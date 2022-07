La paciencia en las filas del PSPV-PSOE se empieza a agotar. Sobre todo después de que hayan pasado 48 horas desde que el portavoz municipal en el Ayuntamiento de Alicante, Francesc Sanguino, anunciara que renunciaba a su cargo, aunque, eso sí, mantenía su acta como edil, tras las reuniones mantenidas a dos bandas por la cúpula del partido en València. No hay constancia alguna de que haya formalizado su dimisión en este tiempo, y el bipartito que gobierna en la capital de la provincia -integrado por el PP y Cs- ya ha hecho efectivas las destituciones del concejal y secretario general de los socialistas alicantinos, Miguel Millana, y de la portavoz adjunta municipal, Trini Amorós, de los consejos y empresas participadas, y el cese de los tres asesores, todos ellos afines al sector del exsenador Ángel Franco. Por si con eso no fuera bastante, Sanguino optó este miércoles por la mañana por tirar por la calle de en medio y, a primera hora, en torno a las 9.30 horas no registraba su dimisión, pero sí otro escrito con el que continuaba con la purga en el sector franquista: expulsaba a la concejal Lola Vílchez del Patronato de la Vivienda, y la sustituía por Manuel Marín, cercano al grupo de los alejandrinos, pero que, en esta crisis, se ha mantenido del lado de los franquistas. Ante ello, desde el partido poco menos que han optado por empezar a plantearse un ultimátum: a lo largo de la mañana de este jueves Sanguino hace efectiva su dimisión o, de lo contrario, tienen claro que adoptarán decisiones. Entienden que esta crisis, de no cerrarse de aquí al fin de semana, seguirá salpicando al partido en Alicante y en València, cuando, además, desde el lunes, han venido trabajando de la mano para buscar una salida al conflicto.

Decisiones que, en estos momentos, pasarían por convocar una ejecutiva local del PSPV-PSOE de urgencia para destituir a Francesc Sanguino como portavoz municipal y designar a su sucesor, cargo para el que podría tener muchas papeletas Miguel Millana, aunque también se ha venido especulando en los últimos días con Trini Amorós. A partir de ahí, el acuerdo pasaría por el grupo municipal, que debería ratificarlo. Todo siempre y cuando no se enconen más las posiciones, lo que podría dar pie a otras resoluciones más drásticas, y siempre y cuando siga sin haber constancia de la dimisión anunciada por Sanguino el lunes al filo de la medianoche, tras la reunión mantenida con la cúpula del PSPV-PSOE en València. Sanguino y el bipartito alargan la agonía del PSPV-PSOE en Alicante De momento, tanto unos como otros siguen manteniendo la estrategia de guardar silencio y no hacer declaraciones de ningún tipo en torno al conflicto. Sanguino, además, no compareció ni presencial ni telemáticamente en la reunión del Patronato de la Vivienda en la que se aprobó sacar a licitación las obras del Centro 14, pese a ser uno de sus miembros. Se limitó a presentar ese escrito, alrededor de las 9.30 horas por vía telemática, según certificó el secretario del Patronato de la Vivienda. Incluso en determinados círculos socialistas se quejaban de que siguiera con el teléfono apagado una jornada más, alimentando especulaciones de todo tipo. El escrito en cuestión, en cualquier caso, cogió a todo el mundo con el pie cambiado. Tanto que el relevo no se pudo hacer efectivo en la jornada del miércoles porque el Patronato se celebraba casi al mismo tiempo en el que se registró la solicitud, pero la edil destituida se conectó por vía telemática -la reunión se celebraba también online- y se despidió del resto de miembros. En la próxima junta rectora general de Vivienda que preside el edil popular José Ramón González ya se notificará la convocatoria a Manuel Marín. Por lo que respecta a los tres asesores fulminados el martes a petición de Sanguino, en al menos uno de los casos no se ha recibido todavía el escrito de cese que le tienen que enviar desde Alcaldía para poder darse de alta en las listas del desempleo. Fue Francesc Sanguino quien abrió la caja de los truenos el pasado viernes, cuando pidió formalmente la destitución de tres asesores, y optaba por apartar a Trini Amorós y a Miguel Millana de los consejos y empresas participadas. Ante ello, el bipartito no desaprovechó la ocasión de ahondar en la crisis de los socialistas, pisó el acelerador y dio luz verde a las demandas que había plasmado el portavoz municipal en los escritos presentados. Menos suerte tuvo con sus aspiraciones de dejar a Amorós sin la portavocía adjunta. Ese cambio sólo se puede tramitar si es el grupo quien lo solicita, de acuerdo a lo que marca el Reglamento Orgánico del Pleno. Las cosas se complicaron un poco más con otro escrito, éste dirigido a Ferraz, en el que Sanguino denunciaba la existencia de un grupo municipal paralelo creado y dirigido por Ángel Franco con la «connivencia» del secretario general local, Miguel Millana. Ahora, este último escrito no hace otra cosa que avivar un poco más el fuego. El compromiso de Sanguino de dimitir hizo que entre el lunes por la noche y el martes por la mañana en el partido se diera por asegurado el cierre de la crisis. Sin embargo, en este tiempo, el PSPV-PSOE no ha hecho otra cosa que continuar desangrándose.