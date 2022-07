En Alicante, tras la celebración del pleno del Consell en Ciudad de la Luz y en paralelo a la visita de Alberto Núñez Feijóo a Benidorm, la vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, volvió a abordar la polémica de la tasa turística. En su intervención, al igual que había hecho el día anterior la síndica de Compromís en las Cortes, Papi Robles, le enseñó la puerta de salida al secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, la voz del PSPV que más crítica se ha mostrado con el acuerdo sobre el nuevo impuesto que han alcanzado los tres socios de la coalición que gobierna la Comunidad Valenciana.

Que Colomer se haya posicionado abiertamente en contra de la tasa se interpreta como una muestra de desunión en el seno del Consell, algo que preocupa a la crevillentina. «La posición del Gobierno sobre la tasa es la que han expresado los grupos en las Cortes, una posición a la que hemos llegado con diálogo, consenso y una solución única a tres miradas diferentes», comenzó defendiendo Mas, en un alegato en el que señaló que los proyectos «tienen que ser globales y no personales», un mensaje dirigido hacia el secretario autonómico.

Los dardos hacia Colomer no se quedaron ahí, ya que posteriormente añadió: «Si alguien no se siente cómodo con los acuerdos que adopta el Botànic de forma unitaria, con consenso y diálogo, tendrá que tomar una decisión personal». 24 horas antes, la síndica de Compromís había señalado que «si Colomer no está de acuerdo con la tasa, tiene la puerta abierta». Por su parte, el diputado de Unides Podem Ferran Martínez había afirmado que los debates en el seno del PSPV «son legítimos», a la vez que recalcaba que «los acuerdos se deben cumplir».