Precisamente ese es uno de los argumentos que utiliza el informe de la UA encargado por Turismo y que directamente tumba todos los argumentos en los que se apoyan los defensores de la tasa. ¿Qué se va a hacer con él?

Vamos a hacerlo público porque, evidentemente, para eso lo hemos encargado. Lo vamos a poner a disposición de todo el mundo, ahora que arranca el debate en las Cortes, y creo que va aportar elementos de reflexión. Con eso hemos cumplido con un deber institucional, porque lo hemos encargado nosotros, y hemos cumplido con un deber social. Lo único que habíamos escuchado hasta el momento es que, cuando viajas a no sé dónde, sí pagas la tasa. Hay gente que dice que se pone la tasa para desmasificar y cinco minutos después le escuchas decir que con la tasa siguen viniendo más turistas. Más allá de la subjetividad de cada cual, necesitábamos un informe de calado académico de una universidad especializada en turismo, que es la de Alicante, que también es la provincia más potente en este sector, y que informara con solvencia académica, y ayudara a pensar y centrar el foco.

Sin embargo, hay otro de la Universidad de Valencia que apunta todo lo contrario...

No lo sé, de verdad. No le he visto ni me lo ha hecho llegar nadie.

Cuando se alcanzó el pacto entre los tres socios del Botànic en diciembre, se dijo que ahora tocaba hablar con todos los agentes implicados. Sin embargo, este mismo lunes los alcaldes se quejaban de que faltaba información. ¿Qué ha fallado?

No se ha escuchado lo suficiente, y no lo digo yo, lo dice todo el mundo, pero no pasa nada. Hay tiempo. No es el final, porque se puede y se debe escuchar. Es verdad que se puede escuchar y pasar de todo, y también se puede escuchar y asimilar, tener empatía, capacidad de entender, porque a mí también me ha preocupado muchísimo un marco que no podemos comprar, que es el que equipara posición antitasa con propatronal, y se mete todo el tema de los trabajadores, y una confrontación marco de lucha de clases, cuando esto no va de empresarios y trabajadores. Esto va de estrategia comercial; de reunirte con los departamentos de marketing, que no sé si son empresarios o trabajadores o el talento de la empresa, porque la empresa la veo así y la empresa del futuro queremos que se focalice en la gestión del talento disponible, estés donde estés, que formes parte una empresa en la que te impliques con sus valores, con convenios laborales dignos, donde la gente concilie con la vida familiar... Pero no se trata de la patronal, sino de que hablen con los departamentos de estrategia comercial, que son los que pelean un céntimo con los touroperadores, en este mientras tanto en el que todavía dependemos de muchos mercados sensibles al precio por la recuperación. Por eso también estamos trabajando en programar el final de una dependencia excesiva de los touroperadores, a través de la transformación digital, para controlar más toda la cadena de valor. Eso sí que sería estar hablando de lo que toca y no hablar de la tasa.

¿Cuál va a ser su papel a partir de ahora?

Mi papel va a ser el de oponerme la tasa, tratar de aprovechar el tiempo de la tramitación para pedir exactamente esos informes del Consell Jurídic Consultiu, del CES, que se hable con los ayuntamientos, que se hable con el sector, y que se rectifique. Además, el mundo ha cambiado, y no te puedes quedar con tus certezas y con tus dogmas. Tengo un gran respeto por Manolo Mata, que fue quien firmó el acuerdo y es un personaje extraordinario de la política valenciana por muchos motivos, pero en estos siete meses ha cambiado todo. La inflación supera el 10%, está la amenaza de recesión, el encarecimiento de los costes de producción, el incremento salarial del 4,5% en el convenio y muchas cosas más que afectan a la oferta y la demanda. La demanda embalsada se va a ver este verano, pero no se pueden confundir los llenos que vamos a ver con la rentabilidad. Muchos hoteles son deudores de acuerdos con touroperadores a precio cerrado y no les van a poder repercutir la realidad del precio de hoy, que es mucho más caro, y ahora es el momento de devolver los ICO que les permitieron no morir en los dos años del cerrojo.

