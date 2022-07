Normalidad absoluta. Eso es lo que trató de escenificar este martes el PSOE, después de hacerse público la noche anterior que Francesc Sanguino iba a presentar su dimisión como portavoz municipal, tras la intensa ronda de reuniones de la cúpula de los socialistas valencianos, por un lado, con el propio Sanguino, y, por el otro, con el exsenador Ángel Franco y con el secretario local de los socialistas alicantinos, Miguel Millana. Unos encuentros marcados por la tensión, en los que se trató de forzar la dimisión de Francesc Sanguino no sólo como portavoz sino también de su acta de concejal, aunque, en última instancia, se consiguió lo importante para ellos: lograr que aceptara cesar como número uno del grupo municipal. Con ello, el PSOE trataba de dar por cerrado el conflicto con Sanguino. Un objetivo que, al menos en la jornada del martes, no consiguió. Tanto el propio Sanguino como el bipartito que gobierna el Ayuntamiento de Alicante -formado por PP y Cs- ahondaron en la crisis de los socialistas y alargaron un poco más la agonía.

Desde el partido, a lo largo de la jornada, trataron de dar por superada lo que entienden que ha sido una «crisis puntual» que se daba por cerrada con la retirada de Sanguino como número uno del grupo municipal socialista y la elección de un portavoz de transición, cargo que podría ser para la portavoz adjunta, Trini Amorós, o para el secretario local del PSOE en Alicante, Miguel Millana, que es quien gana más fuerza en este momento, una vez que Sanguino pasara a ser un edil raso y la ejecutiva local decidiera el nombre de su sucesor. Partían de la base de que, salvado ese escollo, el objetivo principal es resolver el problema estructural de los socialistas en la capital de la provincia: trabajar un liderazgo fuerte de cara a las elecciones municipales de mayo del próximo año, aunque el nombre de la persona que lidere la lista -sea la síndica en las Cortes, Ana Barceló; sea la consellera de Innovación, Josefina Bueno; sea cualquier otro mirlo blanco- no se conocerá como pronto hasta después del verano.

Sin embargo, prácticamente 24 horas después de que Sanguino aceptara presentar su dimisión como portavoz municipal, aún no había constancia de que se hubiera formalizado, dando así pie a mil y una especulaciones. La puntilla a los socialistas se la dio el bipartito al filo del mediodía, al acelerar la aprobación de lo que había pedido Sanguino vía registro y que fue lo que abrió la caja de los truenos el pasado viernes: aprobar la destitución de los concejales Trini Amorós y Miguel Millana en consejos y empresas participadas, así como el cese de tres de los asesores, todos ellos afines al sector liderado por el exsenador Ángel Franco. El equipo de gobierno sólo necesitó cuatro días para dar el plácet a lo solicitado por Sanguino, pese al documento suscrito el lunes por siete de los nueve concejales socialistas en el Ayuntamiento de Alicante -todos menos Sanguino, y Lara López, la única edil que se mantiene a su lado- en el que rechazaban la decisión «unilateral» de su portavoz municipal y pedían que retirara los escritos, algo que, evidentemente, no hizo. La única bala que les queda ahora a los franquistas es esperar a que haya una nueva persona en la portavocía y deshaga lo aprobado con otra tanda de solicitudes.

Eso sí, Trini Amorós continúa en la portavocía adjunta, pese a que era otra de las destituciones a las que aspiraba Sanguino. En este caso no lo puede tramitar el portavoz y ha de tratarse de una petición del grupo «por unanimidad», de acuerdo a lo que marca el Reglamento Orgánico del Pleno, según han explicado desde el bipartito, que se ha dado prisa en dar validez a las modificaciones.

En los escritos que presentó Francesc Sanguino se proponía la sustitución de los representantes designados por el grupo socialista en los consejos de administración de las empresas participadas por el Ayuntamiento de Alicante, Mercalicante y Aguas de Alicante; y en la Junta General de la Comunidad de Bienes del Teatro Principal por el propio Sanguino, en lugar de Trini Amorós y Miguel Millana. En el caso del secretario local del PSOE, en Mercalicante; en el de la portavoz adjunta, en los otros dos organismos.

«Es lo único que hemos podido aprobar, y la petición que se hizo el viernes de los tres asesores, que es cuestión del propio portavoz, pues tiene la potestad de hacerlo. Se ha firmado el decreto -por parte de Barcala- y a las 15 horas dejan de ser asesores del Partido Socialista», dijo a modo de justificación el portavoz del bipartito, Antonio Manresa, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. «En lo demás nosotros no tenemos nada que decir, es una cuestión interna del propio PSOE. Lo único que hemos dicho y pedimos es que los partidos se pongan a trabajar por y para la ciudad de Alicante», apostilló Manresa, haciendo como quien no quiere la cosa un poco más de sangre con la crisis de los socialistas. Por si con eso ya no fuera suficiente, posteriormente, dejó caer que «vemos que hay unas turbulencias importantes en el Partido Socialista a nivel nacional, autonómico y local en estos momentos».

En este contexto, desde el sector franquista trataban de mantener la calma y la normalidad, sin entrar en más polémicas. Hasta el punto de que por la tarde visitaron la playa de la Albufereta, tras los últimos desprendimientos registrados. Sin embargo, la crisis seguía abierta. Y lo peor es que en determinados círculos socialistas se muestran muy críticos con todo lo sucedido. Ponen el acento en que Franco y el partido, al final, no son más que una «apisonadora». Para algunos, incluso, Sanguino, pese a todas sus cosas, no es más que otra víctima.