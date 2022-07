El experto Antonio Escudero ofrece respuestas a diversas dudas en torno a la tasa turística, entre las que se encuentran el momento idóneo para su debate político, el impacto económico que tendría la aplicación del impuesto, la relación entre coste y beneficio que ofrecerá o su aplicación en diferido y voluntaria.

¿Es el momento actual el idóneo para abordar el debate de la tasa turística?

De este asunto se viene hablando desde hace años y es probable que dos de los socios del Gobierno valenciano lo hayan promovido tras la pandemia porque se trataba de una promesa electoral y se deja libertad a los ayuntamientos para que decidan sobre el mismo durante los próximos años.

¿Cómo valora el impacto económico que tendría la aplicación de este impuesto?

El impacto de la tasa dependerá de la elasticidad precio de la demanda turística y no conocemos esa elasticidad porque el impuesto no ha entrado en vigor. Si los turistas que vienen a Alicante deben pagar una tasa X, el precio de su estancia será mayor, de modo que la demanda descenderá. Ahora bien, ¿descenderá poco o mucho con relación al precio? Esa es la elasticidad y, como digo, no la conocemos porque la tasa no existe. Sin embargo, los economistas han estimado elasticidades de lugares donde este impuesto ha entrado en vigor para paliar las externalidades negativas generadas por el turismo y mis colegas expertos en Economía del Turismo me dicen que, por lo general, siendo modesta la tasa, la caída de la demanda es pequeña en las grandes ciudades turísticas y algo mayor en destinos con aerolíneas low-cost.

¿Qué opinión tiene sobre el debate que están teniendo los diferentes grupos políticos?

Conozco un informe encargado por quienes defienden la tasa y otro encargado por quienes la critican. El primero lo han elaborado profesores de la Universidad de València y está basado en lo que ha sucedido en lugares donde el impuesto existe. Según ellos, la demanda descenderá poco al no ser elástica y la mayor recaudación fiscal servirá para paliar externalidades negativas: gastos municipales de limpieza, mejoras medioambientales, menos ruido.... El otro informe lo han hecho varios profesores de la Universidad de Alicante y sostiene que la demanda será muy elástica y el número de turistas descenderá considerablemente.

¿Cuál sería la relación entre coste y beneficio de la tasa?

Advirtiendo de que no soy experto en Economía del Turismo, la tasa puede resultar beneficiosa porque, siendo solo de 0,5 a un euro al día, hará descender la demanda moderadamente y proporcionará pese a ello una recaudación con la que corregir externalidades negativas.

¿Qué le parece que sea un impuesto que se aplique en diferido y voluntario?

Creo que es sensato dejar que los ayuntamientos tengan la posibilidad de retrasar la aplicación de la tasa, ya que los efectos de la pandemia sobre el turismo no han desaparecido totalmente y puede que toda Europa entre en recesión como consecuencia de la inflación generada por la guerra de Ucrania. En cuanto a la voluntariedad, ya existen que yo sepa dos impuestos municipales de esa naturaleza.