¿Y en qué medida este proceso en el que dice que ha faltado escuchar puede ir contra la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad?

Esto ha roto el consenso, la idea de política de Estado que está en el espíritu de la Ley de Turismo Ocio y Hospitalidad, ha estropeado relaciones, ha enrarecido el clima, ha desestabilizado al municipalismo. La ley es nuestra gran joya de estos años, recoge una serie de compromis y valores, y hay uno que habla de la cogobernanza colaborativa, la participación dinámica y la codecisión. Sin embargo, con la tasa, se va a transformar al sector en destacamentos o delegaciones de la Agencia Tributaria, porque habrá en la recepción un aparato administrativo al servicio de la recaudación. El estropicio es significativo.

¿Se aprobará la tasa turística finalmente antes de que finalice la legislatura?

Espero que no. Confío en que se rectifique, y el argumento más importante no es el económico, el más importante es que es un tema ético y estético. Estás bajando impuestos, las tasas de la Generalitat. Por tanto, el instinto de multa es lo que no puedo admitir, porque los turistas no vienen de gorra, pagan por todo, y, encima, sólo se penaliza al alojamiento legal.

¿Se ha sentido desautorizado tras todo lo ocurrido?

Más que desautorizado, me he sentido ignorado o un poco desplazado, pero puedo entenderlo, porque, cuando gobiernas en coalición, no puedes aspirar a que te hagan caso en todo, pero en este tema, y cuando este Gobierno ha hecho todo lo que ha podido en favor del turismo, no tiene mucho sentido lo que ha pasado. Se han impulsado ayudas directas, el bono viaje, un viraje hacia la sostenibilidad y la inteligencia turística... La premura y la obsesión por la tasa, además, coincide con el gran reto que tienen las administraciones, que es digerir los Next Generation, que vienen absolutamente focalizados para proyectos de sostenibilidad, transformación, transición energética, descarbonización... Todo lo que se le pide a la tasa como impuesto finalista. Se han hecho muchas cosas y es injusto y surrealista que acabemos colgados de la tasa. Entiendo a Manolo Mata y a Ana Barceló, y los admiro, ni te cuento al presidente de la Generalitat, pero estoy aquí para defender al sector turístico de la Comunidad Valenciana, no al sector porcino de Extremadura.

«Mi deber es apoyar al sector en todas y cada una de sus causas justas»

Colomer subraya que también se está trabajando con las pequeñas empresas de turismo activo, por ejemplo

¿Y no le preocupa que, al final, sólo se le acabe asociando a su posición antitasa?

Mi deber es apoyar al sector en todas y cada una de sus causas justas. Ahora hablamos de la tasa, pero estoy con las pequeñas empresas del turismo activo cuestionando la Ley de Profesiones Deportivas que esta misma semana han aprobado las Cortes y que las desprecia completamente. O junto a los bodegueros en la defensa de la Terra dels Alforins ante las eléctricas o contra la Mat, la línea de grandes torres de alta tensión que perjudica el agroturismo y las casas rurales de familias que quieren vivir del turismo en el interior despoblado, o con los festivales sorteando todos los obstáculos para que se organicen... O ante Costas, la Confederación del Júcar o el Imserso peleando mil causas porque no entienden el valor del sector turístico.

La temporada alta en el sector ya ha arrancado. ¿Puede afectar toda la polémica que se ha generado en torno a la tasa turística?

A esta no creo, pero lo que sí que hace es enrarecer las cosas.

En diez meses se celebrarán elecciones. ¿En qué se puede traducir toda esta situación en términos electorales?

No lo sé, pero, al final, los ayuntamientos son la primera línea de defensa del turismo, los alcaldes socialistas y los alcaldes del signo que sea harán su declaración de principios, y ahí estará la clave electoral.