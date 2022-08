La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que remitirá después del verano a las comunidades autónomas una nueva propuesta de modelo financiación con base en el criterio basado en la población ajustada, que es el que viene reclamando desde un primer momento la Comunidad Valenciana, la peor tratada de todas en el reparto de fondos. Montero se compromete así a ajustar el planteamiento inicial a partir de las alegaciones registradas a principios de este año por los territorios. Con todo, esa es una reforma que no se abordará hasta la próxima legislatura. Mientras tanto, no parece que las autonomías peor financiadas -el territorio valenciano y Andalucía- vayan a recibir ingresos extra, el reclamado fondo de nivelación para compensar su infrafinanciación. No porque, según la ministra, primero deben ponerse de acuerdo las autonomías gobernadas por el PP de Alberto Núñez Feijóo.

La Generalitat aplaudió este jueves el anuncio de Montero, que ve con muy buenos ojos porque contribuye a desatascar una cuestión crucial para los intereses valencianos. No obstante, se trata de una alegría contenida, puesto que diferentes fuentes autonómicas reconocen que será muy complicado que, finalmente, se alcance un pacto, al menos a corto plazo. No solo requiere de luz verde entre los territorios, sino también entre partidos para que el nuevo modelo sea validado en el Congreso. Y eso es algo que, en un contexto preelectoral y de absoluta polarización, parece muy complicado. El principal partido de la oposición en la Comunidad, directamente, desconfía de la palabra de la ministra. Después de que el 31 de enero concluyera el plazo para que las autonomías presentaran alegaciones a la propuesta de Hacienda para el cálculo de financiación según la población ajustada, Montero ha resaltado en una entrevista con EFE que Hacienda «no se ha quedado de brazos cruzados», ya que las transferencias a las comunidades y entregas a cuenta han continuado todos los años. En esa línea, sacó pecho de los recursos extraordinarios que se han inyectado a las comunidades para hacer frente a las necesidades de la pandemia y criticó que los gobiernos autonómicos sigan «parapetados en el modelo de máximos que cada uno defiende». Montero lamentó que en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera las posiciones entre comunidades siguieran enfrentadas a la hora de encontrar una fórmula para financiar las autonomías según la población ajustada y criticó que las regiones gobernadas por el PP den incluso respuestas desiguales. Admitió que la cercanía de los próximos escenarios electorales no ayuda. Igualdad El conseller de Hacienda, el socialista Arcadi España, valoró que el nuevo paso de Montero permite «avanzar en el proceso para la reforma de la financiación al resolver las alegaciones registradas por los territorios, tal y como asegura que exigió la Generalitat en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por tanto, consideró que la ministra ha cumplido y las comunidades autónomas deben estar a la altura, ser solidarias y ser conscientes de que no solo se trata de territorios sino de «igualdad entre españoles y españolas». También la consellera de Agricultura y Transición Ecológica, Mireia Mollà, de Compromís, se pronunció este jueves al respecto. «Si empezamos por el acuerdo unánime y sin fisuras de que la Comunidad está mal financiada y que, además, esto ha llevado a una deuda histórica e insoportable, lo que debemos intentar es que allá donde tienen que haber acuerdos, se alcancen», subrayó Mollà, quien aludió a la necesidad de acercar posturas tanto entre las regiones como entre los partidos con representación en el Congreso. Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante y líder del PPCV, Carlos Mazón, mostró su desconfianza ante el mero anuncio de la ministra de enviar una nueva propuesta a las comunidades para reformar la financiación. «Me cuesta tener buena fe», dijo el popular, que aseveró que no se fía «dados los antecedentes» de Pedro Sánchez y Montero. Subrayó que no se puede pronunciar al respecto puesto que no existe todavía ningún planteamiento formal desde el ministerio. Lo cierto es que ya han transcurrido más de seis meses desde que las comunidades enviaron sus alegaciones al ministerio y, hasta el momento, no han recibido respuesta. En la Comunidad Valenciana todos los partidos excepto la ultraderecha han escenificado un frente común para pelear juntos por este asunto. Está por ver si esa unión se mantiene en el próximo curso político, que concluirá con las elecciones.