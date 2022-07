Que el PSPV-PSOE no se posicionara a favor de la tasa turística, que su líder, Ximo Puig, haya reconocido abiertamente que no es el “momento oportuno” para afrontar este debate ante la coyuntura económica y que la mayoría de sus alcaldes en el litoral de la provincia de Alicante manifiesten que no la piensen aplicar en sus municipios, mientras que, posteriormente, el grupo socialista en las Cortes valencianas vote a favor del inicio de la tramitación parlamentaria del nuevo impuesto supone para el líder del PPCV, Carlos Mazón, una “incongruencia” y una nueva muestra de que el Botànic está “dividido y colapsado”.

El político alicantino ha abordado este miércoles diferentes cuestiones relacionadas con la actualidad, entre ellas la de la polémica que se ha generado en torno al debate sobre la tasa turística. “Vemos un Gobierno dividido, en el que cada uno mira para un lado y en el que se dice una cosa y la contraria. Se niegan a bajar los impuestos, con los grandes eventos en la Comunidad dicen una vez que sí y otra que no, hablan de colaboración público-privada y al día siguiente hacen lo contrario...”, ha lamentado Mazón, quien también ha puesto el ejemplo de las diferentes posturas mostradas sobre la abolición de la prostitución, lo que generó uno de los últimos encontronazos de Mónica Oltra, antes de su dimisión, en este caso con la consellera de Justicia, Gabriela Bravo. Mazón carga contra el gravamen a los bancos y pide eliminar comisiones Mazón también ha sido preguntado sobre la crisis interna que está viviendo el PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, una batalla en la que se están enfrentado el aún portavoz municipal, Francesc Sanguino, y el grupo afín al exsenador Ángel Franco y el secretario general de los socialistas en la capital de la provincia, Miguel Millana. El líder del PPCV no ha querido entrar en profundidad en la crisis por la que atraviesa el partido del puño y la rosa, aunque tampoco ha dejado pasar la oportunidad de afirmar: “La ciudad de Alicante necesita certezas, claridad, unión y coordinación, y es fácil ver quién lo ofrece en Alicante”. Por último, el presidente de la Diputación también ha sido preguntado por la decisión del Parlamento Europeo de estudiar el caso de abusos sexuales que acabó provocando la dimisión de Oltra. Ya sin la vicepresidenta, Mazón ha puesto el foco en quien será su principal rival en las elecciones autonómicas del próximo año. “Sigo sin entender como el presidente de la Generalitat no reconoce ningún error en este asunto tan vomitivo y no pide perdón a la víctima. Hemos venido pidiendo información y nos han ido atrasando. Esta presunta ocultación de información la van a resolver los tribunales”, ha manifestado el líder popular, quien también ha recordado los tirones de oreja que ha dado el Síndic de Greuges, Ángel Luna, a la Conselleria de Igualdad en relación a este caso.