A mediados de junio la cúpula nacional de Ciudadanos impulsó una purga contra el comité provincial, destituyendo a los que se habían mostrado críticos con la moción de censura llevada a cabo en Orihuela: el coordinador provincial, Javier Gutiérrez, y los secretarios provinciales de Acción Institucional, César Martínez, y Organozación, Chechu Herrero. Aquel movimiento se justificó desde la cúpula como un intento de revitalizar a la formación naranja y como el rechazo a la confluencia con el Partido Popular. El secretario de Organización de Inés Arrimadas, Borja González, anunció en aquel momento que los nombres de los sustitutos de los tres cesados se darían a conocer después de que pasaran las fiestas de Hogueras en Alicante, algo que no se ha llegado a producir.

Un mes y medio después de que se produjeran las destituciones, la realidad en Cs es muy distinta. No ha habido nombramientos y la formación acumula ya 45 días completamente descabezada en Alicante. De hecho, Gutiérrez y Martínez aseguran que son muchos los concejales del partido liberal en la provincia los que les siguen llamando para hacerles cualquier tipo de consulta a nivel orgánico, al no saber a quién deben dirigirse ni encontrar respuesta alguna desde València.

En todo este tiempo, al margen de no haberse producido los nuevos nombramientos, Cs ha continuado desangrándose en la provincia. Las tensiones internas no se detuvieron con la destitución de los críticos con la moción de Orihuela y, un par de semanas más tarde, a principios de julio, Gutiérrez también fue suspendido cautelarmente de militancia, entre acusaciones de intentar sabotear cualquier acción interna del partido. Este expediente tiene efectos a nivel orgánico, pero no afecta a los cargos institucionales, ya que el edil de Xixona sigue siendo el portavoz de Cs en la Diputación de Alicante. Gutiérrez presentó alegaciones a su suspensión, pero no ha recibido ninguna respuesta. El portavoz en la institución provincial cree que la cúpula del partido, que tiene seis meses para ofrecerle una respuesta, prorrogables por otros seis meses, no tiene ninguna prisa en ofrecerle una contestación, ya que lo único que se buscaba era impedirle realizar movimientos a nivel interno.

Mientras tanto, las divisiones en el seno de Cs han seguido ampliándose, con dos corrientes cada vez más marcadas: la de los que intentan salvar el proyecto inicial y las siglas y los que son partidarios de ir de la mano con el Partido Popular en el intenso ciclo electoral que se vivirá a lo largo del próximo año.