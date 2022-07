El secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer, no pierde “la esperanza de una reflexión” en el debate en la Cortes valencianas sobre la tasa turística, que dio comienzo el pasado día 14 con el inicio de la tramitación parlamentaria de la proposición de ley con la que se creará un nuevo impuesto valenciano sobre las estancias turísticas. De esta manera, Colomer hace un llamamiento a los grupos políticos en el Parlamento autonómico para que recapaciten sobre la idoneidad de poner en marcha esta tasa en un momento de crisis económica como el actual. El titular de turismo se ha mostrado en todo momento contrario a la implantación de este impuesto, siendo la voz del Botànic que ha expresado su rechazo con mayor firmeza.

“Abrigo la esperanza de una reflexión, de un repensar que el mundo ha cambiado en estos últimos siete meses. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde y creo que no es pecado tener esperanza en la vida”, ha manifestado el secretario autonómico después de participar en la presentación de la cuarta edición de la feria Alicante Gastronómica, que se celebrará en IFA entre el 23 y el 26 de septiembre. Sobre si se encuentra cómodo en el Botànic, dada su postura contraria a la aplicación de la tasa, ha manifestado: “Yo me encuentro cómodo trabajando. La comodidad no existe en política, a mi modo de ver”.

“Quiero decir, nosotros vivimos todos los días, pero en tiempos de proyectos, de tasas, fuera de tasas, vivimos tensionados en la responsabilidad permanente, en el intentar estar a la altura de las circunstancias, del sector, de los retos, de los desafíos… Yo creo que no me he encontrado lo que se dice cómodo nunca, pero esto no tiene nada que ver con el mejor Gobierno y el mejor presidente que ha tenido esta Comunidad, que se llama Ximo Puig”, ha añadido un Colomer que ha incidido en la postura contraria que ha venido mostrando con respecto al impuesto, que es “conocida, permanente y argumentada”.

“Tengo una percepción, una perspectiva y un relato muy ligado al sector turístico, a la mirada profesional, a lo que significa pelear el precio en un momento de inflación, en un momento posterior a la pandemia, en un momento de grandes dificultades. Tengo la mirada puesta en la lectura profesional y técnica de lo que significa el sufrimiento del sector. A partir de ahí, lo demás es todo, se llame política o posicionamiento de cada cual. Pero bueno, yo llevo muchos años manteniendo esta posición y sobre todo, tratando de argumentar adecuadamente y de hacer mucha pedagogía”, ha concluido su intervención el secretario autonómico en lo que se refiere al inicio de la tramitación parlamentaria de la tasa turística.